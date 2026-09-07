Okamurovy požadavky na nižší schodek jsou racionální. To není žádný protimluv

Z ekonomického hlediska jsou to požadavky, které mají racionální základ a v obou případech mohou českému hospodářství prospět. Přitom právě SPD, menší člen vládní koalice, byla ekonomy často považována za nepříliš racionální stranu hrající na notu populismu bez ohledu na realitu.
Schodek rozpočtu 389 miliard je skutečně obrovský a nedává smysl, když ekonomika funguje relativně dobře a nedopadají na nás žádné mimořádné pohromy, takže není potřeba hospodářství stimulovat, natožpak zachraňovat.
Stejně nedává smysl snížení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících, protože vyšší podpora umožňuje lidem snadněji měnit místo, a tím zvýšit sobě platy a celé ekonomice výkon. Bez toho totiž mají obavu, že po dobu hledání místa se neuživí, a proto zůstávají déle v zaměstnání, kde nejsou jejich schopnosti plně využity.
Zdroje jsou
Okamura a jeho SPD chtějí nižší schodek a vyšší podporu. Samozřejmě to nedělají nezištně, myslí přitom jako ostatní strany především na své voliče. Průzkumy veřejného mínění totiž ukazují, že občané se domnívají, že schodek je příliš vysoký a akceptuje ho pouhých 27 procent voličů SPD.
Stejně se dá předpokládat, že většina voličů SPD je proti snížení dávek v nezaměstnanosti, zejména když jsou zároveň nižší příspěvky dlouhodobě nezaměstnaným. Ale důvody jsou vlastně jedno. Jediným problémem je, kde na to najít peníze. Byť tedy na snížení podpory v nezaměstnanosti se moc neušetří.
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Schodek ještě vzroste, tvrdí Hřib. Okamura chce seškrtat pomoc pro Ukrajince
Okamura a jeho strana navrhují, aby se snížily dávky pro ukrajinské uprchlíky, sebraly peníze „politickým neziskovkám“ a aby se případně ušetřilo na ministerstvech, která vedou Motoristé, tedy na ministerstvu zahraničí a životního prostředí. Jenže dávky pro ukrajinské uprchlíky nelze snížit bez změny zákonů (navíc ukrajinští uprchlíci se státu podle ministerstva práce a sociálních věcí finančně vyplatí) a „politické neziskovky“ dotované státem je třeba hledat s lupou.
Takže řečeno jinak, podle Okamury by se asi muselo ušetřit někde, kde jsou peníze reálně potřeba a kde se omezí fungování státu. Přitom šetřit by se dalo, třeba o trochu snížit plánované příspěvky důchodcům i platby za státní pojištěnce (i tak by se zvýšily důchody a platby na zdravotnictví). A jak nedávno napsal redaktor ČT Petr Vašek, ušetřit se dá i na rezervách, platech či splátce státního dluhu. Téměř bezbolestně. Jak řekl Vladimír Špidla, zdroje tu jsou.