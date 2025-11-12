Týká se také revoluce, i když jen v přeneseném smyslu slova. Na rozdíl od událostí, které si v Česku připomínáme státním svátkem, šlo o revoluci globální. Letos od ní uběhne dvacet let. Sedmnáctého listopadu 2005 přibylo na platformě ke sdílení videa Vimeo.com dnes už všeobecně známé tlačítko Like. První uživatel na něj podle magazínu Fortune kliknul v 17 hodin a 28 minut odpoledne. Pravděpodobně je míněn americký východní čas. U nás by odpovídal času 23:28.
Kdo a co přesně poprvé olajkoval, se mi nepodařilo vyčíst. Beztak myslím, že tvůrci tlačítka na něj opakovaně klikali několik dní před jeho oficiálním zavedením. Museli ho přece vyzkoušet.
Samotný nápad byl navíc opsaný z webu Digg.com. Šlo o službu ke sdílení zpravodajských odkazů. Představovala jeden z prvních pokusů uplatnit na webu tzv. inteligenci davu.
Masový odchod
Zastánci téhle myšlenky tvrdí, že víc hlav víc ví. Zprůměrováním rozhodnutí velkého množství uživatelů se podle nich dá dospět k lepším rozhodnutím. Anglické sloveso „to digg“ by se v tomto kontextu dalo přeložit jako „žrát“. Když se uživatelům webu líbil nějaký obsah, klikali na čudl Digg. Znamenalo to, že ho žerou. Čím víc měl článek diggů, tím byl viditelnější.
„Koncept se nám líbil, ale nechtěli jsme ho nazvat diggy, tak jsme přišli s označením lajky,“ popsal vznik tlačítka první zaměstnanec Vimea Andrew Pile.
Služba Digg.com byla v první dekádě jednadvacátého století velice vlivná. Časem se ale kvůli neuváženým změnám svého fungování zhoršila. V roce 2010 začali její uživatelé masově odcházet na diskuzní web Reddit. V roce 2012 Digg ve své původní podobě prakticky zanikl.
Souviselo to s rozmachem sociálních sítí, zejména Facebooku. Snad i vlivem jejich současného úpadku se však Digg pokouší o návrat. Zatím je přístupný jen na pozvánky. Tlačítko Like každopádně žilo dál vlastním životem.
V roce 2007 ho začala používat služba FriendFeed. Byl to raný pokus vyhnout se efektu oplocených zahrádek, dobře známých i z dneška. FriendFeed fungoval jako agregátor různých sociálních médií a blogovacích služeb.
Převzetí a soudy
Záměrem bylo mít všechny informace na jednom místě. V roce 2009 koupil FriendFeed Facebook. O šest let později ho zavřel. Sám se pak stal vůbec největší oplocenou zahrádkou internetu. Tento stav dosud trvá. Ještě před zavřením FriendFeedu z něj však Facebook převzal tlačítko Like.
Došlo k tomu 9. února 2009. Z lajkování se stala součást každodenní reality miliard obyvatel planety Země. Nejméně ve dvou případech se dostalo i k soudu.
V roce 2012 zatkla policie indického státu Maháráštra mladou ženu jménem Shaheen Dhadaová společně s její kamarádkou Renou Srinivasanovou. Dhadaová se vyjádřila k pompéznímu pohřbu místního politika Bala Thackeraye.
Zastával nacionalistické a islamofobní postoje. Shodou okolností zemřel 17. listopadu. Srinivasanová osudný status olajkovala a okomentovala. Úřady obě ženy po několika hodinách propustily. Zákon, na jehož základě k zatčení došlo, následně zrušil indický nejvyšší soud.
O pět let později se lajkování probíralo před soudem v Evropě. Konkrétně to bylo ve Švýcarsku. Zastánce práv zvířat Erwin Kessler olajkoval v diskuzi na Facebooku poznámky o židovských košer řeznících.
Podle soudu byly rasistické. Kessler dostal pokutu čtyři tisíce švýcarských franků (cca 100 tisíc korun). Musel zaplatit i soudní výlohy.
Srdce místo hvězd
Sám jsem se s lajky asi poprvé setkal právě na Facebooku. Dodnes největší sociální síť světa jsem několikrát vyzkoušel. Moc mě ale nebavila. Pokaždé jsem ji zase brzo vypnul. V dobách největšího rozmachu sociálních sítí mi vyhovoval menšinový, stručný a převážně textový Twitter. Ten zpočátku lajky postrádal. Měl ale záložky.
Tweety, ke kterým se člověk chtěl vrátit, mohl označit hvězdičkou. Uživatelé však začali hvězdy používat podobně jako lajky na Facebooku. V roce 2015 proto Twitter hvězdičky zrušil a nahradil je srdíčky.
Sám jsem je zpočátku nechtěl používat. Symbol srdíčka mi připadá kýčovitý. Časem jsem si na něj ale zvykl. Lajky jsou praktické. Umožňují reagovat na věci, na které se jinak špatně odpovídá.
Doba sociálních sítí už patrně míjí. Možná dokonce skončila. Weby typu Facebooku sice pořád mají řádově miliardy uživatelů. Obsah, který vidí, však přestali určovat jejich přátelé. Místo nich záleží na provozovateli sítě.
Tlačítko Like se však stalo standardní součástí mnoha dalších platforem. Používají ho služby, které se samy za sociální sítě nepovažují. Příkladem je třeba YouTube.
To mimochodem uplatňuje i opak lajku, tlačítko s palcem dolů. Na internetu se rozšířilo daleko méně. Na negativní hodnocení jsme citlivější než na pozitivní.
Jeden antilajk má sílu jako deset lajků. Jejich používání odrazuje uživatele. Mohou se také stát prostředkem šikany. Platformy, které tuto formu hodnocení používají, to většinou dělají s omezeními.
Například na YouTube vidí počet palců dolů jen autor videa. Obyčejné tlačítko Like s námi nejspíš ještě nějakou dobu zůstane. Dost možná to bude dalších dvacet let. Nebo i déle.