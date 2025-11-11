TOP 09 nebrat, nehodí se ani na slučování. Moudřejší bude počkat, až zanikne

Podívejme se, jak zareagovala TOP 09 na volební porážku. Skoro kompletně převolila své vedení, ale mnoho nových tváří se neobjevilo. Čerstvý předseda Matěj Ondřej Havel (byl doposud řadovým místopředsedou) tvrdí, že by strana měla být schopná kandidovat samostatně. To je chvályhodné, protože předseda strany, který ani nevěří v její samostatnou existenci, to může rovnou zabalit. Postavy v předsednictvu jako Jiří Pospíšil (první místopředseda) Marek Ženíšek či Lukáš Otys můžeme označit spíš jako funkcionářské matadory než jako nové tváře. Novou krví jsou pouze místopředsedové Kateřina Pastorková a Ondřej Müller.
Topáci s příběhem
A co nová politika? Podle předsedy Havla měli na sjezdu dvouhodinovou „velmi svobodnou uzavřenou diskusi s delegáty“ o příčinách volební porážky a o stranických plánech do budoucna. Co tedy víme? Že strana chce vést permanentní volební kampaň v regionech, podobně, jako to dělá například hnutí ANO.
„My se z toho musíme poučit a musíme nastavit novou formu komunikace s voliči, moderní formu komunikace s voliči,“ řekl předseda Havel. A jak to bude konkrétně vypadat? Tím se také netají: „Musíme hrát týmově, my jsme týmoví hráči a tímto směrem to rozhodně chceme posouvat,“ případně „my máme… velmi mnoho zajímavých osobností s příběhem“. Hm, takový týmový topák s příběhem je určitě mnohem lepší než jogurt s příběhem a volič z něho musí šílet blahem.
Že vám všechny tyhle řeči mohou nápadně připomínat prezentaci dosluhující vlády, není náhoda. TOP 09 totiž nemá žádný konkrétní plán a nezamýšlí se nad žádnou revizí své politiky. První místopředseda Pospíšil spoléhá na to, že TOP 09 zachrání v pražských komunálních volbách Miroslav Kalousek, kterému prý nabídnou místo v čele kandidátky. Další z mála trochu konkrétnějších plánů je vypracování scénáře pro „postbabišovskou budoucnost“. Jinak řečeno, topka nám vzkazuje: Babiše neumíme porazit, a proto počkáme, až sám odejde nebo umře, pak už snad konečně zvítězíme.
Člověk si v němém úžasu klade otázku, zda jsou politici TOP 09 natolik naivní, že neberou v potaz možnost, že po Andreji Babišovi se může objevit někdo daleko horší a tvrdší, který si tuhle sterilní partičku mudrlantů dá k svačině? TOP 09 má zachránit proevropský pravicový volič, s ním hodlá strana „srozumitelným jazykem moderního člověka komunikovat“, přitom jediný konkrétní a jasný slib zní – TOP 09 je pro urychlené přijetí eura. Hm, a co další problémy, například emisní povolenky ETS2, ztráta práva veta…? Pan Havel to voličům moderně vysvětlí a bude to.
Bez nápadů a odvahy
Že se nějakým zázrakem strana zvetí, je velice nepravděpodobné, do jednoho působí unaveně, nemají nápady, nemají inspiraci a nemají ani odvahu cokoli radikálně měnit, cesta po vyjetých kolejích pak vede do zapomnění. Občanským demokratům a lidovcům může být topka příkladem. Pohříchu negativním, protože šanci na to změnit se promarnila. Jak by řekli experti na cimrmanologii, jsou to pionýři slepých uliček. Pokud se ve straně vyprofilují nějací zajímaví a perspektivní politici, může si je jakákoli strana stáhnout pod sebe, až se tento, druhdy programově i personálně jasně vyhraněný projekt odebere na věčnost. Je možné, že to bude i dřív než po příštích sněmovních volbách.
O ty, kteří dnes provozují politiku bez voličů, jen pomocí obecných hesel o záchraně demokracie, nemá cenu uvažovat, jsou to od reality odtržení profesionální funkcionáři, kteří možná i žijí ze setrvačnosti a pro politiku mají cenu asi jako vyhořelé jaderné palivo pro životní prostředí, tedy zápornou. Někdo se o ně musí starat (doposud to byla Fialova ODS) a strachovat se o to, aby spíš neškodili.