Sněmovní volba předsednictva nevěští změny móresů poslanců

To se zjevně nepovedlo – Tomio Okamura získal 107 hlasů, jeho konkurent, lidovecký poslanec Jan Bartošek obdržel 81, to je při 197 hlasujících poslancích jasně doložená jednota obou táborů.
Fakt, že sedm hodin námitek proti Okamurovi nesplnilo svůj účel, neznamená, že by byla vládnoucí většina navždy jednotná, ale že první hlasování pochopila táborově. A to dost dobře vůbec nesouvisí s tím, že opozice vršila jeden argument za druhým proti zvolení Tomia Okamury.
Většina námitek byla korektní (kromě bludů o „utajovaných skutečnostech“) a mnoho řečníků vyzývalo kandidáta, aby reagoval na jejich dotazy. Tomio Okamura mlčel jako ryba, což je škoda, mohl leccos vysvětlit, možná se i omluvit či slíbit, že se nebude chovat jako doposud. Takové chování mohou opoziční poslanci považovat právem za aroganci a nesvědčí to o tom, že by nová sněmovna byla dělnější, slušnější a tolerantnější.
Optimista by mohl říkat, že nová většina nechtěla jednání protahovat, nicméně pár slov kandidáta a to i po zvolení by uvolněnější atmosféře prospělo.
Zatím to tedy vypadá, že sněmovna na tom bude, co se týče politické kultury, stejně špatně jako ta předchozí. Sliby vznikající koalice i z opozice vyjadřující vůli co nejrychleji změnit sněmovní jednací řád berme s rezervou, platí to do prvního ostrého střetu a první chvíle, kdy se bude vládnoucí většina chtít pomstít opozici za nějakou směšnou „křivdu“.
Bohužel norma naschválů se za pětikoalice velice zvedla, nemáme se tedy vůbec na co těšit a těch pár idealistů, kteří stále věří v lepší příští brzy přijde o iluze. Ne že by si to někdo z občanů kdy přál, ale dynamika dvěstěhlavého sněmovního akvária už je taková. Očekávejme, že si spíš Petr Fiala hodně rychle vzpomene, jak uměl obstruovat za covidu, než že by se omluvil svým soupeřům za to, že je během vládnutí opomíjel.
Na druhé straně barikády velkorysost čekat ani nemůžeme, podívejme se na to, jak čerství „páni“ zatočili s Piráty, ti nemají nikoho ve vedení sněmovny, což by bylo obhajitelné, protože minule podobně Piráti ve spolupráci celé pětikoalice vyšachovali SPD z místa místopředsedy sněmovny. Současná koalice nejen oplácí stejnou mincí, ale i přisazuje, Piráti nebudou mít žádného z předsedů výborů.
O kultivaci práce sněmovny můžeme dál mluvit a možná i marně snít, to je tak všechno.
Na druhé straně politika není nedělní škola a ostrými střety zrcadlí společenské rozpory, proto může být konfrontace i užitečná, možná probudí spící opozici a ta konečně přestane impotentně a nekonečně moralizovat a začne myslet na to, co trápí voliče a především nabízet řešení.