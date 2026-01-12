Okamura: vítěz na webu, poražený v průzkumu. Věříte sociálním sítím, nebo sondáži STEM?

Onehdy jeden čtenář napsal, že – měřeno převahou na webových diskusích – má Okamurova SPD podporu 96 procent. Pane jo, řeknete si. Proč se s takovou podporou nestal Okamura premiérem? Jenže v neděli zveřejněná čísla z průzkumu STEM, prvního po jmenování nové Babišovy vlády, říkají něco opravdu jiného. Ne opačného, nezpochybňují legitimitu vlády, jen kvantitativně jiného.
Připusťme z testovacích důvodů, že je cinknutá agentura STEM i její průzkum. Že opravdu fandí stranám bývalé koalice. Ale jak potom vysvětlíte toto? Hnutí ANO vykazuje podporu 34,6 procenta, prakticky stejnou jako v říjnu u voleb. Proč mu STEM, je-li cinknutý, neubral? ODS, TOP 09 a lidovce nelze férově srovnávat, neboť v říjnu tyto party kandidovaly v koalici Spolu. Ale v součtu mají teď její strany o 1,5 procentního bodu méně než u říjnových voleb. Naopak Starostové si o jeden procentní bod polepšili.
Průzkum: Motoristé by se do Sněmovny nedostali, ANO drtivě vede
Zato SPD klesla o jeden procentní bod a Motoristé o téměř dva procentní body. Vypovídá to o něčem?
Když se to líbí polovině lidí v Česku…
V úhrnu až tak moc ne. Je to sice první průzkum po jmenování vlády, ale ještě v situaci, než vláda získala důvěru sněmovny a v poměrech, kdy se veřejnost i média zajímají více o osobní peripetie typu Filip Turek než o plnění volebních programů.
Zřejmě by se dalo říci, že na poklesu podpory Motoristů se mumraj kolem Turka podepsal. Ta strana, chtě nechtě, působí dojmem, že místo svého programu prosazuje svého „koně“, což se v průzkumu odrazí.
Turek bude zmocněncem pro Green Deal, zdědí kancelář po exministru Hladíkovi
Zajímavější je pokles SPD, i když připomeňme, že v říjnu za ni kandidovaly i osobnosti z řad PRO, Trikolory a Svobodných. Když na Nový rok přednesl Tomio Okamura svůj projev, ve kterém označil ukrajinskou vládu za „Zelenského juntu“ a šéfku Evropské komise von der Leyenovou za „nepříčetnou“, sám se cítil jako na koni. Svůj projev si pochvaloval další dva týdny.
V debatě na televizi CNN Prima News Okamura řekl, že tak pozitivní reakce voličů (myšleno na sociálních sítích) ještě nezažil. „Ten projev se minimálně polovině lidí v Česku líbil,“ řekl doslova. Ještě tuto sobotu v debatě na TV Nova označil ten projev za skvělý. Ale už v neděli vyšla čísla z průzkumu STEM, která sdělují cosi jiného.
Na Ukrajinu bych nejel, prohlásil Okamura. Svůj novoroční projev označil za skvělý
Ubral voliče Zůna, nebo Okamura?
Dejme tomu, že Okamura měl pravdu. Dejme tomu, že se jeho projev opravdu líbil polovině národa. Ale proč potom v průzkumu, prováděném mezi 2. a 7. lednem, tedy hned po projevu, klesla podpora SPD ze 7,8 procenta (říjnové volby) na 6,8 procenta (lednový průzkum)?
Vysvětlovat se to dá různě. Třeba i tak, že SPD teď ztrácí voliče, pro které je Okamura příliš měkký. V podstatě ty, kteří mu v prosinci – když ministr obrany Zůna, nestraník za SPD, řekl, že Ukrajina je napadená země a máme v její podpoře pokračovat – vyhrožovali, že SPD už volit nebudou. (Hlas z webu: „Zůna vám kazí kredit a ubírá voliče.“)
Zůna se kaje na videích s Fialou: Na Ukrajinu nejedu, F-35 koupit nemusíme
Pak je tu samozřejmě možnost, že sám guru Okamura, pokud veřejně a v ústavní funkci mluví bez servítků, je příliš i pro některé původní voliče SPD.
Roli hraje i další věc: nakolik se na poklesu podpory SPD projevil fakt, že průzkum zahrnoval jen voliče ryzí SPD. Voliči PRO, Trikolory a Svobodných, kteří v říjnu hlasovali pro SPD jako celek, byli teď vedeni zvlášť.
Ať tak nebo tak, můžeme sledovat něco, čemu se říká kognitivní zkreslení. To, že mnohé reakce fanoušků SPD na webu působí velmi přesvědčivě a hlasitě, neznamená, že té hlasitosti odpovídá procento hlasů, které tu partu skutečně podpoří v průzkumu, nota bene ve volbách.
Macinka vs. Okamura. Když Babiš mlčí, o srozumitelnou komunikaci se stará šéf diplomacie
Kdežto hnutí ANO neztratilo oproti loňsku z voličské podpory vůbec nic a může si nárokovat pozici „klidné síly“, dříve vyhrazenou lidovcům. Upřímně řečeno, působit jako klidná síla v koalici s Okamurou a Motoristy není až tak obtížné.