Tichý a klidný čas vánoční a povánoční… Opravdu?

Aby čas plynul rovnoměrně, však nedokázal naplánovat ani On. Kromě jiného proto, že my, obyvatelé světa, mu do toho házíme svým jednáním vidle, takže jednou se čas docela splaší a k finálnímu chaosu svět nebezpečně přiblíží, jindy zas zleniví a my si můžeme oddechnout.
K těm vzácnějším chvílím radosti a klidu údajně patří čas vánoční a pak několik dnů následujících, až do chvíle, než se za výbuchu rachejtlí, bohužel někde i dronů s náložemi, nevřítíme do Nového roku. Nefungovalo to tak vždycky a všude.
Angličtí puritáni dokonce Vánoce mezi lety 1647 až 1660 inovovali a verzi veselou a radostnou nahradili sebemrskačskou, postní a kajícnickou. Naši komunisté zase zkusili nahradit Ježíška uvědomělým Dědou Mrázem. A ledva byl zahnán zpátky do Moskvy, pokusil se zdánlivě uvolněný prostor zaujmout Santa Claus, který chodil v úplně stejně červeném mantlu jako předcházející ruský vetřelec, a taky se dopravuje na saních tažených soby.
Naštěstí se odvážný europoslanec Zdechovský, tento Bajaja pro 21. století, rozhodl naše děti před Santou zachránit a založil iniciativu Zachraňte Ježíška. Protože o ní už nějaký čas není slyšet, možná nad ním zvítězil, ale možná jen má moc práce s odháněním migrantů.
Nekladu si tak zásadní cíle jako on, a proto jsem se jen podíval, kdy byly dny vánoční a povánoční v moderní historii opravdu tím klidným mezičasem, než se svět vrhne do nového roku. Když se totiž těmi dny probíráte, zjistíte, že dějůprázdné vůbec nejsou.
Třeba hned ten Štědrý. V roce 1968 vyfotil toho dne z oběžné dráhy na odvrácené straně Měsíce astronaut Apolla 8 Bill Anders jednu z nejpozitivnějších fotografií všech dob. Jmenuje se „Východ země“ (Earthrise) a na lemu měsíční krajiny se ze tmy vesmíru noří naše zářící modrá planeta.
Zato Boží hod, ten umí být pěkně drsný. V roce 1989 toho dne ráno chytili, v poledne odsoudili a večer popravili rumunského komunistického diktátora Nicolae Ceaușesca i se ženou.
I na svatého Štěpána bylo v historii rušno. Je to den státních a dějinných aktů, dalo by se říct: korunováni byli v roce 806 Karel Veliký, v roce 1000 uherský král Štěpán a v roce 1066 Vilém Dobyvatel. V roce 1991 pak pro změnu Nejvyšší sovět SSSR odhlasoval po Gorbačovově rezignaci rozpad Sovětského svazu.
Výrazně českou stopu ve zdánlivě klidném povánočním mezičase pak má 29. prosinec. V půl čtvrté ráno roku 1941 vyskočili z letounu Halifax parašutisté Gabčík s Kubišem, kteří o pět měsíců později zabili Reinharda Heydricha. A 29. prosince 1989, dvě hodiny po poledni, složil Václav Havel poprvé prezidentský slib.
Tohle že jsou tiché a klidné dny plné pohody a rozjímání?