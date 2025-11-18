Podle Okamury ztrácíme svobodu. Sám se přitom v kampani inspiroval nacistickou estetikou

Okamura byl místo toho u Hlávkovy koleje, dějiště nacistického teroru proti studentům ze 17. listopadu 1939. Je dobře, že tu událost připomněl. I když lze říci, že Václav Klaus tam každý 17. listopad chodil také, a ještě stihl Národní třídu.
Ano, leckdo může kritizovat, že Okamura šel uctít událost, kterou dnes už nikdo žijící nemůže ovlivnit, ale nebyl tam, kde se názorově střetávají pamětníci „sametu“ i aktéři dneška. Proti tomu lze namítnout, že na studenty z listopadu 1939, oběti nacismu, se zapomínalo již dříve.
Víme, kdy zemřel poslední parašutista z druhého odboje, kdy zemřel poslední pilot RAF, kdy zemřela poslední lidická žena. Ale pokoušíte-li se na webu dohledat, kdy zemřel poslední ze studentů perzekvovaných v listopadu 1939, máte smůlu.
To je samozřejmě chyba. Ale jádro dění kolem Okamury je jinde.
Trestní zákon, to je samec
Tomio Okamura sice na Národní nebyl, ale k poselství 17. listopadu 1989 se vyjádřil. Řekl, že v Česku se omezuje svoboda: „Opět ztrácíme svobodu. To, za co jsme bojovali kolem roku 1989, to, co jsme společně prosazovali. Aby byla demokracie a svoboda slova.“
Máme to smést se stolu jako okamurovské řeči, ba dezinformace? To by byla chyba. Okamura má v lecčems pravdu. Jiná věc je, že si tu pravdu lecjak upravuje, aby posílil svou roli oběti. Oběti establishmentu, „hlubokého státu“, liberální demokracie, která se krůček po krůčku proměňuje v názorové autoritářství, a podobně.
Kdo se dívá na poměry a společnost jen trochu kriticky, musel si v posledních letech všímat různých věcí. V jádru toho, jak v zájmu dobré věci či obrany demokracie sahá stát stále častěji k tomu, čemu Anglosasové říkají overkill a my zase „s kanonem na vrabce“.
Třeba když mladý cvok jde na protivládní demonstraci a na rukáv si dá – jako znak protestu proti vládě i její posvátné krávě – nášivku ruských wagnerovců. Našinec si může pomyslet, že by zasloužil pár na zadek. Ale státní zástupce už vidí trestní zákoník a navrhne stíhání podle paragrafu podpora genocidy.
Nebo když češtinářka Bednářová – na jaře 2022, na začátku ruské invaze na Ukrajinu – řekla žákům při výuce mediální gramotnosti, že v Kyjevě se nebojuje. Byl to obecně nesmysl, ale puntičkářsky vzato v samotném Kyjevě zničující válka skutečně nebyla. Ruští vojáci „jen“ postupovali – a ničili i zabíjeli – ve směru na Kyjev. Byla to situace zralá na kázeňské řešení pro učitelku, která „blbla dětem hlavy“. Jenže opět přišel ke slovu trestní zákon a případ se táhne dodnes.
V těchto věcech opravdu stojí za zamyšlení, zda u nás svoboda slova nedostává na frak. Ale v jiných věcech stojí za zamyšlení sám Okamura, jeho činy či vyjádření.
Mí voliči tomu rozumí
Už se o tom psalo dost, ale v kontextu 17. listopadu to zopakujme. Okamurovi hrozí stíhání (jde o to, zda ho vydá sněmovna) za volební plakát SPD z roku 2024.
Ten plakát je široce známý. Je na něm černoch s nožem v ruce a vedle něj nápis: „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší chirurgové z dovozu.“ Kdyby Okamura v kampani pro eurovolby mluvil o riziku ilegální migrace, kdyby to třeba podložil dnes dostupnými čísly o kriminalitě migrantů ze západu EU, bylo by to – či by to aspoň mělo být – v rámci pravidel. Ale poselství toho plakátu míří dál. Neukazuje konkrétního zločince, ale míří na emoci, kterou vyvolá obraz černocha s šíleným výrazem v tváři a zkrvaveným nožem v ruce.
Právě takový emoční náboj obsahovaly kresby v nacistickém časopisu Der Stürmer. I v něm najdeme obrazy postav (tehdy Židů, ne černochů) s šíleným výrazem v tváři a zkrvaveným nožem v ruce.
Zda je loňský plakát SPD v souladu s paragrafy a ochranou svobody slova, musí samozřejmě rozhodnout soud. Ale běžného občana a voliče může zarazit, proč 17. listopadu zdůrazňoval protinacistický moment toho dne (připomínku listopadu 1939) právě Okamura. Tedy politik, který se v emocích volební kampaně přímo inspiroval nacistickou estetikou.