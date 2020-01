TLAPA: Hledejme smír s Íránem. I kvůli obchodu

Eskalace napětí mezi USA a Íránem způsobila ve světě byznysu značný rozruch. Cena zlata překročila po téměř sedmi letech hranici 1600 USD za troyskou unci a akcie nejziskovější firmy světa Saudi Aramco se propadly na nejnižší úroveň od jejího vstupu na trh.

Největší hrozbou pro světovou ekonomiku zůstává plnohodnotný vojenský konflikt, ten je však naštěstí nepravděpodobný. Vyostřená situace může postihnout české firmy, které obchodují s Íránem, a to v důsledku sankcí, které Američané ještě zvýší. Konflikt může ovlivnit negativně český obchod se zeměmi regionu. Vzhledem ke koncentraci našeho obchodu na jiné trhy však tento vliv nebude zásadní.

Další růst napětí mezi USA a Íránem by bezesporu znamenal ohrožení světové ekonomiky a negativně ovlivnil její růst. Největší hrozbou jsou reciproční útoky mezi Íránem a USA a případný plnohodnotný vojenský konflikt, který by mohl vést až ke kolapsu íránské ekonomiky. Dlouhodobý konflikt mezi USA a Íránem by měl navíc ekonomické důsledky v širším měřítku. Agentura Moody’s hovoří o případném „širokém hospodářském a finančním šoku“.

Scénář přímé vojenské konfrontace však nepovažujeme za příliš pravděpodobný, reálnou hrozbou pro světovou ekonomiku je nicméně ohrožení ropné infrastruktury. Zvýšené napětí v regionu má totiž značný vliv na dopravu v Perském zálivu, především v oblasti Hormuzského průlivu, kde je přepravováno okolo 20 procent vytěžené ropy na světě. Množství přepravované ropy, která plyne především do Číny, Indie a Japonska, je objemem asi dvakrát větší než veškerá produkce USA. Ohrožení, omezení nebo uzavření této oblasti by tak mělo značný dopad na světovou ekonomiku a potažmo i na Čínu.

Zranitelný region

Omezení v Perském zálivu by mohlo zvednout ceny ropy o 5–10 USD za barel, další vojenská eskalace nebo kompletní uzavření Hormuzského průlivu by pak mohly dostat cenu ropy až na 150 USD za barel (historicky nejvyšší hodnota je 145,93 USD z roku 2008). Tento „ropný šok“ by pak znamenal zvýšení inflace v zemích OECD o 3,5–4 procenta. Rovněž v případě cen ropy je dnes ale situace jiná než v době kritické závislosti na ropě ze Zálivu v 70. letech. Dnes ze zemí Blízkého východu pochází jedna třetina světové produkce, naopak narostl export ropy z USA (od roku 2014 navýšení o skoro 300 procent na 4,3 procenta světové produkce v roce 2018) a dalších zemí.

Vyostření situace v regionu může mít negativní dopad na aktivity českých firem v Íránu a regionu. Například v sousedním Iráku se dlouhodobě podílí české firmy na obnově infrastruktury a průmyslových zařízeních. Stejně tak jsou české firmy aktivní v iráckém Kurdistánu. Dopad na obchod českých firem s Íránem, kde český vývoz v roce 2018 dosáhl 1,5 miliardy Kč, mohou přinést i další sankce, o kterých se hovoří. Americký prezident Donald Trump 8. ledna 2020 oznámil rozšíření sankčních opatření vůči Íránu, což pravděpodobně povede k dalšímu zúžení možností pro vzájemný obchod třetích zemí s Íránem. Navíc americká administrativa vyžaduje dodržování svých sankcí od evropských firem a praktické nástroje na obcházení těchto sankcí ze strany EU nejsou dosud účinné.

Podíváme-li se na naše hlavní obchodní partnery v regionu, zjistíme, že v roce 2018 putovalo do regionu Blízkého a Středního východu české zboží v celkové hodnotě 65 miliard korun. V případě Iráku a Jordánska dosahoval český vývoz 1 a 1,1 miliardy korun, do Libanonu bylo vyvezeno zboží za 1,4 miliardy. Z porovnání s dalším regionálním obchodním partnerem, Izraelem, kde český vývoz v roce 2018 činil 22 miliard, je však zřejmé, že český vývoz je dlouhodobě více koncentrován na jiné trhy regionu.

Přestože obavy z přímého konfliktu USA a Íránu jsou nižší, celý region zůstává zranitelný. Hledání diplomatického urovnání konfliktu má nejen bezpečnostní a politický význam, ale také význam ekonomicko-obchodní.

Autor je náměstek ministra zahraničních věc.