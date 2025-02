Okamurova tklivá radost z reklamy zdarma, ostatních zapeklitá starost. Opět se mluví o SPD

V nadživotní velikosti jsme byli nuceni se na veřejných prostranstvích dívat na krví podlité oči muže černé pleti, přičemž umělá inteligence nás na základě vstupů SPD varovala před přistěhovalectvím. Podle Okamury to byl plakát podtrhující, že SPD je proti migračnímu paktu, který vznikl za stávající vlády Petra Fialy, což se jeho hnutí nelíbí a je „jediné protimigrační“.

Jedná se o legitimní politický postoj, o jehož úspěchu nerozhodne nikdo jiný než nemilosrdný suverén rozhodující o politickém bytí či nebytí – volič. Není snad možné se domnívat, že pokud by se dramaticky zvýšily preference SPD, do svých služeb by i jiné strany zapřáhly umělou inteligenci a inspirovaly se podobně jako Petr Fiala úspěchem ANO na TikToku jen pár měsíců poté, co před TikTokem oficiální místa s očima na vrch hlavy opakovaně varovaly?

Pykat za vlastní omezenost?

Píši schválně o umělé inteligenci, neboť té chybí to, co je vlastní člověku – emoce a vkus. Pohled na daný plakát v různých velikostech a provedeních byl a je totiž nechutnost. Člověk dospělý a vyrovnaný si to ještě jakžtakž přebere, ale vodit kolem takového hororu děti nebo osoby nevyrovnané? Z hlediska vkusu a emocí tudíž hnus. Na druhou stranu, je zde trestně právní rovina – může někdo pykat za to, že má vkus a smysl pro umírněnost co do vizáže a estetiky veřejného prostoru na úrovni ohořelého polena v kamnech na uhlí?

„Snaží se mě kriminalizovat za názory,“ řekl šéf SPD Tomio Okamura na tiskové konferenci. (7. ledna 2025)

Policie má na svých stránkách přesný soupis paragrafů řešících trestné činy z nenávisti. Směrodatné by byly paragrafy 352, 355 a 356. Soud by stěží soudil umělou inteligenci, maximálně schopnost inteligence lidské posoudit, jestli došlo k násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, hanobení národa, rasy, etnické nebo jiné skupiny osob nebo podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. Okamura tvrdí, že kdyby bodal blonďatý Švéd, byl by na obrázku on.

Soud nerozhodl a dokud nerozhodne, pokud vůbec rozhodne, můžeme se řídit pouze etikou. Je zavrženíhodné soudit lidi podle původu nebo barvy kůže, protože ani jedno si dobrovolně nevolí. Platit to má vždy a všude, včetně přílepků typu těch k Lexu Ukrajina 7. Udělal Okamura něco horšího a méně vkusného, než dělají jiní směrem k jiným zemím, rasám, národům? Než když si ministr vnitra věší cizí prezidenty na svůj úřad v pytli na mrtvoly nebo se uplatňuje kolektivní vina vůči Palestincům za Hamás, Rusům za činy Ruské federace, Číňanům za činy Čínské lidové republiky, Američanům za činy jejich bývalých vlád například v Iráku, Němcům za činy druhé světové války atd.?

Tyto otázky jsou v rovině morální i politické. Což nás vrací na začátek. Od našich ctihodných poslanců jsme zpravidla zvyklí, že na rozdíl od Senátu mají jasný a neochvějný názor v podstatě hned a na všechno. Imunitní a mandátový výbor Poslanecké sněmovny ale v případě vydání Okamury rozhodnul tzv. „na Senát“, tudíž nijak. Od Princezny koloběžky jsme neslyšeli ani doporučení, ani nedoporučení Okamurova vydání. Policejní argumentace je podle poslanců nedostatečná, věc se má probrat na plénu Poslanecké sněmovny. Výborná příležitost pro předvolební kampaň nejen SPD, ale všech.

Jde o vkus, hlupáku

Trestní oznámení podané bývalým ministrem spravedlnosti Jiřím Pospíšilem (bez nároku na honorář, jelikož by se SPD asi nedoplatila) tak poslouží všem. Tomio Okamurovi, který v roli oběti ostentativně jezdí dávat pejskům krmivo do útulku před jednáním výboru o jeho kauze, pak plameně hovoří ke svým stoupencům na Malostranském náměstí před sněmovnou v době jednání výboru, že se rozhoduje o něm bez něj, i když pár dní předtím v CNN Prima News řekl, že se odmítá účastnit „politické frašky vládních stran“.

Trestní oznámení pomáhá pětikoalici, která může dávat na odiv morálku dle jejího mínění „odlišnou“ od SPD. ANO si může cvičit lícní svaly k rozkladům o „ohrožení“ svobody slova, dvojích metrech (například absurdních billboardech ODS, KDU-ČSL a TOP 09 s Andrejem Babišem a Putinem, nebo antikampani Spolu proti ANO „Rusko, pro tebe všecko“).

Stačilo! Kateřiny Konečné se může rozhořčit, jak to, že tři strany programově nesourodé sdružené ve Spolu jsou označovány každá zvlášť, zatímco o třech stranách Stačilo! se vykládá, že jsou to maskovaní komunisté, jako by další dvě strany nebyly. Filip Turek rozebrat obvinění STANem z neonacismu – Motoristé sobě obecně hovořit o pravicovém pojetí svobody slova.

O vyšetřovacích postupech může zasvěceně pohovořit Přísaha a Robert Šlachta. O tom, že mají mít přednost domácí sociální a ekonomická témata v zemi strádající co do výše daní a růstu ekonomiky Socdem Jany Maláčové, o dvojích metrech v zahraniční politice Lubomír Zaorálek. Své liberální a progresivní smýšlení mohou projevit Piráti.

V jedné věci se Tomio Okamura spolehlivě mýlí. Vládní koalice trestním oznámením Jiřího Pospíšila nesměřuje k zamezení SPD kandidovat nebo k tomu, aby se SPD na poslanecké lavice dívala tak maximálně na fotkách. Naopak, poskytla reklamu, všichni o SPD mluví, i když zástupce SPD není přítomen, a tak je činěno vše, aby se SPD do Poslanecké sněmovny opět prostřednictvím voleb 2025 dostala.

Nemusí ani mluvit moc o tom, co podle průzkumu agentury STEM pro CNN Prima News zajímá nadpoloviční většinu voličů – socioekonomická témata. Mít nad sebou Damoklův meč trestního stíhání není nic příjemného, proto Okamurova radost z reklamy zdarma je tklivá, ovšem starost ostatních, jak z kauzy pro sebe vytěžit co nejvíce a Okamurovi nepomoct, je zapeklitost gordického uzlu. Jak říkal Oscar Wilde: „Je na světě jen jedna horší věc než to, že se o někom mluví, totiž to, že se o něm nemluví.“ Celá kauza je ostatně hlavně věcí vkusu voličů.