Ve čtvrtek 14. listopadu 1918 se v Praze odehrála jedna z klíčových událostí moderních českých a slovenských dějin. Revoluční národní shromáždění na své první schůzi potvrdilo konec vlády habsbursko-lotrinské dynastie, republikánské zřízení a jednomyslně zvolilo Tomáše Garrigua Masaryka prvním prezidentem Československa.
Muž, který během první světové války vedl zahraniční odboj za samostatnost, však u historického okamžiku chyběl. Pobýval v USA a do vlasti se vrátil až 21. prosince. Jeho zvolení bylo nejen vyvrcholením dlouholetého politického úsilí, ale i zásadním krokem při budování nového státu, který se rodil ve složitých mezinárodních i národnostních poměrech.
Masaryk, univerzitní profesor a poslanec rakouské říšské rady, patřil už dávno před první světovou válkou k výrazným kritikům rakousko-uherských poměrů, zpočátku však neusiloval o úplné rozbití monarchie. Jeho postoje se změnily během války, kdy dospěl k přesvědčení, že skutečnou politickou svobodu Čechům a Slovákům zajistí pouze vlastní stát.
Koncem roku 1914 odešel do zahraničí a postupně se stal vůdčí osobností československého odboje. Spolu s Edvardem Benešem a Milanem Rastislavem Štefánikem získával diplomatickou podporu samostatnosti, kterou významně posilovaly československé legie bojující na straně Dohody.
Od deklarace k aklamaci
Masaryk dokázal západní politiky přesvědčit, že vznik Československa není jen národnostní otázkou, ale i důležitou součástí budoucího uspořádání střední Evropy. Zatímco na počátku války většina dohodových mocností se zánikem Rakouska-Uherska nepočítala, během roku 1918 se situace zásadně změnila.
Francie, Británie i USA postupně uznávaly náš zahraniční odboj jako politického partnera. Dne 18. října 1918 byla ve Washingtonu zveřejněna deklarace československé nezávislosti, jejímž hlavním autorem byl Masaryk. Dokument odmítal habsburskou vládu a přihlásil se k demokratickému republikánskému zřízení.
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Rakousko-Uhersko se mezitím vojensky i politicky hroutilo. 28. října 1918 převzal v Praze moc Národní výbor československý a vyhlásil samostatný stát. První zákon zachoval platnost právního řádu, aby zabránil správnímu chaosu. O dva dny později se prostřednictvím Martinské deklarace přihlásili ke společnému státu také představitelé slovenského politického života. Československo však dosud nemělo ustavené všechny ústavní instituce ani definitivně vymezené hranice. Bylo třeba vytvořit vládu, zákonodárný sbor a zvolit hlavu státu.
Tento úkol připadl Revolučnímu národnímu shromáždění, které vzniklo rozšířením Národního výboru. Jeho členové nevzešli ze všeobecných voleb. Zastoupení českých politických stran vycházelo především z výsledků posledních předválečných voleb do říšské rady z roku 1911, upravených podle nových poměrů. Slovenské zástupce bylo nutné začlenit odlišně, protože Slovensko dosud patřilo do uherské části monarchie. Parlament měl celkem 256 členů, z toho 40 míst připadalo Slovákům.
Ve čtvrtek 14. listopadu 1918 se poslanci poprvé sešli v pražském Thunovském paláci, dnešním sídle Poslanecké sněmovny. Slavnostní jednání začalo v 11 hodin 40 minut a zahájil je předseda Národního výboru Karel Kramář. Dobové noviny zachytily přeplněné prostory, čestné sokolské stráže i mimořádné očekávání přítomných. Kramář ve svém projevu připomněl válečné utrpení, zásluhy domácího a zahraničního odboje i pomoc dohodových mocností. Následně pronesl historické prohlášení: „Dynastie habsbursko-lotrinská ztratila všechna práva na trůn český.“
Československo označil za svobodnou republiku. Tím bylo symbolicky završeno přerušení staletého spojení českých zemí s habsburskou dynastií. Poté Kramář navrhl, aby se prvním prezidentem stal Masaryk. Podle stenografického záznamu přijali poslanci návrh nadšeným potleskem a voláním slávy. Kramář vzápětí prohlásil: „Prohlašuji tedy profesora dr. Tomáše G. Masaryka jednomyslně zvoleným presidentem Československé republiky.“
Neproběhlo soupeření kandidátů ani tajné hlasování. Prezident byl zvolen aklamací, tedy veřejným souhlasným projevem shromáždění. Výsledek nebyl vyjádřen počtem hlasů, takže jednomyslnost znamenala souhlas přítomných poslanců, ne výsledek jmenovitého hlasování všech 256 členů parlamentu.
Čekání na prezidenta
Masarykova volba nebyla překvapením. Díky svému působení v zahraničním odboji a mezinárodnímu uznání, které dokázal získat, se těšil mimořádné autoritě. Zatímco Kramář představoval významnou osobnost domácí politiky, Masaryk zosobňoval úspěšný diplomatický zápas za samostatnost. Bylo mu tehdy 68 let a za sebou měl dlouhou akademickou i politickou kariéru, během níž často vyvolával kontroverze. Nyní se stal symbolem vznikající republiky.
V okamžiku zvolení však Masaryk pobýval v USA. O rozhodnutí pražského parlamentu se podle dochovaných svědectví dozvěděl během oběda v tamním Klubu právníků. Do Československa se vracel přes západní Evropu, kde jednal s představiteli vítězných mocností. Teprve 21. prosince dorazil do Prahy, která mu připravila slavnostní uvítání.
Téhož dne složil před Národním shromážděním prezidentský slib. Mezi jeho zvolením a osobním převzetím prezidentských povinností tak uplynulo více než pět týdnů.
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Listopadové zasedání ovšem nebylo věnováno pouze prezidentovi. Předsedou Národního shromáždění se stal sociální demokrat František Tomášek a vznikla první řádná československá vláda v čele s Karlem Kramářem.
Jejími členy byli mimo jiné Alois Rašín jako ministr financí, Edvard Beneš jako ministr zahraničních věcí a Milan Rastislav Štefánik jako ministr vojenství. Právní rámec těmto krokům poskytovala prozatímní ústava přijatá 13. listopadu. Ta upravovala postavení parlamentu, prezidenta i vlády, přičemž hlava státu měla zpočátku podstatně omezenější pravomoci než podle pozdější ústavy z roku 1920.
Přes slavnostní atmosféru čekaly Československo vážné problémy. Hranice republiky nebyly definitivně stanoveny a značná část německy mluvících obyvatel českého pohraničí odmítala začlenění do nového státu. Jejich političtí představitelé usilovali o připojení k Rakousku.
Na Slovensku se československá moc teprve prosazovala a napětí s Maďarskem přerostlo v následujících měsících v ozbrojené střety. Současně bylo nutné zajistit zásobování, řešit hospodářské důsledky války, měnové otázky i budování státní správy. Masaryk se tedy nestával prezidentem stabilizované země, ale republiky, jejíž existenci bylo třeba teprve upevnit.
1918, 1920, 1927 a 1934
Otevřenou otázkou zůstávala také podoba československé demokracie. Revoluční národní shromáždění sehrálo při zakládání státu nezastupitelnou úlohu, jeho mandát však nepocházel z přímého rozhodnutí občanů. První řádné parlamentní volby se uskutečnily až v dubnu 1920, po přijetí nové ústavy. Hlasovat v nich mohly také ženy a příslušníci národnostních menšin. Listopad 1918 proto nepředstavoval završení demokratického uspořádání, ale jeho počátek.
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Masaryk zůstal v prezidentském úřadu až do prosince 1935. Po první volbě byl do čela republiky zvolen ještě třikrát, v letech 1920, 1927 a 1934. Jeho dlouhé působení zásadně ovlivnilo politickou kulturu meziválečného Československa a učinilo z něj jeden z hlavních symbolů republikánské státnosti. 14. listopad 1918 tak znamenal mnohem více než pouhou volbu prvního prezidenta.
Československo získalo klíčové ústavní instituce a veřejně potvrdilo rozchod s monarchistickou minulostí. Masarykovo jednomyslné zvolení vyjadřovalo mimořádnou politickou shodu, za níž se ale skrývala řada nevyřešených problémů. Právě v tom spočívá význam tohoto dne: republika nejen oslavovala nezávislost, ale začala budovat instituce, na nichž měla její samostatná existence spočívat.