Koho nezlomí ani tisíciletá povodeň. Karlínu jsem dal druhou šanci a on mi ji splácel

Psal se konec července 2002 a já si vybral cenově výhodný pronájem v Karlíně, od 1. srpna byla garsonka jen moje. Ale bydlel jsem kousek od stanice metra Křižíkova pouhé dva dny a už mi ukradli z auta rádio. Po týdnu mi někdo sebral u dveří pantofle. Když jsem se vracel večer z práce domů, děsily mě z temnoty pod stromy na Karlínském náměstí neznámé pokřikující postavy.

Ale to nejhorší mělo teprve přijít. Asi tušíte, jak absurdně tehdy moje cesta k nezávislosti na plzeňské otčině začala. Stačí si spojit tři údaje: Karlín, srpen, 2002. Skutečně, po dvou týdnech mého prvního pronájmu mi spláchla všechny iluze o novém a úspěšném životě v Praze tisíciletá voda.

Do zničeného Karlína jsem se dostal až po dvou týdnech. Voda se sice do mého bytu v prvním patře nedostala, ale někdo mi stihl vypáčit dveře, ukrást drahou elektroniku, a to včetně stařičkého fénu na vlasy, a ze sklepa mi „dobrodinci“ sebrali fungl nové kolo. Obtížný byl i přístup do domu, protože vedlejší starý činžák se kvůli narušenému podloží zbortil a statik nás z pochopitelných důvodů až po dlouhém váhání pustil dovnitř, k našemu majetku. Hodně smolné začátky v hlavním městě.

Vstřícná majitelka mi pak sice odpustila dva nájmy, ale i tak jsem měl sto chutí z Karlína utéct. Někam pryč, klidně do sterilního paneláku, ale daleko od zaplavené čtvrti u Vltavy, pryč z Karlína s „černou duší“.

Odolal jsem. Koupil jsem si gumáky, pracovní oděv a pustil se do vyklízení páchnoucího nepořádku z chodeb a sklepů. Seznámil jsem se díky tomu s místními rodáky a při úklidu jsem se zatajeným dechem naslouchal jejich osobním příběhům, často nesmírně zajímavým.

Vytopená důchodkyně z přízemí, říkejme jí Věra, byla zdejší živoucí kronikou. Její maminka jí vyprávěla o dělnické minulosti této části Prahy, o „karlínských klucích“, komunistech v čele s Gottwaldem. Ona sama pak vzpomínala na německou okupaci, mobilizaci milicionářů z února 1948, na sovětské tanky v srpnu 1968. Byla moudrá, sečtělá, životem poučená.

Pomohl jsem jí s vyklízením a pak částečně i s rekonstrukcí jejího malého bytečku. Začal jsem s ní občas venčit jejího přestárlého jezevčíka a ona mě provedla chátrajícími areály bývalých továren: karlínskou Pragovkou i Rustonkou. Ukázala mi i místa, kudy ještě před padesáti lety tekla na Rohanském nábřeží Vltava, než ji zasypali pískem. Vlastně mi tak trochu nahradila babičku, protože jsem už tehdy žádnou neměl.

Asi i díky ní jsem dal Karlínu druhou šanci a on mi ji pomalu, ale jistě splácel. Když se obnovil provoz metra, zjistil jsem, jak to mám všude blízko. Podzemkou jsem byl v práci za pár minut. K tomu všude zeleň: Vítkov, Invalidovna; všechny potřebné obchody, dobré hospůdky a restaurace…

Karlínu jsem zůstal věrný 15 let. Věra se několik let po velké vodě přestěhovala do nedalekého domova pro seniory, kam jsem za ní minimálně dvakrát do roka dojížděl na skvělou překapávanou kávu s bábovkou. Dostihl ji až covid během druhého roku pandemie, ale její dlouhý život stál za to.

Teď už bydlím sedm let na venkově, kousek za Prahou. Garsonka logicky přestala dostačovat rodinným potřebám. Ale na Karlín vzpomínám stále rád: s láskou i nostalgií. A to i díky krásnému přátelství s Věrou, vytopenou důchodkyní z přízemí, kterou nezlomila ani tisíciletá povodeň. Tak ať ta letošní nezlomí ani vás.

Autor je moderátor iDNES.cz