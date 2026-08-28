Může v Praze vládnout koalice ODS s ANO? Tomáš Portlík bourá „protipožární zeď“

Zbyněk Petráček
Komentář   18:00
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Kandidát ODS na pražského primátora Tomáš Portlík na zahájení volební kampaně...

Kandidát ODS na pražského primátora Tomáš Portlík na zahájení volební kampaně (12. června 2026) | foto: Michal RůžičkaMichal RůžičkaMAFRA

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ODS chce v obecních volbách získat tolik hlasů, aby si partnera do koalice mohl vybírat. A tím partnerem může být i hnutí ANO, uvedl druhý muž strany a kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík v rozhovoru pro iDNES.cz. V praxi to znamená, že Portlík připouští koalici ODS–ANO, přesněji koalici Spolu pro Prahu (ODS a TOP 09) s hnutím ANO. A to zdaleka není samozřejmé.

Stačí si vzpomenout na loňský podzim, kdy po sněmovních volbách vznikala koalice pro Strakovu akademii. Cože, má tam být spolu s ANO i SPD a ještě Motoristé? Nebyla by lepší většina ANO s ODS? Takové hlasy se ozývaly. Nebyl to samozřejmě postoj „hlasité většiny“, ale ani „titěrné menšiny“. Jenže zůstalo jen u spekulací.

Jistě, obecní volby nejsou sněmovní a Praha není jedenáctimilionové Česko. Přesto se Portlík stal zřejmě první osobností, která možnost vlády ODS s ANO v Praze nejenom připouští, ale též o ní racionálně uvažuje. Což je posun, ať už si myslíte, že posun k lepšímu, či posun k horšímu.

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Už měsíc před volbami se tak v Praze pomalu a zatím nenápadně vytváří podhoubí pro různé možnosti.

Na jedné straně stojí šéf občanských demokratů Martin Kupka, jenž prohlásil, že vedení ODS by si jakékoliv spojení s ANO nepřálo. Což je postoj odpovídající lehké verzi toho, čemu se v Německu říká „protipožární zeď“.

Je to postoj dělící politické strany na demokratické a nedemokratické (což je prakticky totéž jako extremistické). Postoj zapovídající – od spolkové a zemské úrovně až po rovinu obecní – jakoukoliv spolupráci s radikální Alternativou pro Německo (AfD).

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Na druhé straně stojí kandidát na pražského primátora Tomáš Portlík, jenž říká, že koaliční partnery si „nebude vybírat podle zajetých stranických linek a průkazek“. A že „nemůžeme pořád voličům jen říkat, proti komu stojíme“, ale „musíme vysvětlovat, co chceme my“.

Odkud tu dikci známe? Ze zmíněného Německa, kde ale působí marně. Tam funguje politický odpor vůči AfD jako průkazka pro pozici demokrata. Jenže čím víc je AfD ostrakizovaná, tím větší podporu u voličů sklízí.

Průzkumově je už nejsilnější stranou Německa. Příští neděli se volí ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. A průzkumy AfD přiznávají šanci získat přes 40 procent hlasů.

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Tradiční strany budí dojem, že jejich prioritou je budovat „protipožární zeď“ vůči AfD. A diví se, že mají problém skládat vládní většiny. Už skončily doby, kdy v zemi vládly velké strany pravice (CDU) a levice (SPD). Teď se musí spoléhat na permanentní velké koalice, což dráždí voliče, a zdá se, že v Sasku-Anhaltsku nebude pro vládní většinu stačit ani velká koalice. Stojí ta „protipožární zeď za to“?

V Německu by s Portlíkem zatočili

Rozhovor s Tomášem Portlíkem pro iDNES.cz nese titul „Koalici určí Praha, ne centrála ODS“. Na první poslech je to banální konstatování. Ale v zrcadle vývoje v Německu to působí skoro revolučně. Jako doklad toho, že stále ještě žijeme v luxusním světě, kde ještě zdaleka ne každý přísahá na „protipožární zeď“ a ostrakizaci patřičně onálepkovaných soupeřů.

Představte si, že nějaký německý křesťanský demokrat řekne: „Koalici v Sasku-Anhaltsku určí Magdeburk, ne centrála CDU.“ Nenařkli by jej z podpory AfD? Nevyloučili ze strany, i kdyby to byl kancléř? Neupálili by jej? Je to samozřejmě nadsázka a černý humor. Ale i tyto věci člověka napadají.

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