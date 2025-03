Štěká Jiří Pospíšil? A kdy skončila Hitlerova válka?

Bylo by licoměrné takovéto historické sdělení ignorovat s poukazem na to, že zmíněná partaj by se sama do českého sněmu nejspíše nedostala. Nebo na to, že zákaz platí jen od března do června, když mají lišky mladé, jak autoři sami přiznávají. Nebo že norování stejně mizí a přirozeně vymírá: loni takto nimrodi odlovili jen polovinu toho co před pár lety, pouhých šest lišek ze sta.

A ještě záludnější by bylo ignorovat hlubinné psychologické motivace, které lze ze zprávy vyčíst: „Díky virtuální realitě jsem měl možnost vyzkoušet si hrůzu norování z pohledu lišky. Je nejvyšší čas vymýtit tuto zastaralou a krutou praktiku,“ píše zjevně v hlubokém pohnutí multiobročník, politický turista a milovník bohatých mecenášů Jiří Pospíšil.

Chlívek fascinuje jiná věc.

Když se topka dere do venkova

Norování lišek – a lov zvěře obecně – je jaksi z principu tématem venkova, tedy vesnic a malých měst. TOP 09 je naopak městskou partají.

V posledních volbách, do nichž šla ještě samostatně, nezískala v žádném kraji potřebných pět procent nutných pro vstup do parlamentu. Toho dosáhla jen díky tomu, že v Praze překonala 12 procent, skoro každý třetí hlas pro topku pocházel z metropole.

A tato partaj velmi jemných městských liberálů se enormně zajímá o to, co dělají myslivci kdesi na Brdech či na Šumavě – a hodlá jim jejich životy ze své moudrosti a nadřazenosti řídit.

Kdyby taková SPD začala regulovat zákony prodeje a podávání kyselé kávy, joj, to by bylo štěkotu na chodnících a v médiích. Ale když se topka dere do venkova, je to samozřejmě v pořádku.

Tu metaforu si prosím zapamatujte: TOP 09 je úplně jedno, že lidé na venkově mají vážné problémy s vytápěním a mobilitou. Je jim také úplně jedno, že přemnožená divoká prasata bourají lidem ploty a potulují se za soumraku už i po městech. TOP 09 si naopak dává záležet na tom, aby myslivečtí psi kdesi na venkově nemohli do nory za predátorem jménem Vulpes vulpes. Protože když liška zakousne slepici nebo králíka, je to ok. Ale když pes kousne chudáka lištičku, je to, citujeme, „nehumánní“ (nelidské).

A ještě jim za to tleskáme

Chlívek se, stejně jako světoví diplomaté i chlapi u nás Na vršíčku, marně snaží pochopit, co se to vlastně v Americe děje. Nepomáhají Listy federalistů, nepomáhá ani Alexis de Tocqueville. V poslední dny jen malinko pomáhá bývalý legendární soudce Nejvyššího soudu USA Antonin Scalia, který dlouhodobě tvrdil, že soudy a Kongres si uzurpují příliš mnoho moci na úkor exekutivy (tedy prezidenta).

Tohle mudrování vyžaduje študovanější lebeně. Ledacos ale naopak zřejmé je. Třeba to, že právě teď, když se chystáme oslavit 80 let od skončení nejničivějšího konfliktu ve známých dějinách, se Evropa definitivně vymanila z válečných obručí. Celých osmdesát let by bylo naprosto nepředstavitelné, aby se Německo rozhodlo masivně vyzbrojit wehrmacht, pardon bundeswehr. Teď nejen že se to děje, nejen že se kvůli tomu hluboce zadluží, ale ještě mu k tomu Česko, Francie, a dokonce i Polsko nadšeně tleskají!