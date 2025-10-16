TGM, Turek, Lipavský, jak se to rýmuje? Nejde o samotná slova, spíš o to, co je za nimi

Tajemná obálka s posledními slovy prezidenta T. G. Masaryka byla otevřena. Na snímku historička Dagmar Hájková z Masarykova ústavu a Archivu Akademie věd ČR. (19. září 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Zbyněk Petráček
Komentář   17:30
Zkuste si test. Přečtěte si tuto větu a odhadněte jejího autora. „Češi jsou praktičtí, pracující, ale kradou. Němci jsou docela poctiví, ale kradou víc než my.“ Řekl to: Andrej Babiš, Filip Turek, nebo Tomáš Garrigue Masaryk?

Správná odpověď je třetí, ač Babišovi se připisuje sentence „všetci kradnú“ a Turkovi daleko drsnější řeči. Ale tuto paušalizaci skutečně vyslovil TGM. Najdete to na webu irozhlas, kde visí plné znění – zápis anglického originálu i překlad – „tajemné obálky“ s údajně posledními slovy Masaryka.

Z „posledních“ slov TGM je promluva k Benešovi. Archiváři zveřejnili přepis

Dnes už víme, že to nejsou poslední slova TGM, ale slova, jež v přítomnosti Edvarda Beneše zachytil Jan Masaryk 31. srpna 1934, v době, kdy byl TGM po mrtvici a počítal se skonem.

Kdyby mu bylo 84 let a byl po mrtvici

Když byla „tajemná obálka“ 19. září úředně otevřena v Lánech, její obsah mohl překvapit otevřeností, ale žádné drama se z toho nedělalo. Byla to slova čtyřiaosmdesátiletého muže a státníka po mrtvici, řečená bez servítků a bez vnější kontroly. Navíc slova po devadesát let zapečetěná a zpřístupněná až 19. září 2025.

