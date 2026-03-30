Způsobí Tisza středoevropskou povodeň? Výsledek voleb v Maďarsku může ovlivnit i Česko

Jde pochopitelně o klíčové otázky, neboť případná mocenská alternace by patrně zásadně proměnila vztah Maďarska k Evropské unii i k Ukrajině. A též k sousedům či blízkým skorosousedům, k nimž kromě Polska patří i Česká republika.
Nutno ale zdůraznit, že volební výsledek se v maďarském případě odhaduje opravdu velmi obtížně. Především kvůli tamnímu smíšenému volebnímu systému, kde se pouze menší část mandátů, konkrétně 93, rozděluje poměrně stranickým kandidátním listinám.
Radikální otočka asi nenastane
O dalších sto šesti poslaneckých křeslech se však rozhodne v jednomandátových volebních obvodech dle principu první na pásce bere vše, ostatní mají smůlu. A byť průzkumy veřejného mínění přisuzují opoziční straně Tisza náskok několika procentních bodů, zejména v obvodech mimo velká města mohou zabodovat kandidáti a kandidátky Orbánova vládního Fideszu. Současný maďarský premiér tak může svůj mandát obhájit a bublina velkého očekávání splaskne.
Nicméně ekonomická situace v Maďarsku dobrá není, což lidé dávají najevo též v sociologických šetřeních. I proto Viktor Orbán v kampani vsadil na protiukrajinskou notu, na strašení, že Evropská unie svou podporou Kyjeva zatáhne celý kontinent do války. A ve prospěch opoziční strany Tisza už z volebního klání odstoupilo několik menších stran a podobně učinili někteří jejich kandidáti v jednomandátových obvodech.
Ovšem ani v případě vítězství nynější maďarské opozice asi nenastane radikální zahraničněpolitická otočka o sto osmdesát stupňů. Země je fatálně závislá na ruských surovinách a vztahy s Ukrajinou dlouhodobě, dávno před ruskou invazí, komplikovaly spory o postavení maďarské menšiny v ukrajinské Zakarpatské oblasti. Péter Magyar se k Ukrajině příliš nevyjadřuje, v kampani preferuje domácí témata. Ukončení neustálého blokování unijní pomoci Kyjevu však lze v případě jeho úspěchu podle všeho očekávat.
Orbánova porážka by ale každopádně dost přerýsovala středoevropskou i naši domácí politickou scénu. Andrej Babiš se k maďarskému premiérovi vždy zřetelně hlásil. Nicméně především pokud jde o vztah k migraci. Pevnou součást Babišova příběhu, jak ho předkládá vlastním voličům, tvoří dramatická situace, kdy prý jen on sám společně s Viktorem Orbánem před časem zabránili přijetí migračních kvót čili masivnímu přílivu utečenců z Blízkého východu nebo Afriky do naší středoevropské domoviny.
Mnohé zastánce současné české opozice citovaný postoj pochopitelně od samého počátku irituje. Babiš s ním ale u své cílové skupiny bodoval, poněvadž Orbán se mezi jeho voliči těšil popularitě coby symbol boje s unijní migrační politikou. Ve vztahu k Ukrajině však Babiš Orbána nekopíruje, zde spíše takticky vyčkává.
Pokud by volby vynesly do premiérského křesla Orbánova vyzyvatele Pétera Magyara, znamenalo by to též přesun mocenských vah v rámci Visegrádské čtyřky. K ní se představitelé nynější české vládní koalice ve volební kampani často pozitivně vztahovali, implicitně i explicitně v kontrastu s EU. V jejich rétorice nám totiž Brusel prý nutí nelegální migranty a lpí na svém „zeleném šílenství“ neboli ekologických normách omezujících spalovací motory a prosazujících emisní povolenky. Na část voličstva podobná rétorika prostě zabírá a argumenty, že V4 a EU nejsou souměřitelné entity, u nich rozhodně nepadají na úrodnou půdu.
Reálně však visegrádské uskupení už delší dobu skomírá ve stavu hibernace, přičemž asi nejdůležitější štěpící linii tvoří vztah k ruské agresi na Ukrajině. Za vlády Petra Fialy činil poměr sil, počítáno dle měřítka „jeden stát, jeden kus“, dva ku dvěma. Po nástupu Andreje Babiše se změnil, ne snad přímo na poměr jedna ku třem, ale na jedna a půl ku dvěma a půl patrně ano.
Leč výše uvedené měřítko je notně zkreslující. Polsko prostě zaujímá status regionální mocnosti – počtem obyvatel, dnes už i silou ekonomiky, rozhodně mohutností armády a též zaměřením a ambicemi tamních politických elit, jak těch nyní vládnoucích, tak opozičních ze strany Právo a spravedlnost (PiS) Jarosława Kaczyńského. Mimochodem, v očích PiSu představovala Budapešť pro Varšavu nejtěsnějšího spojence a Viktor Orbán ideového blížence. Avšak po ruské invazi na Ukrajinu se proruské postoje maďarského premiéra začaly evidentně zajídat i lidem z Kaczyńského strany, byť své rozpaky dávali najevo s jistou opatrností.
Nynější Tuskova vláda je pak s Orbánem vyloženě na kordy, dokonce ve stavu diplomatické roztržky. Bývalý ministr spravedlnosti a generální prokurátor Zbigniew Ziobro, architekt problematických justičních reforem v době vlád PiSu, se uchýlil do exilu právě do Maďarska Viktora Orbána, aby se vyhnul domácímu vyšetřování a případnému trestnímu stíhání. Obdržel tam politický azyl, kvůli čemuž si polské ministerstvo zahraničí předvolalo maďarského velvyslance na kobereček.
Donald Tusk proto nesporně drží Péterovi Magyarovi palce. A rád s ním zrestauruje historicky tradičně dobré polsko-maďarské vztahy. Co pak ale udělá Andrej Babiš? Bude s Robertem Ficem křísit ducha zaniklého Československa? Jeho voliči mu asi zatleskají, leč jinak se ocitne v izolaci. Což pragmatik Babiš rozhodně nerad. Pokud tedy za čtrnáct dní oznámí agentury vítězství strany Tisza, spustí se nejspíše vlna, která docela zakymácí i českou státní lodí.