Schwarzenberg, Kalousek – a pak jen dlouhé ticho. Vyrazila TOP 09 na svou poslední cestu?

Nástupcem Markéty Pekarové Adamové a celkově pátým předsedou TOP 09 se stal v sobotu Matěj Ondřej Havel. Uhlazený čtyřicátník, který nikoho neurazí, ale ani nenadchne. Dva roky byl místopředsedou strany, čtyři roky seděl v parlamentu, kde šéfoval školskému výboru, přesto by ho ale asi na ulici nepoznalo 95 lidí ze 100.
Na funkci byl jediný kandidát – a i tak dostal jen 70 procent hlasů. O šéfování straně neprojevil zájem jak další neviditelný politik, končící ministr pro vědu a výzkum Marek Ženíšek, pro roli lídra nepoužitelný vicepremiér Vlastimil Válek a ani kauzou Dozimetr pošpiněný Jiří Pospíšil.
Toť neradostný obrázek dnešní TOP 09, někdejšího geniálně vymyšleného projektu Miroslava Kalouska a Karla Schwarzenberga, po šesti letech vlády Pekarové Adamové. V roce 2019 úspěšně kandidovala na předsedkyni s heslem „Silná, sebevědomá a čitelná TOP 09“. Šest let poté není strana ani jedno. Dvě až tři procenta v samostatných preferencích nemůže za sílu považovat nikdo, stejně jako devítihlavý poslanecký klub.
Sebevědomí neukázala Topka za čtyři roky ve vládě ani jednou – pokorně odkývala partnerům schodky za 1,2 bilionu, o euru si netroufla ani špitnout. A jak čitelná je strana, o níž nový předseda zábavně tvrdí, že je motorem české pravice, když má dnes větší překryv voličů s Piráty než s ODS?
Ztratil se volič TOP 09
Ale není to nic nového, TOP 09 už dlouho hrozí totéž, co kdysi potkalo Občanské hnutí, ODA či Unii svobody. Zkrachovaly, protože poztrácely voliče. A poztrácely je proto, že nikdy nepřišly na to, kdo to je, ten jejich volič. Strany postavené na zelené louce, nabité osobnostmi, přinášející úžasné recepty, ale marně hledající někoho, kdo by tyto přednosti ocenil. Což je důsledek toho, když se strana elitářsky vybuduje shora, nikoli klopotně odspodu na reálných zájmech konkrétních skupin lidí.
Přitom to v roce 2009 byl majstrštyk jak z politické kuchařky. Spoj to nejlepší, co jde zachránit ze skomírající KDU-ČSL, s populární tváří Karla Schwarzenberga. Přidej pár městských liberálů přetažených z jiných stran, doplň postdisidentské kruhy, umělce či novináře, opepři to havlovským odkazem a podepři to komunální nohou Starostů. Promyšlená kombinace Kalouskova mozku a knížecí monstrance byla stravitelná pro leckoho – od pravověrných konzervativců přes městské liberály až po zelené či anarchisty.
Strana obsadila pětinu Sněmovny, ovládla Prahu, málem dosáhla až na Hrad a po pádu ODS dočasně převzala roli hlavní strany na pravici. Vše ale fungovalo, jen dokud stál v čele strany rozšafný kníže. Jeho nástupce Kalousek zahalený v tibetské vlajce už působil mnohem méně věrohodně, ale stále se ještě snažil hrát první ligu.
Ovšem problémy přibývaly. Odtrhl se ambiciózní STAN, čímž TOP 09 přišla o komunál a stala se fakticky pražskou stranou. Trochu se vzpamatovala ODS, ale vznikla i nová konkurence, na centrální úrovni Piráti, na pražské Praha sobě. A straně se zamlžil její úhlavní ideový soupeř – boj proti socialistickým receptům postupně nahradil upachtěný program Antibabiš (což jí vydrželo dodnes – i nový předseda v každé druhé větě nezapomene zdůraznit, že vznikající vláda je extremistická a proruská).
Při hledání sebe sama, už pod novými předsedy Pospíšilem a Pekarovou Adamovou, navíc TOP 09 úplně vytrousila písmeno T ve svém názvu, značící tradici. Vlivné konzervativce v popředí postupně nahradili čistokrevní liberálové, což stranu více posunulo k nové verzi Unie svobody. S tím rozdílem, že dnes je v této části spektra mnohem větší nával. Topka musí o voliče bojovat se zelenající ODS, STAN, Piráty, Stranou zelených a po odchodu Jany Maláčové možná opět i s progresivní ČSSD.
Šestiletka Pekarové Adamové už stranu prakticky dorazila. Odradila i poslední konzervativce, ztratila étos, drive a švih, personálně se vyprázdnila a stala se neviditelnou, rozpuštěnou v koalici SPOLU. Předsedkyně, jakkoliv z osobně snad pochopitelných důvodů, odmítla účast ve vládě, kde se mohla profilovat. A jako asi nejhorší porevoluční šéf parlamentu z předsednického empiru arogantně provokovala slovy o opozici šoupající nohama, pletení svetrů nebo chudácích, co nemají na iPhone.
Po prohraných volbách, kdy se koalice SPOLU – slovy Petra Fialy – „uložila k zimnímu spánku“, čeká TOP 09 boj o přežití. A ač nastupující předseda odmítá, že by se spojila s jinou stranou či se v ní rozpustila, realita ho k tomu asi donutí. Přitom by to nemuselo být v obvykle zvažované a partnerské ODS, ale třeba ideově mnohem bližším hnutí STAN. Ostatně společně to kdysi už řadu let táhli. Jen to bylo opačně: byla tu silná TOP 09 – a tím ocáskem byl tehdy STAN…