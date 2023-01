Na druhou stranu – jak vám řekne každý párový terapeut – na každé takové peklo musí být dva a nic se nezmění, dokud každý z nich nezačne přemýšlet, jak začít u sebe. Často se říká, že nejlepší by bylo, kdyby se znesvářené půlky české společnosti mohly rozvést. To jistě nemohou. Ale mohly by mít ve vztahu aspoň nějakou sebekontrolu.