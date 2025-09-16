„Řekni, že je to svině.“ Politiky typu Okamury hlídejme, ale nejednejme s nimi jako s puberťáky

Volební kampaň vrcholí a leckdo může mít pocit zahlcení. Ale některé detaily za pozornost stojí. Třeba když v debatě televize CNN Prima News vystupovali lídři ze Středočeského kraje. Když přišla řeč na téma bezpečnosti, místopředsedkyně sněmovny Věra Kovářová (STAN) se obrátila na Tomia Okamuru (SPD): „Řekněte, že Rusko je nepřítel.“
Hnutí SPD představilo volební program pro říjnové sněmovní volby. Na tiskové konferenci program představili Tomio Okamura, Jaroslav Foldyna, Radim Fiala, Jindřich Rajchl, Markéta Šichtářová, Zuzana Majerová, Libor Vondráček a Miroslav Ševčík. (8. září 2025) | foto: Anna Boháčová, MAFRA

Debata volebnícn lídrů ve Středočeském kraji na CNN Prima News
Okamura z toho vybruslil. Připomněl, že s lídry Ruska jedná i Donald Trump jako neformální lídr Západu. V jistém smyslu má pravdu. Existuje přece klišé, které praví: mír se nedomlouvá s přítelem (s ním ho už máme), ale s nepřítelem. Jenže v jádru šlo o něco jiného.

Člověk nemusí mít politika Okamuru rád, může ho považovat za rizikový faktor, ba i za jistou hrozbu pro národní bezpečnost a její západní ukotvení. Může se vůči němu vymezovat kriticky, ba i zcela odmítavě. Ale má ho testovat po způsobu pubertálních klukovských part? Takoví kluci se sejdou s nováčkem a obrátí se na něj: „Řekni, že XY je svině, a můžeš s námi být.“ Když poslankyně Kovářová vyrukovala na Okamuru se svým „Řekněte, že je Rusko nepřítel“, zavání z toho cosi podobného.

Znáte rozdíl mezi protivníkem a nepřítelem?

Může to působit jako černý humor, ale samozřejmě to až tak úplně humor není. Rusko, jeho činy, agresivitu i touhu po revanši za rok 1989, rozpad Varšavské smlouvy, Sovětského svazu i sféry vlivu Moskvy není dobré bagatelizovat. A naopak je dobré „mít v merku“ zdejší politiky, kteří pro Rusko či Putina projevují až příliš velké pochopení.

Řekněte, že je Rusko nepřítel, chtěla Kovářová. Jedná s ním i Trump, opáčil Okamura

Ostatně pokud tito lidé, a Tomio Okamura k nim bývá řazen, rádi říkají, že válku na Ukrajině začali „ukrofašisté“, kyjevský „banderovský režim“ a Západ svým rozšiřováním NATO, je to trochu podobné, jako kdyby říkali, že Sověty vedenou invazi do Československa v srpnu 1968 zavinili českoslovenští kontrarevolucionáři a provokatéři. Třeba tím, že zrušili cenzuru a připustili řeči o možné neutralitě Československa. To přece v Moskvě logicky muselo budit pocit ohrožení celé sféry vlivu. To muselo rozpohybovat šest tisíc tanků.

Kdybychom tuto logiku dovedli až do absurdna, mohli bychom dospět k závěru, že abychom žili s Ruskem v míru a klidu, je dobré obnovit poměry z éry před 36 lety. A byť takové úvahy působí ulítle, je užitečné sledovat, kteří politici je připouštějí.

Ale jaký má smysl tlačit Tomia Okamuru, aby se rituálně distancoval od Ruska a Putina? Co by se změnilo, kdyby skutečně řekl, že „Rusko je nepřítel“? Bylo by teď zajímavé vědět, jak jsou české politické elity obeznámeny s terminologií. Zda vnímají rozdíly mezi výrazy riziko, hrozba, soupeř, protivník, nepřítel. A to z pohledu politiky, vojenství i mezinárodního práva. Že by to dokázal vysvětlit právě Okamura?

Nedistancovali se málo?

Ale pozor. Tlak na „rituální distancování se“ od Ruska a Putina není nový, ba ani specificky český.

Češi si jako premiéra přejí víc Okamuru než Fialu. Favoritem je Babiš, ukázal průzkum

Zkusme se přenést o tři roky nazpět. Do jara a léta 2022, kdy ruská armáda plošně vtrhla na Ukrajinu a kdy začala mít problémy ruská (s ruským a rakouským pasem) operní pěvkyně Anna Netrebko. Veřejně se sice postavila proti invazi na Ukrajinu, ale odmítla veřejný distanc od Putina (snad i kvůli svým příbuzným žijícím v Rusku).

Za to s ní zrušily letité smlouvy operní domy v New Yorku a Mnichově i největší nahrávací firma v Německu. Bylo zrušeno i její chystané vystoupení v Praze. „Trestat někoho nikoliv za to, co udělal, ale za to, že něco nedostatečně odsoudil, to tu nebylo od anticharty,“ napsal jsem tehdy do Lidovek.

Nyní zase hudební festival v Belgii zrušil koncert Mnichovských filharmoniků. Proč? Protože filharmoniky měl dirigovat Izraelec Lahav Šani a podle pořadatelů v Izraeli vládne genocidní režim. Že se Šani vícekrát vyjádřil pro mír a usmíření? Málo platné. Organizátoři se rozhodli nespolupracovat s partnery, kteří „se jednoznačně nedistancovali od režimu“ v Izraeli.

Jasně, Tomio Okamura je jiná branže a jiná liga. Ale tlak na „rituální distancování se“, na to, aby řekl „Rusko je nepřítel“, je trochu podobný. Více než racionalitu to skutečně připomíná pravidla v partách pubertálních kluků, kde nováčka vyzvou: „Řekni, že XY je svině.“

