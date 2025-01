Okamurův jackpot s „chirurgy z dovozu“ a očekávaná výměna nejvyššího žalobce

SPD na tom nebyla po posledních volbách do Sněmovny příliš dobře. V její části politického spektra začali vyskakovat další, neokoukaní. V eurovolbách SPD totálně přejeli jak Motoristé zprava, tak koalice Stačilo! zleva. Přišla tedy nízkonákladová kampaň včetně „chirurga z dovozu“ a čekání, zda jim někdo pomůže s propagací zdarma. Podáním trestního oznámení se chytil například bývalý předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.

Okamura se v rozhovoru pro MF DNES na konci listopadu netajil tím, že ho to potěšilo. „Z toho trestního oznámení jsme měli radost. Zajásal jsem, protože to, jak ze sebe vrcholný politik vládní koalice udělal užitečného idiota, to se skutečně jen tak nevidí,“ řekl. „Asi jsem to i čekal. Ale že se to stane tak rychle a snadno, to mě opravdu mile překvapilo,“ dodal.

Kampaň, o které se i díky její kontroverzi hojně mluvilo, zabrala. V podzimních krajských volbách SPD uspělo ve dvanácti ze třinácti regionů, ve čtyřech krajích se podílelo na sestavení vládnoucí koalice. Okamura si mohl mnout ruce.

Zároveň dobře ví, že pokud mu jednou něco „klaplo“, není důvod v tom nepokračovat. A jít ještě víc na hranu. „Můžeme jen doufat, že se zase nějaký nepopulární vládní aktivista – nejlépe paní Pekarová nebo pan Fiala – o nás otře. Protože to jen pomůže zviditelnit naše témata,“ řekl tehdy.

Nyní tedy dostal, co chtěl. Policie samozřejmě musí konat bez ohledu na osoby, obsazení a čas. Řekněme si však upřímně, že i kdyby Okamuru za billboard skutečně stíhala, obvinila a postavila před soud, bude šance na jeho odsouzení mizivá. Spíš nulová.

Několik bonusů pro Okamuru

Celá věc tak přinese jen několik bonusů pro Okamuru. Za prvé už teď získal spoustu mediálního prostoru k opětovnému „vyvaření“ dnes už dávno vyčpělé a téměř pozapomenuté kampaně. Za druhé šéf SPD dostane řadu hodin k řečnění při debatě ve Sněmovně, která rozhodne o jeho vydání.

Pokud by byl vydán, stane se nejen pro voliče a sympatizanty SPD jakýmsi „mučedníkem za pravdu“, což mu zase může přihrát nějaké ty body. Za čtvrté Okamura získal nejen další silné téma do kampaně, ale také jistotu, že se mu dostane pozornosti, jakou by bez policejní „součinnosti“ s největší pravděpodobností nezískal.

Ve výčtu kladných bodů pro Okamuru by se dalo pokračovat, ale je to zbytečné. Každopádně dostal něco, co muselo předčit jeho očekávání. Jako by vyhrál jackpot.

● Následující řádky vyšly v Politickém diáři na sklonku loňského listopadu. „Nejvyšší žalobce Igor Stříž vadil části koalice SPOLU už před volbami v roce 2021, kdy ho jmenovala ještě ministryně Marie Benešová. Ani po volbách se ale Fialova vláda s ministrem spravedlnosti Pavlem Blažkem z ODS do žádných větších akcí nepustila. Teď se ale spekuluje o obratu.

Lenka Bradáčová

V průběhu prosince by měl Stříž podle informací MF DNES skončit „na vlastní žádost“. Na jeho místo by se měla posunout pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, kterou do této funkce v roce 2012 jmenoval tehdejší ministr – jakýsi Pavel Blažek. Kromě jiného by to prý mělo znamenat konec jeho problémů s korupčními kauzami z rodného Brna. Tak uvidíme, jestli se to tak opravdu seběhne…“

Seběhlo. Jen ne v prosinci, ale na začátku ledna. V příštích měsících uvidíme, jak to bude s těmi brněnskými kauzami.