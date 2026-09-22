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Lipavský for primátor? Kdo tu z koho dělá vola?

Petr Kamberský
Chlívek   14:15
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Jan Lipavský.

Jan Lipavský. | foto: ČTK

Jan Lipavský.
Jan Lipavský.
Jan Lipavský.
Jan Lipavský.
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Politika byla vždycky také divadlo - ale poslední roky už je skoro jenom divadlo. Komunální volby to ukazují v plné kráse.

Vezměme si takovou ODS, která si kdysi v metropoli mohla dělat takřka cokoliv - její kandidáti vyhrávali senátní volby často hned v prvním kole a přesně před dvaceti lety sestavil Pavel Bém po zisku 54 procent hlasů (!) jednobarevnou vládu, pardon, městskou radu.

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Dnes za ODS coby lídr kandiduje v metropoli, v níž se přes den pohybují asi dva miliony lidí, více méně neznámý Tomáš Portlík. Jde o velkou generační obměnu, protože dosavadní mnohoobročník (primátor, poslanec a zároveň lékař) Bohuslav Svoboda ve svých dvaaosmdesáti letech již nebude popáté kandidovat na primátora a ODS musela najít nový, mladý a perspektivní kádr. Potíž je, že Portlíka fakt nikdo nezná (stejně jako třeba Jana Hušbauera za ANO, ale to pro tuto chvíli nechme stranou).

Portlíkova kampaň je velmi zajímavá: na první pohled používá stejný styl a podobně infantilní komunikaci jako hnutí ANO. Velkoplakáty mají podobné barvy, podobný vizuál a podobně intelektuálně břitké a věcné slogany typu „Nechci dělat z lidí voly / neslibuju hory doly“ či „Dám Praze tempo“.

Tomáš Portlík (vlevo) a Jan Hušbauer koláž IDNES / David Votruba

Chlívek se neodvažuje soudit, zda se marketing podobný tomu babišovskému občanským demokratům vyplatí, nebo naopak tento styl přitáhne spíše voliče ANO a pražská ODS spláče nad výdělkem - to poznáme až po sečtení hlasů.

Ale jak toho Portlíka zpropagovat, když jej nikdo nezná?

Marketingově geniální funkce

Většina stran sází v podobných případech na stejný recept, s nímž přišla v našich zeměpisných šířkách polská Solidarita už v létě roku 1988 (!): každý kandidát Solidarity měl ve svém okrsku plakát, na němž byl on sám (většinou lidem neznámý opozičník) vedle vycházející superstar Lecha Walesy.

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Výsledek se dostavil: Solidarność získala až na jeden úplně všechny mandáty ve znovuobnoveném polském Senátu. V Praze a mnoha dalších městech zvolilo tuto strategii třeba Babišovo ANO či SPD Tomia Okamury. Ale ODS nemůže - předseda Martin Kupka už obsadil všechny partajní billboardy věnované senátním volbám. (To je samo o sobě mimořádně vtipné – kampaň voleb do Senátu, kde volíme v jednomandátových okrscích osobnosti, ODS redukovala na tvář svého předsedy a heslo „Senát jim nedáme!“)

Takže co s tím nešťastným Portlíkem - už jsem vám říkal, že ho nikdo nezná? ODS se však nevzdala a vytáhla naprosto geniální kartu. Posuďte sami její poslední zprávu pro média: „Bývalý ministr zahraničních věcí Jan Lipavský se připojuje k týmu kandidáta na primátora hlavního města Prahy Tomáše Portlíka. Po volbách by měl zastávat pozici diplomatického poradce primátora. Na tiskové konferenci představí společnou vizi, jejímž cílem je udělat z Prahy vstupní bránu do Evropy pro zahraniční investice.“

Chlívek

Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Portlíka nikdo nezná, zato bývalý Pirát Lipavský v Praze boduje: loni na podzim zde získal 62 728 preferenčních hlasů a přeskákal takové matadory jako Jana Černochová či Jiří Pospíšil.

Takže ODS zřídí fakticky naprosto nesmyslnou, ale marketingově geniální funkci „diplomatického poradce primátora“ a místo Kupky se bude Portlík na tiskovkách a možná i billboardech objímat s Lipavským.

Ano, politika je divadlo. Taková TOP 09 dávala Karla Schwarzenberga jako hlavní tvář na billboardy i v roce 2017, kdy už dávno stranu nevedl, oslavil 80. narozeniny a zmáhalo jej stáří. A ANO bude nejspíše na billboardy tisknout tvář Andreje Babiše do posledního dne své existence. Ale jestli nakonec dá ODS v metropoli na billboardy vedle Portlíka Lipavského, který s děním v metropoli nemá a nebude mít lautr nic společného, budeme se muset pana Portlíka zeptat: Neslibujete náhodou hory doly? A neděláte z nás náhodou, ehm, osly?

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