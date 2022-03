Teď se ale na prahu Evropské unie najednou objevila tlačenice. Nejprve oznámila svoji žádost o členství v pondělí Ukrajina, která by se chtěla stát kandidátskou zemí EU na základě zvláštní zrychlené procedury. Ve středu se pak přidala Gruzie a odeslání své žádosti do Bruselu oznámilo i Moldavsko. Je to pochopitelné. Tyto země chtějí do Unie dlouhodobě a teď pro to dostaly mocný impulz.