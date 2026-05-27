Mistři ke kvalitě řemesla nepomohou. Poctivost státní glejt nedělá

Marek Hudema
Komentář   18:00
Vláda nedávno schválila návrh na zavedení takzvaných mistrovských zkoušek pro řemeslníky a některé služby. Mají být dobrovolné, mají fungovat jako známka kvality a pomoci obnovit prestiž řemesel. Na první pohled to zní rozumně. Jenže při bližším pohledu to připomíná spíš návrat ke starému cechovnímu systému.

Ilustrační foto. | foto: Shutterstock

Podle návrhu budou zkoušky organizovat Hospodářská a Agrární komora spolu s profesními sdruženími. Uchazeči budou muset splnit řadu podmínek od tříleté praxe, přes teoretickou zkoušku až po zhotovení „mistrovského díla“.

Například uchazeč o titul mistr číšník bude muset zvládnout nejen obsluhu hostů, ale i práci baristy, someliéra nebo barmana a vytvořit fakticky slavnostní večeři. Potřebuje ale tohle umět opravdu každý dobrý číšník? Nemá spíš být uctivý, vlídný k hostům, umět servírovat a také dobře spočítat účet?

Kromě toho víme, kam podobné systémy vedou. Logicky nevedou jen ke kontrole kvality, ale často nakonec sloužily k omezování konkurence. Mistři rozhodovali, kdo se mezi ně dostane, a chránili si vlastní postavení. Přitom se k tomu občas došlo evolucí dobrovolných sdružení, které původně měly jen zvyšovat poctivost a podporovat sociálně své členy.

A podobné riziko je tu i dnes. Stačí, aby zadavatelé veřejných zakázek nebo zákazníci začali požadovat titul „mistr“, a bez razítka se část podnikatelů na trh vůbec nedostane. Nebo jen omezeně, jako podřízení dodavatelé „mistrů“.

Omezování soutěže

Navíc jde o krok proti současnému evropskému trendu. Evropská unie se nyní snaží spíše odbourávat bariéry podnikání, zjednodušovat pravidla a podporovat konkurenci na jednotném trhu. A mluví se i o odbourávání různých profesních omezení v jednotlivých unijních státech. Česká republika mezitím vytváří nový speciální systém profesních titulů, který může vést právě k omezení soutěže.

Pokud chceme kvalitnější služby, cesta vede spíš přes větší konkurenci, lepší vymahatelnost práva a jednodušší možnost domoci se náhrady za nekvalitní práci. Včetně fungování obchodní inspekce, pečlivého policejního vyšetřování přestupků s malou škodou, jednoduché soudní cesty řešení sporů a občas i hromadných žalob na výrobce nekvalitních výrobků či poskytovatele nekvalitních služeb. To všechno totiž u nás v mnoha případech zkrátka pořádně nefunguje.

Bez toho titul „mistr“ působení nekvalitních řemeslníků či přímo podvodníků nijak nezabrání. Poctivost se nezískává papírem s nápisem „mistr“ a kdo chce, může už dnes trvat na tom, ať mu řemeslník ukáže výuční list či profesní kvalifikaci. Jenže to nikdo nedělá a nikdo nebude kontrolovat ani titul „mistr“. Ovšem dá se vsadit na to, že nová kasta „mistrů“ záhy začne u státu lobbovat za omezení „nekvalitní“ konkurence.

