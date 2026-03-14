Chceme vedoucí úlohu dobra? TOP 09 navrhuje zakotvit členství v NATO a EU do Ústavy

Řekněme rovnou toto. Autor těchto řádek, celá sněmovní opozice, vládní ANO, ba do nějaké míry i Motoristé sobě pokládají členství v NATO a EU za plus. Za pojistku české bezpečnosti a důležitou civilizační kotvu. Kotvu poutající nás k zemím, kam ještě před 37 lety zdejší lidé s rizikem utíkali (hlasovali nohama, jak se tomu říká).
Je to banální konstatování, že. Ale musí být takové konstatování zakotveno v Ústavě? Ústava přece není soupis přání, idejí a politických kroků. Ústava má zakotvit jen základní mantinely pro demokratické fungování této země a její společnosti. A pokud někdo navrhuje zakotvit do Ústavy členství v NATO a EU, myslí to dobře, ale dává tím najevo nedůvěru v české občany a voliče.
Řečeno natvrdo. Dost lidí teď může mít pocit, že dvouprocentní politická strana se snaží něco prosadit „na věčné časy“. Tedy bez ohledu na možný vývoj vůle občanů a voličů.
Rychle zakotveno, rychle odkotveno
A když už padl návrh na zakotvení členství Česka v NATO a EU, zkuste si představit, co vše by se mohlo ještě do Ústavy zakotvit. Objevují se například hlasy o ústavním zakotvení práva na hotovost. Že by to mohlo mít smysl, napadne každého, kdo slyšel o velkých blackoutech a o tom, že v takové situaci nemají digitální peníze smysl.
Další drsný moment. Máme mít ústavně zakotvenou snahu o zavedení eura? To je věc politiky a evropských dohod, řeknete si. Ale jiní by to třeba chtěli vidět zakotvené v Ústavě, cosi jako vedoucí úlohu nadnárodního dobra.
A když už jsme v tom ajfru, mohli bychom zakotvit do Ústavy i jiné, řekněme praktičtější zákony, ač to přísně vzato zákony nejsou. Třeba Murphyho zákon tvrdící, že vše, co se může pokazit, se pokazí. Ten přece funguje. Nebo internetový Godwinův zákon, který říká, že kdo v debatě jako první vytasí srovnání s Hitlerem, tak prohrál. Dokázal tím totiž, že mu došly věcné argumenty. V zemi, kde se ke genocidníkům typu Hitlera či Pol Pota přirovnává běžně, by to prospělo. Či snad ne?
Nebo to můžeme vzít z jiné strany. Že je něco zakotveno v Ústavě, ještě neznamená, že je to na věčné časy. Starší lidé ještě pamatují ústavní článek o „vedoucí úloze KSČ“. Ale pamatují i to, jak snadno a rychle ten článek v listopadu 1989 zmizel. Co se inženýrsky ukotví v Ústavě, může být v jité situaci právě tak snadno a rychle „odkotveno“.
Nebojte se tolik voličů
Jistěže bezpečnost není legrace, to píšeme zcela vážně. Matěj Ondřej Havel coby lídr topky řekl, že naše bezpečnost a civilizační ukotvení na Západě nesmí být předmětem politických experimentů. Na tom dost je, ale přesto. Někdy se zdá, že do kategorie „politický experiment“ dnes patří i takové věci jako volby či referenda.
Ale vraťme se k bezpečnosti. Ukrajina si dala snahu o vstup do NATO do ústavy. Nicméně až tak moc se jí za to netleská ani na Západě. A hlavně pro to Kyjev měl sakra silné argumenty ruské hrozby za humny.
Kdežto Česko se chlubí, že na světovém žebříčku zemí podle bezpečí se tradičně dostává do první desítky. Kdyby si taková země dala do Ústavy členství v NATO a EU, nepůsobila by trochu schizofrenně? Ve stylu: zvláštní společnost – jsou hrdí na své čelné místo v žebříčcích bezpečí, ale zároveň se bojí tak, že i členství v NATO a EU si musí ústavně zakotvit.
Největší radost by z toho mohl mít americký viceprezident J. D. Vance. Loni vyvolal rozruch na bezpečnostní konferenci v Mnichově, když zaskočeným politickým elitám Evropy vyčinil, že se bojí vlastních voličů: „Kandidujete-li ve strachu ze svých vlastních voličů, Amerika pro vás nemůže udělat nic.“
Návrh na ústavní zakotvení českého členství v NATO a EU dodává Vanceovým argumentům jen další munici. Ve stylu: takto se chovají elity, které si chtějí „vedoucí úlohu dobra“ pojistit před voliči. Ale klid. Návrh, o kterém je tu řeč, ve sněmovně stejně neprojde ani ve snu.