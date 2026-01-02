Dostane i Okamura zákaz se vyjadřovat? Řeči o Ukrajině jako „Zelenského juntě“ jsou mimo

Tomio Okamura, šéf SPD, řekl v novoročním projevu na webu toto: „Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii.“
Napohled to není žádné překvapení, natož senzace. Okamura řekl to, co ladí s jeho dlouhodobým pohledem na svět, ba co více či méně ladí s pohledem celé koalice. Ale zásadnější je toto.
Pokud o „Zelenského juntě“ mluví někdo v hospodě nebo píše bloger na webu, nic se neděje. Pokud někdo – třeba i politik z vládní strany – kritizuje Ukrajinu, její vedení, tamní korupci, způsob, jakým Západ Ukrajinu podporuje, představy o ukončení války vítězstvím, spravedlivým mírem a návratem do hranic z let 1991 až 2014, mělo by to být také v pořádku. Ale označí-li třetí nejvyšší ústavní činitel napadenou zemi za „Zelenského juntu“, dostáváme se nejen mimo základní slušnost, ale i tam, kde dosud nejsou ani Orbánovo Maďarsko či Ficovo Slovensko.
A teď se vraťme ke generálu Zůnovi. Pokud to schytal za poznámky o ruské agresi a dobrém renomé české muniční iniciativy tak, že dostal zákaz vyjadřovat se k mezinárodním tématům, co by měl očekávat předseda sněmovny Okamura za „Zelenského juntu“?
Zřejmě totéž. Jenže nikdo kompetentní u nás, počínaje premiérem Babišem, se zatím neozval. Tudíž můžeme předpokládat, že Okamura vyslovil názor celé vládní koalice. Že koalice jako celek považuje představitele Ukrajiny za „Zelenského juntu“.
Co z toho prozatím plyne?
Nevsadili jsme na špatného koně?
Za prvé, že premiér Andrej Babiš nemá sílu, vliv, zájem či vůli, aby v koalici prosadil svůj pohled na věc. Alespoň v té podobě, v jaké ho dosud veřejně prezentoval.
Ano, co se týče hlubších příčin války na Ukrajině, hazardní nabídky členství v NATO Kyjevu (v Bukurešti v roce 2008), korupce i nacionalismu na Ukrajině, to jsou témata hodně košatá. Vyvolávají různé postoje, občas i protichůdné. Ale i kdyby to vše byla nenadsazená pravda, konsenzus spočíval v tom, že ani to vše dohromady neopravňovalo Rusko k vojenské invazi. Na tom se shodli politici od Petra Fialy přes Miloše Zemana, dokonce Václava Klause až po Andreje Babiše.
|
Nepřijatelné, ostuda Česka. Opozice chce konec Okamury v čele Sněmovny
Když jsme teď od šéfa sněmovny, třetího nejvyššího ústavního činitele, slyšeli o „Zelenského juntě“, můžeme mít pocit, že vše je jinak. Že jsme – jako stát i společnost – v únoru 2022 vsadili na špatného koně, když jsme podpořili napadenou Ukrajinu. Že jsme měli podpořit raději ty, kteří vedou spravedlivý boj proti „juntě“, „ukronacistům“ a podobně.
Jistě, je to psáno s jistou nadsázkou. Ale emoční výrazy jako „Zelenského junta“ chtě nechtě nadsázky přikrmují. Kdyby to Okamura takhle roztáčel dále, časem bychom mohli slyšet, že agresorem byla junta v Kyjevě, která se nejprve (2014) pokusila napadnout ruský Krym a pak (definitivně v únoru 2022) zaútočila i na ruský Donbas. Ještě, že se napadené Rusko ubránilo.
Když Praha mluví jako Moskva
Za druhé: Okamurův styl devalvuje i argumenty, ve kterých má pravdu. Třeba v poznámce, že Ukrajina nepatří do EU. To je pravda, ač to skoro žádný politik neříká nahlas. Přijetí Ukrajiny by v EU vyvolalo takové zemětřesení (ve společné zemědělské politice, dotacích a řadě jiných věcí), že by to Unii zničilo. Ale říká-li to Okamura jedním dechem se „Zelenského juntou“, dává tomu argumentu odpudivý ráz.
Jistěže je Ukrajina řízená značně vojensky. Ale znáte nějakou zemi, kde by po čtyřech letech války neměli silné slovo vojáci? Byla to i Churchillova Británie. A Rusko se chlubí tím, jak úspěšně najelo na válečnou ekonomiku.
|
Okamura naštval Ukrajince. Nepřijatelná slova, ruská propaganda, řekl velvyslanec
Používá-li Okamura výraz „Zelenského junta“, přibližuje se vidění Moskvy. Tam nepoužívají výraz „Ukrajina“, ale „kyjevský režim“ či „banderovský režim“. Blíží se též vidění Íránu či Hamásu. Ty odmítají už samotné slovo „Izrael“. Místo něho používají „sionistický režim“.
Kdybychom hledali historickou analogii Okamurova postoje, můžeme se vrátit do podzimu 1968, do západního Německa, k tamní diskusi o pomoci Čechoslovákům utíkajícím před invazí Moskvy. Mezi menšinou stavějící se proti pomoci byli tvrdí zástupci Sudetoněmeckého landsmanšaftu. Tvrdili, že Západ nemá se sporem dvou komunistických zemí nic společného. A neviděli důvod, proč pomáhat občanům státu, který je o čtvrtstoletí dříve poškodil (vyhnal z domovů).
Připomíná to současné argumenty Okamury i lidí tvrdících, že v srpnu 1968 nás okupovali hlavně Ukrajinci. Že Ukrajinci tehdy ovládali politbyro komunistické strany v Moskvě, a právě oni o invazi rozhodli. Tak proč bychom jim teď měli pomáhat? Vážně, nekecám, i takové argumenty najdete v diskusích na webu.