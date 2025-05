Kouzla jarmarků Tomia Okamury. Espéďáci dotáhli disciplínu „úplatků voličům“ téměř k dokonalosti

Hnutí SPD láká voliče na trhy, kde stojí základní potraviny, ale třeba i točené pivo, neuvěřitelně málo. Kilo brambor za osm korun, točené pivo za 15 korun, klobása za 28 korun. Hnutí Tomia Okamury to vysvětluje, že jde o „férové ceny za produkty českých zemědělců“, ke kterým si nic nepřirazily nadnárodní řetězce.

Volební guláš tu byl odjakživa, ale espéďáci dotáhli disciplínu „úplatků voličům“ téměř k dokonalosti. Přijďte si poslechnout mítink, my vás zkusíme přesvědčit, abyste nás volili, a vy si levně nakoupíte.

Už chybí snad jen to, aby se za účast na nějakém politickém mítinku vyplácela voličům „vejplata“. Ale třeba to také někdo někdy zavede. Celý fenomén jarmarků je zajímavý ze dvou důvodů: za prvé, je to určitým způsobem „podvod“ na přivábené příznivce (kolega komentátor Seznam Zpráv je rovnou označil za „špinavou hru“). Ačkoli do účtů nikdo zvenčí nevidí, důvodně se domnívám, že 15 korun za točené pivo je prostě cenou podnákladovou, když člověk vezme v úvahu různé druhy daní.

Jeden z prodejců na jarmarku SPD v Ústí se v reportáži MF DNES ostatně podřekl, že to jídlo je „politicky financované“.

Koneckonců, kdyby ty ceny byly opravdové, proč na místo „čeští sedláci“ nechodí své skvělé zboží prodávat formou farmářského trhu i jindy? Nejenom, když se koná jarmark SPD?

Marketingový expert Robert Le Veneur říká, že „voliči mají rádi iluze“ a SPD jim nabízí iluzi, že za jejich vlády budou levnější potraviny. „Zákazníci ještě tak umějí ceny porovnávat, ale do toho, z čeho se cena skládá, příliš nevidí. To zvládnou jen ti opravdu poučení,“ vysvětlil mi v úterý Le Veneur.

Cena na jarmarku SPD podle mě takovou „iluzí“ je. Nemluvě o tom, že nabídka (na rozdíl od toho řetězce) byla omezená a kolegyně redaktorky byly svědkyněmi toho, že některé jídlo už prostě „došlo“. V tu chvíli už ale voliči opodál po nákupu poslouchali proslovy a vtípky Jaroslava Foldyny. Takovému voliči je jedno, že ty „férové ceny“ nějak ekonomicky nevycházejí. Někdo, kdo volí SPOLU, se tomu může posmívat, ale vládě jako by pořád nedocházelo, že lidé ceny potravin prostě pořád řeší.

Slušná účast na mítinku

Můžeme se dohadovat, jak velká je voličská skupina, která na jarmarky slyší. Podle mě to klidně může být těch 15 procent, o kterých hovoří Foldyna z SPD.

Jarmark SPD je zkrátka trhák. Ve volbách v roce 2021 měla SPD necelých 10 procent, teď má třeba podle květnového průzkumu STEM 12,6 %. Jarmarky vyzkoušela už v roce 2021, ale po inflaci je téma cen naléhavější. Zajímavý je ještě jeden detail. Minulý týden jsme psali o jarmarku/mítinku v Ústí nad Labem, kde podle reportérek přišlo asi 200 lidí. Ve stejný den mělo jen o kus dál předvolební akci SPOLU, ale tam dorazilo odhadem jen 150 lidí (byť to bylo vevnitř). Nezlákalo je ani burcování, že „teď jde o všechno“ ani ujišťování Petra Fialy, že stojíme na straně Ukrajiny. Cynik by řekl, že pořád ještě nejde o „všechno“, ale hlavně jde o ty brambory.