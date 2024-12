My máme 11 dětí, pani! Službou pro početnou rodinu je možné naučit se rozumět glasgowskému dialektu

Rodiče nebyli hovorní, jejich konverzace sestávala z lamentací na téma, že mají 11 dětí a sociálka jim nepomůže. Byli přesvědčení, že výrobou 11 dětí udělali pro svět maximum, a je samozřejmé, že se o ně svět musí postarat. Sami se o sebe postarat nedovedli. Na nesmělé návrhy, že by snad jeden z nich mohl pracovat anebo by mohli chodit na kurzy angličtiny, uraženě odpovídali: „Jak bych moh! My máme 11 dětí, pani!“

Snad mé služby byly přece jen k něčemu dobré: fungovala jsem tak trochu jako psychoterapeutka pro nešťastnou Ailith. A já jsem se díky rodině s 11 dětmi naučila rozumět zabijáckému glasgowskému dialektu. Potíže sociálky nebraly konce. Když bylo třeba rodinku někam převézt ve společnosti předepsaného počtu sociálních pracovníků (jeden na každé dvě děti), musela sociálka pronajmout tři dodávky.

Rodiče nechávali děti doma ze školy pod nejrůznějšími záminkami, byli přesvědčení, že škola děti „zkazí“. Za sabotování školní docházky může sociálka děti odebrat a Ailith by to moc ráda udělala, jenže víte, co by s 11 dětmi bylo starostí a výdajů? Radši přimhouřila oko a jen mi lkala do telefonu.

Ale čtyři nejstarší děti do školy chodily. Měly tam kamarády a učení je bavilo. Nejstarší dcera v šestnácti složila závěrečné zkoušky na výbornou a díky podpoře sociálky se jí povedlo odstěhovat se od rodičů. Začala pracovat v nemocnici jako pomocnice zdravotní sestry s tím, že se časem stane zdravotní sestrou anebo možná lékařkou.

Krátce nato začal nejstarší syn pracovat jako pečovatel o lidi s postižením a zaměstnavatel si ho nemohl vynachválit. Byl pozorný, vnímavý, spolehlivý.

Uběhly dva roky a začalo to vypadat, že i třetí a čtvrté nejstarší dítě míří správným směrem. Ailith mi občas zavolala, ale už nepotřebovala duševní oporu. Nevycházela z úžasu, jak skvěle děti všechno zvládají.

Časem mi volat přestala. Tím pádem nemůžu tušit, jak to dopadlo s mladšími dětmi. Ale i kdyby se povedly jen čtyři nejstarší, byl by to úspěch.

Občas tenhle příběh vyprávím svým známým. Jakmile se zmíním o 11 dětech, o které se rodiče nedovedou postarat a jen vyžírají sociálku a na všechno si stěžují, většina lidí se začne rozčilovat nad primitivismem takových rodičů. Vždyť tihle lidi zaplavují svět výrobními zmetky. Pak každý takový zmetek vyrobí 11 dalších zmetků…

Když jim příběh dopovím, nechtějí mu věřit. Ale vidíte to: je to tak. Rodičům jistě není pomoci, ale děti stačilo trošinku popostrčit a vypadá to, že z nich zmetci nebudou.