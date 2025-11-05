Chcete je? Topácké siroty nechce nikdo vést, možná je to tím, že nevědí, co mají dělat

TOP 09 tak chce momentálně vést pouze Matěj Ondřej Havel, stranický místopředseda a čerstvý poslanec, jehož kandidaturu vlastně nepodporuje ani odcházející předsedkyně Markéta Pekarová Adamová. Samozřejmě, do soboty se ještě někdo může přihlásit a navíc se k tomu může odhodlat kdokoli ze 182 delegátů v průběhu sněmu.
Nicméně strana s jediným kandidátem na předsedu po volebním výprasku nepůsobí dojmem zdravého politického organismu. Čekali bychom nějakou reflexi, že se budou straníci předhánět v nápadech, jak stranu změnit, jak omladit či změnit vedení. Topáci se ale před sjezdem chovají obdobně, jako se chovala sociální demokracie. Po každé prohře se převolilo vedení, což znamenalo, že rozpačité funkcionáře vystřídali ještě rozpačitější a bezradnější. Dnes stojí sociální demokraté mimo sněmovnu a čelí zániku. Totéž hrozí TOP 09. Samostatně strana ve volbách nekandidovala roky a nezdá se, že by si svou samostatnou existenci mohla do budoucna i představit.
Doprava, nebo s Havlem?
Proč se to stalo, vždyť druhdy strana hrála významnou roli v politice a byla velmi atraktivní, například pro mladé voliče? Za prvé, už nejsou noví, volič miluje novou nabídku a to bez ohledu na kvalitu. Na tomto principu vydělávají momentálně hlavně Motoristé a Piráti. Tento odliv konjukturálního voličstva musí umět přežít každý, kdo chce v politice dlouhodobě existovat a zdá se, že se to TOP 09 nepodařilo.
Dalším faktorem je změna stranických hodnot a priorit, když Miroslav Kalousek s Karlem Schwarzenbergem stranu zakládal, její směřování bylo jasně konzervativní, napravo od ODS. Odpovídal tomu i název Tradice, Odpovědnost, Prosperita (TOP 09). Vedení Markéty Pekarové zavedlo stranu doleva k „pokrokovým problémům“ a městskému majetnému elektorátu, který řeší úplně jiné problémy než většina občanů, proto ten hubený volební výsledek. Strana si tedy musí položit otázku, zda opět změní směr, nebo setrvá na tom původním. Současný jediný kandidát, tedy pan Havel, je nejspíš reprezentantem pekarovské kontinuity. Poté, co tohoto pána sněm zvolí, vyberou mu staronové místopředsedy, bude na místě přemýšlet o kongresu delimitačním.
Proč? Protože straně schází vůle k životu, nehýří nápady, postrádá iniciativu i sebereflexi. Nebo si někdo myslí, že by Vlastimil Válek, jeden z nejhorších ministrů zdravotnictví, měl zůstat prvním místopředsedou strany i poté, co prohrála volby? Pokud si straníci odpoví ano, je to jejich rozhodnutí. Myšlenková poušť ve spojení s omylem, že politika spočívá v moralistních kázáních, nevěstí straně nic jiného než zánik.