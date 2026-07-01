Sice nikdo neví, proč právě a pouze v komunálních volbách a v jiných nikoli, vždyť toto privilegium poskytují mladším voličům některé státy třeba ve volbách do evropského parlamentu. Nechme stranou také fakt, že by nejprve musely být změněny zákony, než by to bylo možné.
A „logika“ myšlenky volte nás v komunálních volbách, protože my chceme, aby se v nich příště mohli vyjádřit i voliči od 16 let, je natolik temná, že její přínos pro obecní politiku vlastně nelze vysvětlit. Nebo snad starosta, který podporuje nápad, jejž jako starosta nikdy nemůže prosadit, je něco lepšího, než někdo, kdo na tenhle trik neskočí?
Možná celá iniciativa vznikla proto, aby se mohl předseda TOP 09 blýsknout myšlenkou: „Zatímco vláda řeší sama sebe a každodenní politické spory, my se soustředíme na to, jak bude Česká republika vypadat za deset nebo dvacet let. Chceme nabídnout konkrétní řešení, která posílí prosperitu země, zapojí mladou generaci a ochrání demokratické instituce. Odpovědí na populismus není další populismus, ale kompetence, odpovědnost a odvaha,“ ohromil nás předseda strany Matěj Ondřej Havel.
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Nutno poznamenat, že vedle TOP 09 jsou starostové, kteří přišli s nápadem snížení věkové hranice voličů již v roce 2019, duševní giganti. Měli to promyšlenější, spolu se snížením voličské věkové hranice přišla na přetřes i snížená hranice trestní odpovědnosti. Hlavně, nápad nebyl výstřelem naslepo, ale provázela jej i veřejná debata.
Zjednodušeně řečeno, jsou-li mladí dost moudří na to, aby si vybírali zastupitele, musejí být i dostatečně odpovědní za své vlastní počínání. Asi nikdo v našem státě, kromě Matěje Ondřeje Havla, netuší, jak by šestnáctiletí volící v „komunálu“ představovali konkrétní řešení, které „posílí prosperitu země“.
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Ale vem to nešť, zoufalé strany se chytají mladých jako poslední naděje, vzpomeňme na nebožku Unii svobody, která, když byla též v kómatu, vzpomněla si před volbami na to, že by mohla chtít legalizovat marihuanu. A vlastně proč ne, jenomže to nezabírá. Volič potřebuje kromě zábavných prvků i nějakou programovou podstatu a tu TOP 09 nemá a proto atakuje tři procenta v průzkumech popularity, žel odspodu.
Matěj Ondřej Havel se asi cítí jako idol mladých a nápad má být patrně záchranou strany, nicméně některým z nás se vrací na mysl citát velkého romanopisce Haška: Nežli Švejk vstoupí opět do svého vagónu, prochází se ještě chvíli a bručí k sobě: „Kam ho mám jenom zařadit?“ A čím dále tím jasněji vybavuje se Švejkovi pojmenování tohoto druhu: poloprďoch.