TGM, Turek, Lipavský, jak se to rýmuje? Nejde o samotná slova, spíš o to, co je za nimi

Správná odpověď je třetí, ač Babišovi se připisuje sentence „všetci kradnú“ a Turkovi daleko drsnější řeči. Ale tuto paušalizaci skutečně vyslovil TGM. Najdete to na webu irozhlas, kde visí plné znění – zápis anglického originálu i překlad – „tajemné obálky“ s údajně posledními slovy Masaryka.
Z „posledních“ slov TGM je promluva k Benešovi. Archiváři zveřejnili přepis
Dnes už víme, že to nejsou poslední slova TGM, ale slova, jež v přítomnosti Edvarda Beneše zachytil Jan Masaryk 31. srpna 1934, v době, kdy byl TGM po mrtvici a počítal se skonem.
Kdyby mu bylo 84 let a byl po mrtvici
Když byla „tajemná obálka“ 19. září úředně otevřena v Lánech, její obsah mohl překvapit otevřeností, ale žádné drama se z toho nedělalo. Byla to slova čtyřiaosmdesátiletého muže a státníka po mrtvici, řečená bez servítků a bez vnější kontroly. Navíc slova po devadesát let zapečetěná a zpřístupněná až 19. září 2025.