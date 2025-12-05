Fico je podle šéfa TOP 09 pomýlený proruský premiér. Může se pak topka divit, že nejela do Bratislavy?

V nedávné diskusi CNN Prima News nejprve velice litoval, že nebyl on ani nikdo z topky (resp. celého Spolu) přizván na parlamentní státní návštěvu Slovenska. Že prý je TOP 09 a opozici bráněno v rozvíjení bratrských vztahů se Slovenskem a že se to údajně ještě nikdy nestalo. Divák by málem uronil slzu či vyrazil demonstrovat na Letnou proti tomu, jak je aktuální předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) na opoziční politiky zlý.
Jenže neuplynulo ani pár minut a výše připomenutý Matěj Ondřej Havel v témže televizním pořadu zaskóroval – Robert Fico je „pomýlený proruský premiér“, a když se ho Patrik Nacher (ANO) otázal, zda slyšel správně, tak svoji invektivu o „pomýleném proruském“ slovenském premiérovi s chutí zopakoval. A přidal pár dalších jedovatostí na účet Roberta Fica a jeho strany Směr-SD.
Prostořeký politik
Člověk nemusí být zrovna profesorem diplomacie či mezinárodního práva veřejného, aby mu bylo jasné, že tohle O. M. Havel přehnal, a že vzít s sebou do Bratislavy takovéhoto prostořekého politika zavání skandálem, který by mohl poškodit česko-slovenské vztahy, které jsou nota bene již tak dosti narušené.
Takže nutno porozumět chování dnešního vedení sněmovny, že s sebou předsedu TOP 09 prostě nevzalo. Jak by si jen mohl Robert Fico podat ruku s někým, kdo ho nazývá de facto pomýleným proruským švábem?
Okamura na Slovensku. Doufám, že bude jmenován, představil Ficovi Turka
Navíc minule (rok 2021) jela na návštěvu Slovenska nově zvolená předsedkyně české sněmovny Markéta Pekarová Adamová (také TOP 09) úplně sama a nikoho z tehdejší parlamentní opozice rovněž nevzala. Ani z hnutí ANO, ani z SPD.
TOP 09, quo vadis?
Zamysleme se nad topkou obecněji. Česká, ještě stále (byť jen formálně) vládní strana s názvem TOP 09 se ocitla skoro v klinické smrti.
Kdysi hrdý projekt s Kalouskem a Schwarzenbergem se dnes potácí někde mezi existencí a neexistencí. Pokud by šla do voleb samostatně, sotva by dosáhla na 1,5 procenta hlasů. Ubývá jí členů, vlivu, peněz i jakýchkoli výrazných osobností, které by ji dokázaly udržet nad hladinou veřejného zájmu.
A přestože se ve straně už více než půl roku vědělo, že Markéta Pekarová Adamová po šesti letech už předsednický post obhajovat nebude, o funkci nakonec projevil zájem jediný muž – královéhradecký poslanec, bývalý ředitel gymnázia a učitel Matěj Ondřej Havel.
To samo o sobě vypovídá mnohé. Strana, která kdysi vygenerovala mj. několik ministrů a předsedu sněmovny, dnes stěží najde jednoho jediného dobrovolníka do čela.
Jenže pan Havel svůj start rozhodně nezačal šťastně. V rozhovoru pro Hospodářské noviny, tedy nikoli někde v bulváru či na sociálních sítích, sebevědomě prohlásil: „Rozjedeme turné po ústavech, školách a věznicích. TOP 09 se do sněmovny dostane klidně i bez Spolu.“
Matěj Ondřej Havel je novým šéfem TOP 09, do vedení se vrátil Pospíšil
Nevěřil jsem vlastním očím. Nový šéf TOP 09 – a navíc učitel – se veřejně doznává, že má v úmyslu porušovat zákon? Sníme, či bdíme? Pro neprávníky připomeňme: zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, v ustanovení § 32 odst. 1 jasně říká: „Ve školách a školských zařízeních není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace.“
To znamená, že politické „turné po školách“ není žádný originální marketingový tah, ale zcela prosté porušení zákona. Ano, učitel Havel může jezdit po věznicích – tam možná najde publikum (či své bývalé kolegy napříč politickým spektrem), které bude vděčné i za pár nových myšlenek. Ale školy? Tam nikoli.
Zákon nadto nezakazuje politickou agitaci jen ve školách, ale i v tzv. školských zařízeních. Tedy mimo jiné v jídelnách, družinách nebo centrech volného času. Takže drobná rada pro předsedu Havla a případně i pro nesmrtelného Miroslava Kalouska, pokud by se rozhodl k TOP 09 ještě vrátit: propagaci strany nekonejte ani v jídelnách. Ten svůj sójový předvolební guláš budete muset dětem progresivistických rodičů servírovat vážně někde jinde.
Lze to brát i s humorem
V podivné postmoderní době, kdy Piráti (a hlavně Pirátky) nemají ani předsedu sněmovního výboru a žádné ministerstvo, (z pohledu některých jurodivá) SPD naopak má předsedu sněmovny a lidovci aspoň jihomoravského hejtmana, který točí tři videa denně, tak TOP 09 zůstává v nezáviděníhodné pozici. Běžní slimáčci z ODS jí mají už také plné zuby a nechápou, proč by se s topkaři měli dělit o již tak ubývající kapustičku. A do toho učitel-předseda Havel vyhlásí, že koalici Spolu vlastně ani nepotřebují. Sancta simplicitas!
Skaut a učitel, kterého si pletou s Fialou. Kdo je nový předseda TOP 09 Havel
Ergo kladívko, nový předseda TOP 09 může připomínat spíše učitele občanské výchovy, který s dobrými úmysly vstoupil do politiky, aniž by si přečetl zákony, které by měl znát skoro nazpaměť.
A tak možná nakonec zůstane symbolem celé své strany trochu mimo realitu. Miloš Jakeš by možná dodal bodře – Havel zůstane jako kůl v plotě.
Pravicový snílek, který by chtěl objíždět školy, ale „zlý zákon“ mu to zakazuje. A do delegace na Slovensko jeho ani jeho zástupce také preventivně nechtějí, aby tam něco neprovedli.
Politický skanzen
Sečteno – TOP 09 nyní nepřipomíná moderní pravicovou sílu, ale politický skanzen, kde se mísí staré dobré české konzervativní ideály (např. podpora svateb LGBT nebo podpora interrupcí – ironie) s naprostým odtržením od reality.
Politikům z TOP 09 nutno na závěr respektujícím způsobem doporučit, aby si oblékli dva nebo tři hřejivé svetry se sobem (či spíše se snobem), jelikož učitelky a školní kuchařky je opravdu moc nezahřejí. Hlavně pokud si vzpomenou, jak na ně vláda (2021-2025), kde byla i Havlova topka, ostentativně kašlala.