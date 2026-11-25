Situace se jeví na první pohled nekomplikovaně, Starostové stoupají a vytrvale odlupují občanským demokratům voliče. ODS programově i komunikačně stagnuje. Proč by tedy neměla samostatná TOP 09 ohrnovat nos? Protože za tři roky, před volbami, na tom může být a velmi pravděpodobně též bude mnohem hůře než nyní, zatímco ODS se vzpamatovat může.
Komunální dezerce k lidovcům, které vedení TOP 09 velmi rozčílily, nejsou rozhodně poslední.
Regionální představitelé topky půjdou tam, kde se jim bude nabízet nějaká perspektiva, alternativou pro ně nemusejí být jen lidovci, ale též občanští demokraté, případně na místní úrovni nejrůznější nezávislá uskupení a samozřejmě též Starostové.
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Nic než duté fráze
Stranické ústředí reprezentované nejviditelněji pány Havlem, Jakobem a Pospíšilem nenabízí nic než duté fráze a programovou vyprahlost. Předseda Matěj Ondřej Havel na dotaz, co udělali pro přilákání nových voličů, odpověděl, že změnili mechanismus volby rad veřejnoprávních médií, přesunuli část pravomocí na Senát. Z tohoto návrhu davy šílí, podobně jako z nápadu oprášit lustrační zákon.
ODS si na druhé straně nemůže namlouvat, že případným sloučením s touhle pidistranou zvrátí trend a navíc posílí o preference TOP 09. Je známo, že leckterý středopravý volič sází na TOP 09 jen proto, že nesnáší ODS. Preference nelze mechanicky sčítat, jenže podstatné je i to, že by případné sloučení ODS nijak nepoškodilo.
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Čas pracuje proti topce, za tři roky mohou být preference strany natolik u dna a funkcionářská základna do té míry vyprázdněná, že ze strany zbude jen vedení. Sázet na to, že se vybraní funkcionáři TOP 09 opět vyvezou do Sněmovny na zádech občanských demokratů pomocí koalice uzavřené těsně před volbami, je troufalé. Také se může přihodit, že o koalici s jednou pražskou kanceláří agregující opuštěné velitele bez vojska nebude stát vůbec nikdo. Nemá náhodou poslanec ODS Petr Sokol pravdu, když říká, že teď je pravá chvíle jednat o sloučení?