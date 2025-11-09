Z Olympu až na Olšany? TOP 09 obměnila vedení a zkouší se nadechnout

Růžová stavba doširoka kyne nedaleko Olšanských hřbitovů, což inspirovalo jedenadvacetiletého člena TOP 09 Matyáše Paulínyho ze Smržovky k jízlivé, leč trefné poznámce: „Jenom my sami rozhodneme, jestli skončíme tady na Olšanských hřbitovech, nebo se znovu nadechneme.“
Výsledek sněmu na první pohled vypadá jako nadechnutí: strana kompletně obměnila vedení, ale jen zčásti nováčky. Předsedou se stal mladý poslanec Matěj Ondřej Havel, v poslední době jedna z nejviditelnějších tváří „topky“, avšak spíše díky personální bídě, s níž se strana dlouhodobě potýkala. Čtyři řadové místopředsednické posty obsadili pardubický zastupitel Ondřej Müller, Kateřina Pastorková, jež působila jako poslanecká asistentka Markéty Pekarové Adamové, a dva matadoři: Marek Ženíšek, dlouholetý místopředseda v období 2009–2019, a též bývalý místopředseda (2019–2021) Lukáš Otys. Jiří Pospíšil, v letech 2017–2019 předseda strany, se stal prvním místopředsedou.
Ano, politika je hodně, ba čím dál tím víc, jak se říká, o lidech, avšak dotyční lidé by měli vědět, čím jsou a co chtějí. A o TOP 09 se dá historicky konstatovat, že faktor síly osobností v jejím čele slábne, kdežto míra ideového tápání roste.
Nezrodila ji síla myšlenek ani potřeba politické reprezentace pro nějakou dosud opomíjenou sociální skupinu. Zplodil ji Miroslav Kalousek, lidovec, jenž se po různých eskapádách, zejména po pokusu o menšinovou koaliční vládu s Jiřím Paroubkem závislou na podpoře komunistů z léta 2006, ocitl ve vlastní straně v autu. Využil přátelství s Karlem Schwarzenbergem, jehož do druhé vlády Mirka Topolánka coby ministra zahraničí nominovala Strana zelených, a části lidoveckých stranických struktur, která ho následovala do nového podniku.
Zkratka TOP znamená tradici, odpovědnost a prosperitu, což asociovalo subjekt zaměřený na podporu byznysu (volného trhu) a konzervativních hodnot. Nicméně (formální) předseda Schwarzenberg asocioval konzervativnost spíše svým šlechtickým původem, bafáním z dýmky a veřejnou stylizací, politicky však šlo spíše o liberála, jehož tematická agenda spočívala hlavně v podpoře lidských práv, péči o prozápadní směřování České republiky a navazování na odkaz Václava Havla. Tedy na osobnost, kterou slova prosperita či volný trh dováděla skoro k zuřivosti, zvláště pokud vylétala z úst Václava Klause.
Diumvirátu Kalousek – Schwarzenberg pomohla k úspěchu rovněž symbióza s hnutím Starostové a nezávislí, jež poskytlo jisté ukotvení v místní politice. Jistý čas to fungovalo, ovšem hlavně jako marketingový projekt, nikoliv coby tradiční strana. Formace „TOP 09 s podporou Starostů“, průkopnice nepřiznaných koalic, které začaly vadit, až když k nim sáhli Tomio Okamura nebo Kateřina Konečná, se tak od počátku potýkala s poněkud vágním celkovým ideovým profilem i s tahanicemi mezi konzervativním a liberálním křídlem.
Schwarzenberga ale začaly s věkem opouštět síly, Kalousek se doslova otloukl a kromě poměrně úzkého okruhu příznivců proslul jako rekordman v počtu odpůrců. Po rozvodu se STANem se TOP 09 roku 2017 dostala do sněmovny jen s odřenými zády. A život ji patrně zachránilo angažmá v koalici Spolu.
Markéta Pekarová Adamová reprezentovala liberální křídlo, ale rovněž rozpačitost, jak stranu výrazněji vyprofilovat. Její odchod z politiky kvůli zdravotním problémům pak nesmlouvavě odkryl personální krizi „topky“. Na nynějším sjezdu sice zaznívaly odhodlané hlasy o potřebě budování vlastní značky, doplňované však hlasitým nabádáním k vytváření spojeneckých vazeb, tedy k pokračování koalice Spolu, byť třeba v nějaké inovované podobě.
Jiří Pospíšil vyzval k obnově komunikace s Miroslavem Kalouskem, jehož vztah s bývalou předsedkyní by se dal stručně charakterizovat pomocí slov pes a kočka. Když se nyní druhá zmíněná rozloučila, otci-zakladateli se tak určitě otevřela zadní vrátka pro comeback, leč veřejně dal zatím najevo, že ho jeho osiřelí „topáci“ budou případně muset přece jen více přemlouvat.
Před pár lety koloval bonmot, podle kterého by Petr Fiala byl ideálním předsedou lidovců, zatímco Miroslav Kalousek občanských demokratů. Stále se však jedná o nejpádnější argument pro pokračování koalice Spolu neboli pro tvrzení, že česká pravice (středopravice) potřebuje spíše integraci, nikoliv vybrušování rysů v tvářích trpaslíků či přinejlepším trpaslíků na steroidech. Vždyť na její ideovou rozbředlost jsou voliči už dávno zvyklí a potřebují vlastně jen nějakou solidní svodku vymezenou proti evidentním nepřátelům.
Nicméně v ODS nyní patrně převáží argumenty pro samostatnou cestu, zvláště když ve straně panuje rozčarování, že na koalici Spolu díky preferenčním hlasům vydělali hlavně lidovci. A občanské demokraty musí rovněž znepokojovat úspěch Motoristů sobě, respektive trend, kdy kritika Evropské unie, zejména jejích zelených politik, nalézá u pravicových voličů čím dál více sluchu.
Těžko říci, co z profilačního mumraje na pravici i v politickém středu, který se po prohraných volbách roztáčí, nakonec vzejde. Ovšem TOP 09 má i po sněmovním víkendu k Olšanským hřbitovům stále docela blízko.