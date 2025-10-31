Bude polepšený pytlák Tomio Okamura dobrým hajným? Snad se ubrání pokušení

Přece jen jeho maratonské, až jedenáctihodinové projevy plné balastu a invektiv, za něž byl opakovaně popotahován mandátovým a imunitním výborem, se staly hotovou parlamentní legendou. Stane se verbální pytlák najednou nestranným hajným, který bude profesionálně moderovat schůze dolní komory?
Nebezpečí, že to bude pro Sněmovnu období poněkud divočejší, tu samozřejmě je, člověk svou náturu mávnutím proutku nezmění, ostatně viděli jsme nedávno Okamurův úlet s avizovanou popravou policejního prezidenta. Na druhé straně – v předminulém volebním období byl Okamura čtyři roky místopředsedou Sněmovny a není známo, že by si v té době na jeho řízení schůzí někdo stěžoval.
Pokud jde o další působnost šéfa Sněmovny, i tam jsou asi obavy přehnané. Role parlamentní diplomacie se dost přeceňuje, šéfové obou komor fakticky jen otevírají dveře podnikatelským delegacím, s nimiž tak rádi brázdí svět. K důležitějším jednáním je premiéři a ministři zahraničí nepouštějí, což u Andreje Babiše bude platit dvojnásob. A i sám Okamura má dost dobrých důvodů, aby v nové roli působil kultivovaně a byl z „čeledníku“ pozván do „salonu“. Byť jsou jeho voliči nejednou dosti radikálního založení, po dlouhých letech v opozici už je třeba ukázat, že guru umí nejenom křičet, ale také zodpovědně vládnout a udělat něco pro své věrné.
Co je v souvislosti s Okamurovým nástupem do čela Sněmovny více diskutabilní, je fakt, že je předsedou až šesté nejsilnější strany s podporou necelých osmi procent voličů. Až do začátku minulého volebního období si post předsedy Sněmovny vždy držela nejsilnější strana, maximálně ho někdy v rámci mocenských dohod přenechala druhé straně na pásce. A viděli jsme, jak vypadala Sněmovna řízená předsedkyní dvou- až tříprocentní TOP 09...
Vede-li komoru druhý (třetí, čtvrtý...) muž (či žena) velké strany, nemívá potřebu si z ní udělat své osobní či stranické kolbiště. Šéf malé strany, ba strany na hrobníkově lopatě, tu potřebu má. Snad se Okamura tomuto velkému pokušení ubrání.