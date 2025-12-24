Tichý a klidný čas vánoční a povánoční… Opravdu?

Jaroslav Veis
Poslední slovo
Jak praví jedna oblíbená definice, čas je způsob, který si Bůh vymyslel, když chtěl zabránit, aby se všechno stalo najednou. Byl to důležitý nápad, protože díky němu se jeho významné dílo, totiž náš svět, okamžitě, vlastně hned ve chvíli velkého třesku, zároveň nepropadl do finálního chaosu.

Jaroslav Veis

Aby čas plynul rovnoměrně, však nedokázal naplánovat ani On. Kromě jiného proto, že my, obyvatelé světa, mu do toho házíme svým jednáním vidle, takže jednou se čas docela splaší a k finálnímu chaosu svět nebezpečně přiblíží, jindy zas zleniví a my si můžeme oddechnout.

K těm vzácnějším chvílím radosti a klidu údajně patří čas vánoční a pak několik dnů následujících, až do chvíle, než se za výbuchu rachejtlí, bohužel někde i dronů s náložemi, nevřítíme do Nového roku. Nefungovalo to tak vždycky a všude.

Na traverze nad New Yorkem. Imigranti i osobnosti roku 2025

Angličtí puritáni dokonce Vánoce mezi lety 1647 až 1660 inovovali a verzi veselou a radostnou nahradili sebemrskačskou, postní a kajícnickou. Naši komunisté zase zkusili nahradit Ježíška uvědomělým Dědou Mrázem. A ledva byl zahnán zpátky do Moskvy, pokusil se zdánlivě uvolněný prostor zaujmout Santa Claus, který chodil v úplně stejně červeném mantlu jako předcházející ruský vetřelec, a taky se dopravuje na saních tažených soby.

Naštěstí se odvážný europoslanec Zdechovský, tento Bajaja pro 21. století, rozhodl naše děti před Santou zachránit a založil iniciativu Zachraňte Ježíška. Protože o ní už nějaký čas není slyšet, možná nad ním zvítězil, ale možná jen má moc práce s odháněním migrantů.

Nekladu si tak zásadní cíle jako on, a proto jsem se jen podíval, kdy byly dny vánoční a povánoční v moderní historii opravdu tím klidným mezičasem, než se svět vrhne do nového roku. Když se totiž těmi dny probíráte, zjistíte, že dějůprázdné vůbec nejsou.

Třeba hned ten Štědrý. V roce 1968 vyfotil toho dne z oběžné dráhy na odvrácené straně Měsíce astronaut Apolla 8 Bill Anders jednu z nejpozitivnějších fotografií všech dob. Jmenuje se „Východ země“ (Earthrise) a na lemu měsíční krajiny se ze tmy vesmíru noří naše zářící modrá planeta.

Deus ex machina aneb Antické divadelní postupy v soudobé praxi

Zato Boží hod, ten umí být pěkně drsný. V roce 1989 toho dne ráno chytili, v poledne odsoudili a večer popravili rumunského komunistického diktátora Nicolae Ceaușesca i se ženou.

I na svatého Štěpána bylo v historii rušno. Je to den státních a dějinných aktů, dalo by se říct: korunováni byli v roce 806 Karel Veliký, v roce 1000 uherský král Štěpán a v roce 1066 Vilém Dobyvatel. V roce 1991 pak pro změnu Nejvyšší sovět SSSR odhlasoval po Gorbačovově rezignaci rozpad Sovětského svazu.

Výrazně českou stopu ve zdánlivě klidném povánočním mezičase pak má 29. prosinec. V půl čtvrté ráno roku 1941 vyskočili z letounu Halifax parašutisté Gabčík s Kubišem, kteří o pět měsíců později zabili Reinharda Heydricha. A 29. prosince 1989, dvě hodiny po poledni, složil Václav Havel poprvé prezidentský slib.

Tohle že jsou tiché a klidné dny plné pohody a rozjímání?

