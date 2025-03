Atomové reaktory sociálních sítí a demokracie. Civilizace stojí před nesnadným úkolem

Agitace, zaměřená proti migračnímu paktu EU, narážela na útoky, kterých se v Evropě dopustili migranti motivovaní nějakou z forem islamistické ideologie. Okamura se navíc právně přetahuje s ministerstvem vnitra kvůli zařazení své strany na seznam extremistických subjektů.

Obě kauzy však odkazují k širšímu fenoménu, jenž úzce souvisí též s vlivem sociálních sítí. Tedy ke svobodě projevu a pravidlům jejího případného omezování.

O víkendu, jen obtížně „vydýchávajícímu“ páteční události v Oválné pracovně Bílého domu, zaplnila Bukurešť mohutná demonstrace na podporu rumunského prezidentského kandidáta Calina Georgeska.

Politik s nacionalistickým, populistickým a proruským profilem totiž v listopadu výrazně zabodoval v prvním kole voleb, ovšem údajně díky masivní kampani na sociálních sítích, zejména na TikToku, která ale měla formu technologického procesu, kdy se najednou „zázračně“ probudilo obrovské množství účelově zřízených účtů.

Svoboda projevu, nebo šíření lží?

Stopy vedly do Ruska, byť se zároveň hovoří o dlouhých prstech vládní Národní liberální strany, jež tak prý chtěla oslabit konkurenční sociální demokracii. Volby byly každopádně zrušeny, respektive přesunuty na květen, přičemž není jisté, zda se v nich voliči opět shledají i s Georgeskem.

A rumunského kandidáta se svérázným způsobem zastal americký viceprezident J. D. Vance na nedávné Bezpečnostní konferenci v Mnichově, když zrušení rumunských prezidentských voleb uvedl jako příklad možného omezování demokratických práv v Evropě. Vyslal tak jasný vzkaz: nepoučujte nás o demokracii, vy sami s ní máte obrovský problém.

Jde přitom o vzoreček, který se v posledních letech opakuje pořád dokola, ve stovkách ba tisících případů, po celém světě. Šíření polopravd i lží, nesmyslů, všemožných manipulativních zpráv, jež mají obrovský vliv na rozhodování milionů voličů, jejich producenti či ti, kteří z onoho šíření těží, obhajují poukazem na svobodu projevu. A jakékoliv její omezování tedy portrétují coby cenzuru a porušování demokracie.

Státní úřady jsou ve svém regulativním úsilí poměrně dost bezmocné. A jejich snaha má nezřídka kontraproduktivní účinek: lidé si regulaci vyhodnotí jako důkaz cenzury, a tím spíše se pak přikloní k politickým silám, označovaným za extremistické nebo populistické.

Problém však z velké části spočívá v převratně nové technice. Naše myšlení, naše pojmy, ale i legislativní normy totiž zatím nedokázaly adekvátně reagovat na nástup informačních technologií a sociálních sítí. Vyjadřování nějakého názoru se v minulosti dělo slovem někde na ulici nebo na mítinku či v rádiu. Tiskem v různých plakátech, novinách, časopisech a knihách. Popřípadě obrazem, zpravidla ve velkých televizních stanicích, které vysílají na základě platné licence.

Manipulativní, „vymazlené“ postupy

I tak mohla různá omezení vyvolat diskusi. Český právní řád v zásadě považuje za překročení mezí svobody projevu situaci, kdy dochází k podpoře a propagaci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka či k hlásání národnostní, rasové, náboženské nebo třídní zášti. Kde však končí pouhé vyjadřování názoru a kde už začíná podpora a propagace myšlenek schopných rozložit naše elementární společenská a ústavní pravidla?

Evidentně nejde o nějakou jasnou čáru, leč spíše o jistý interval, kde je cosi zpočátku řídké a až postupně houstne. Rozhodnutí o případném porušení pravidel tak může být často subjektivní. A mnohdy může odrážet i politické nebo hodnotové preference toho, kdo rozhoduje, včetně těch podvědomých neboli vědomě racionálně nereflektovaných.

A nyní do toho přiletělo tornádo sociálních sítí. Přičemž hlavní potíž nespočívá ve skutečnosti, že si na nich každý osobně píše či třeba, dle mínění ostatních, nesmyslně plácá, co chce. Kámen úrazu vězí v masivním nasazení velmi vyspělých technologií. V používání různých sofistikovaných algoritmů, často dirigovaných umělou inteligencí, které nemají za cíl nic jiného než ovládnout mysl příjemce a přimět ho k činu. Ke koupi nějakého zboží nebo třeba právě k hlasu pro určitou stranu či kandidáta. A to mnohdy na základě manipulativních psychologicky „vymazlených“ postupů sázejících hlavně na neznalost a na emoce. Včetně fíglů, jak příjemci vnutit, že mu nikdo nic nevnucuje, že jde přece o jeho vlastní názor, který si zrovna udělal.

Nejenom Donald Trump a J. D. Vance by o tom mohli dlouze vyprávět. Vyrovnat se s popsaným fenoménem však představuje úkol na úrovni zajištění bezpečného mírového využití atomové energie.