„Řekni, že je to svině.“ Politiky typu Okamury hlídejme, ale nejednejme s nimi jako s puberťáky

Okamura z toho vybruslil. Připomněl, že s lídry Ruska jedná i Donald Trump jako neformální lídr Západu. V jistém smyslu má pravdu. Existuje přece klišé, které praví: mír se nedomlouvá s přítelem (s ním ho už máme), ale s nepřítelem. Jenže v jádru šlo o něco jiného.
Člověk nemusí mít politika Okamuru rád, může ho považovat za rizikový faktor, ba i za jistou hrozbu pro národní bezpečnost a její západní ukotvení. Může se vůči němu vymezovat kriticky, ba i zcela odmítavě. Ale má ho testovat po způsobu pubertálních klukovských part? Takoví kluci se sejdou s nováčkem a obrátí se na něj: „Řekni, že XY je svině, a můžeš s námi být.“ Když poslankyně Kovářová vyrukovala na Okamuru se svým „Řekněte, že je Rusko nepřítel“, zavání z toho cosi podobného.
Znáte rozdíl mezi protivníkem a nepřítelem?
Může to působit jako černý humor, ale samozřejmě to až tak úplně humor není. Rusko, jeho činy, agresivitu i touhu po revanši za rok 1989, rozpad Varšavské smlouvy, Sovětského svazu i sféry vlivu Moskvy není dobré bagatelizovat. A naopak je dobré „mít v merku“ zdejší politiky, kteří pro Rusko či Putina projevují až příliš velké pochopení.
Ostatně pokud tito lidé, a Tomio Okamura k nim bývá řazen, rádi říkají, že válku na Ukrajině začali „ukrofašisté“, kyjevský „banderovský režim“ a Západ svým rozšiřováním NATO, je to trochu podobné, jako kdyby říkali, že Sověty vedenou invazi do Československa v srpnu 1968 zavinili českoslovenští kontrarevolucionáři a provokatéři. Třeba tím, že zrušili cenzuru a připustili řeči o možné neutralitě Československa. To přece v Moskvě logicky muselo budit pocit ohrožení celé sféry vlivu. To muselo rozpohybovat šest tisíc tanků.
Kdybychom tuto logiku dovedli až do absurdna, mohli bychom dospět k závěru, že abychom žili s Ruskem v míru a klidu, je dobré obnovit poměry z éry před 36 lety. A byť takové úvahy působí ulítle, je užitečné sledovat, kteří politici je připouštějí.
Ale jaký má smysl tlačit Tomia Okamuru, aby se rituálně distancoval od Ruska a Putina? Co by se změnilo, kdyby skutečně řekl, že „Rusko je nepřítel“? Bylo by teď zajímavé vědět, jak jsou české politické elity obeznámeny s terminologií. Zda vnímají rozdíly mezi výrazy riziko, hrozba, soupeř, protivník, nepřítel. A to z pohledu politiky, vojenství i mezinárodního práva. Že by to dokázal vysvětlit právě Okamura?
Nedistancovali se málo?
Ale pozor. Tlak na „rituální distancování se“ od Ruska a Putina není nový, ba ani specificky český.
Zkusme se přenést o tři roky nazpět. Do jara a léta 2022, kdy ruská armáda plošně vtrhla na Ukrajinu a kdy začala mít problémy ruská (s ruským a rakouským pasem) operní pěvkyně Anna Netrebko. Veřejně se sice postavila proti invazi na Ukrajinu, ale odmítla veřejný distanc od Putina (snad i kvůli svým příbuzným žijícím v Rusku).
Za to s ní zrušily letité smlouvy operní domy v New Yorku a Mnichově i největší nahrávací firma v Německu. Bylo zrušeno i její chystané vystoupení v Praze. „Trestat někoho nikoliv za to, co udělal, ale za to, že něco nedostatečně odsoudil, to tu nebylo od anticharty,“ napsal jsem tehdy do Lidovek.
Nyní zase hudební festival v Belgii zrušil koncert Mnichovských filharmoniků. Proč? Protože filharmoniky měl dirigovat Izraelec Lahav Šani a podle pořadatelů v Izraeli vládne genocidní režim. Že se Šani vícekrát vyjádřil pro mír a usmíření? Málo platné. Organizátoři se rozhodli nespolupracovat s partnery, kteří „se jednoznačně nedistancovali od režimu“ v Izraeli.
Jasně, Tomio Okamura je jiná branže a jiná liga. Ale tlak na „rituální distancování se“, na to, aby řekl „Rusko je nepřítel“, je trochu podobný. Více než racionalitu to skutečně připomíná pravidla v partách pubertálních kluků, kde nováčka vyzvou: „Řekni, že XY je svině.“