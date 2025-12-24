Soumrak Tomia Okamury, velkohubá slibotechna dojede na vlastní prospěchářství

Koaliční rada se nejprve údajně dohodla, že se prý ministr obrany nemá vyjadřovat k žádným zahraničněpolitickým otázkám, to prý přísluší jen premiéru Babišovi. Ten ovšem něco takového následně popřel, když prohlásil: „Ministr může říkat, co chce.“
Jen povolená témata
Zjevně to neplatí v SPD, nejenže ministr musel natočit s partajními bossy kajícná videa konformní k oficiální stranické linii, ale též směl jen mlčet na tiskovce, a ve finále mu pan Okamura zakázal cestu do Kyjeva. Můžeme se Okamurovi a spol. dosyta vysmát, protože jsou hlasitými bojovníky za svobodu „nepohodlných názorů“ a dlouhodobě brojí proti jejich potlačování.
Teď se ukazuje, že v jejich straně asi existuje seznam povolených témat, jeden by si troufl odhadnout, že každý představitel SPD může nahlas a svobodně například kritizovat migraci a velebit pana předsedu Okamuru.
Ne, tenhle záchvat hysterické názorové rigidity Tomia Okamury a Radima Fialy není náhodný, a ani projevem jejich „zlé“ politiky, tak to rozhodně není. Oba pánové se potýkají s reálným problémem, a tím je účast SPD ve vládě. Jim samotným a pár dalším straníkům to jistě přinese prospěch, zejména hmotný, ale pokud se podíváme na to, co slibovali svým voličům, a co jsou schopni prosadit, je to velká bída.
Propad stranické popularity a možný, či spíš pravděpodobný rozklad nesourodého poslaneckého klubu jsou jen menšími překážkami na cestě k nekonečnému úsvitu Tomia Okamury. Mohou přijít horší rány, časem se může stát, že SPD bude vyobcována z koalice jako problematický a destruktivní element.
Radikální kritika versus účast ve vládě
Koneckonců Babiš se nikdy netajil ambicí vládnout menšinově, a kdyby se ve sněmovně našlo pár ochotných rukou toto aranžmá podpořit, zbydou SPD jen oči pro pláč, respektive nemilá perspektiva volební katastrofy. Ostatně, říjnové volby pro tuto stranu nedopadly až tak skvěle a příklad komunistů a sociálních demokratů, kteří byli celá desetiletí samozřejmou součástí sněmovního provozu a více jimi nejsou, je pro Okamuru varující.
Ani Okamura, ani jeho pobratim Fiala nejsou hloupí a proto se, vědomi si rizik, pokoušejí zachovat si tvář před skalním voličstvem. O nikoho jiného jim ani jít nemusí, za kašpárky jsou u většinového voliče již dlouhé roky. Zkrátka, od SPD se napříště dočkáme daleko radikálnějších prohlášení, než jsme kdy slyšeli. Nepřekvapilo by nás, kdyby například vrcholní straníci tvrdili, že Ukrajina neexistuje, a nikdy neexistovala v dojemné víře, že tím potěší svého voliče, kterého tak dlouho radikalizovali, až mu nelze reálně nikdy vyhovět.
Radikální kritika téměř všeho a účast ve vládě nejdou dohromady. To v SPD vědí, a proto se budou zoufale chytat čehokoli. Rozhodně na ně při tom nebude hezký pohled. Dobrou zprávou je, že to pro ně může být sněmovní „poslední hurá!“.