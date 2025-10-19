Špála ano, Rabas ne? Jak před 80 lety ministři tajně jednali o prvních „národních umělcích“

Vláda ocenění umělců zjevně považovala za mimořádně důležité v poválečné obnově Československa, zřejmě i jako podporu válkou poněkud otřesené národní identity. Svědčí o tom nejen jeho zařazení jako řádného (třetího) bodu jednání, ale i důkladnost a napínavost diskuse. Ta vynikne zejména tehdy, když si představíme trochu absurdní vládní jednání, kde by se naši dnešní ministři dohadovali o aktuálních trendech ve výtvarném umění.
Protože v době jednání ještě neexistoval ani příslušný zákon, vláda zároveň uložila ministru školství a osvěty připravit vládní nařízení, aby malíři mohli tituly přijmout.
S velkým modrým „T“ v záhlaví
Možná i proto, že zápisy z jednání vlády byly tehdy ještě tajné, dozvídáme se v nich více podrobností než z dokumentů vlády dnešní, které ovšem běžně najdeme na internetu. Kopie, kterou autor v létě získal z Národního archivu ČR, však dodnes láká k přečtení velkým modrým „T“ v záhlaví – spolu s úředním razítkem ke dni mé žádosti o vyznačení předchozího odtajnění zákonem.
Dle zápisu nejprve předseda vlády Zdeněk Fierlinger vysvětluje, že „dal svolati dnešní schůzi vlády narychlo za tím účelem, aby se mohla zabývati v kratší schůzi několika neodkladnými věcmi (…)“.
Erudice Huberta Ripky
V bodě o národních umělcích na začátek komunistický ministr informací Kopecký doporučuje a podrobně odůvodňuje, aby „vynikajícím českým malířům Václavu Špálovi a Václavu Rabasovi byl u příležitosti jejich šedesátých narozenin propůjčen čestný titul národního umělce“.
V diskusi dnes neoblíbený ministr Nejedlý souhlasí s Václavem Špálou, ale „má pochybnosti“ o mistru Rabasovi. Vicepremiér (náměstek) Stránský se přimlouvá za oba mistry, protože prý „český venkov považuje Rabase za nejlepšího českého krajináře naší doby“. Další člen vlády upozorňuje, že ještě neexistuje „příslušná [zákonná] norma“, načež předseda vlády připomene, že ministr školství a osvěty Zdeněk Nejedlý dosud nesplnil svůj starší úkol.
Diskusi o tomto problému vynecháme. Vrátíme se až u návrhu spolupracovníka prezidenta Edvarda Beneše a ministra zahraničního obchodu dr. Huberta Ripky a ministrů Václava Kopeckého a prof. dr. Stránského (bývalého člena exilové vlády a syna zakladatele Lidových novin), zda by se této pocty nemělo dostat také „nejpřednějším českým malířům Ludvíku Kubovi a Maxu Švabinskému“.
„Nejpřednější čeští malíři“
Ještě než vláda hned v následujícím bodě přejde ke schválení zákona o ratifikaci odstoupení „Zakarpatské Ukrajiny“, z diskuse vznikne nakonec poněkud krkolomné, ale přesné usnesení: „Vláda se usnáší na návrh ministra informací, že se nejpřednějším českým malířům Ludvíku Kubovi a Maxu Švabinskému propůjčuje čestný titul ‚národního umělce‘, že se této pocty dostává dále vynikajícím českým malířům Václavu Špálovi a Václavu Rabasovi při příležitosti jejich šedesátých narozenin a že ukládá ministru školství a osvěty, aby s největším urychlením vypracoval (…) osnovu vládního nařízení o tom, že vláda může projevovati zasloužilým umělcům za vynikající výkony v jejich oboru pro jejich význam s hlediska veřejného zájmu čestný titul ‚národního umělce‘.“
Do konce roku 1945 vláda stihla jmenovat 11 národních umělců. Jako první byli i dnes známí literáti Josef Hora (in memoriam – den po svém úmrtí) a Petr Bezruč, dále například hudební skladatelé Vítězslav Novák a Josef Bohuslav Foerster nebo básník (a legionář) Janko Jesenský. Ocenění nakonec obdrželi ještě podle prvorepublikového zákona o řádech a titulech. Příslušný zákon totiž vznikne až o tři roky později, výslovně ale převzal již dříve jmenované umělce.
Degradace titulů
Držiteli titulu národního umělce původně příslušel nejen čestný odznak a veřejné uznání, ale také doživotní důchod ve výši služebního platu řádného profesora VŠ. Stát rovněž zaopatřoval případnou vdovu/vdovce či jiné pozůstalé. Zákon se pak ještě dvakrát měnil, aby v roce 1963 důchod ze zákona u nových držitelů zmizel. Národních umělců bylo jmenováno celkem 316, poslední ještě v červnu 1989.
Protože titul schvalovala vláda a prezident, rozhodovala v době socialismu často i jiná kritéria než umělecká tvorba. Ve spojení s dalšími reáliemi tehdejší společnosti sloužil systém titulů také jako jeden z nástrojů ovládání umělců. Režisérům Alfrédu Radokovi a oscarovému Jánu Kadárovi oceněným v roce 1968 prezident republiky později titul zase (jako jediným) odebral.
Autor je vzdáleným příbuzným jednoho ze dvou „nejpřednějších českých malířů“ a dvě dekády také sběratel umění.