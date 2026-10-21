Mrzení a bolení u Rychlých šípů aneb Od spojenectví k přetahování členů v opozici

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel se včera tvrdě ohradil proti tomu, že šéf lidovců Jan Grolich k sobě lanaří členy a politiky partnerských opozičních stran. Evidentně úspěšně: ve stejný den ohlásily odchod do KDU-ČSL tři desítky politiků TOP 09 včetně celého vedení tamní jihomoravské organizace, krajských zastupitelů a starostů. Grolichův senátní triumf a jeho charisma evidentně táhnou, jakkoliv tomu stále dvouprocentní preference KDU-ČSL moc neodpovídají.
Není to ale první známka toho, že po loňských volbách tiše rozpuštěná koalice SPOLU už nefunguje ani neformálně. Zejména lidovci se od ní už úplně odtrhli: v Praze v komunálních volbách kandidovali proti bývalým partnerům ve spojenectví s Prahou sobě, v Brně zase v koalici s hnutím STAN. A v senátních volbách třeba Grolich v Praze výrazně podporoval Davida Smoljaka (STAN) proti Dagmar Peckové (ODS).
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Žádný exodus, Grolich lanaří i u jiných stran, říká Havel o odchodu členů TOP 09
Zejména pakt se sílícím hnutím STAN se dnes pro lidovce jeví jako výrazně perspektivnější než klesající a mátožně se hledající ODS. A to i navzdory všem politologickým poučkám, že konzervativní lidovci a progresivističtí Starostové přece nejdou moc dohromady. Ale i když se STAN pod Vítem Rakušanem od časů Petra Gazdíka výrazně posunul doleva, Grolichovi „Noví lidovci“ tím směrem míří rovněž, tak se tam snad někde potkají.
TOP 09 je ale úplně jiný případ. Do spojenectví s ODS politicky nainvestovala mnohem více než KDU-ČSL, mají v horní komoře společný senátorský klub, šli spolu do voleb v Praze, Brně i Ostravě a dlouhodobě se počítá s tím, že topka časem, nejspíš asi do příštích parlamentních voleb, vplyne do ODS jako její progresivistická a eurohujerská frakce. Což dnes pro „konzervativní“ stranu, která absorbuje levičáky jako Jan Lipavský či Kamila Zlatušková, nebude už znamenat žádný problém.
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Šéf jihomoravské TOP 09 Sovka odchází k lidovcům, stranu opustí asi 30 lidí
Jak přesně se politický prostor, který dnes obhospodařuje sněmovní opozice, v příštích měsících a letech přeformátuje a co z něj vykrystalizuje, to asi zatím nevědí ani jeho hlavní aktéři. Jakkoliv se dnes ale zaklínají korektními vztahy a spoluprací, může to být místy i bitva bez rukavic.
Proto není divu, že jeví-li se nějaký kus na scéně jako mršina, slétnou se na něj konkurenční supi. Sténání umírající TOP 09 a její výčitky směrem ke KDU-ČSL jsou v tomto ohledu o to pikantnější, že právě Kalouskova TOP 09 při svém vzniku v roce 2009 vykradla mateřské lidovce až na dřeň, což si pak tato strana odskákala třemi roky mimo Sněmovnu.