Továrna na ztrátu jménem Sparta a proč Křetínský investuje do Kladivářů

U nás se o klubu začalo více hovořit poté, co nedávno koupil tři české reprezentanty ze Slavie – Tomáše Součka, Vladimíra Coufala a Alexe Krále. Vstupenka do nejvyšších sfér fotbalového byznysu pro kluky z Východu nebyla levná. Akvizice podle serveru Standard stála zhruba 180 milionů liber, tedy více než pět miliard korun.

Firmu 1890s holdings ovládá český miliardář Daniel Křetínský (50 procent plus jednu akcii) a slovenský miliardář Patrik Tkáč (téměř 44 procent), zbytek s nimi spříznění manažeři. Křetínský (46) svoji kariéru začal jako advokát z Brna, je synem právničky Michaely Židlické, soudkyně Ústavního soudu v letech 2004 až 2014. Tento podnikatel je podle časopisu Forbes třetím nejbohatším Čechem s odhadovaným majetkem 78 miliard korun (více než čtyři miliardy dolarů).

Jeho dlouholetá partnerka je Anna Kellnerová, dcera miliardáře Petra Kellnera, který letos tragicky zahynul. Někdejší nejbohatší Čech měl na stadionu Chelsea sky box, kam s ním chodila i jeho dcera, prý raději než na Spartu. Britská média rovněž spekulovala o tom, že Kellner chtěl od ruského miliardáře Abramoviče tento proslulý londýnský klub koupit.

Bratislavský rodák Patrik Tkáč (48) je synem bývalého ředitele slovenské Investiční a rozvojové banky Jozefa Tkáče. V roce 1994 se spolužákem z gymnázia Ivanem Jakabovičem založil finanční skupinu, která se dnes jmenuje J&T Finance Group, v níž před šesti lety získala neprůhledná čínská CEFC podíl ve výši 9,9 procenta. Po skandálním bankrotu CEFC, jehož prezident Jie Ťien-ming, který byl poradcem hlavy českého státu Miloše Zemana, je již přes dva roky nezvěstný, tento balík akcií převzala státní firma CITIC Group (vlastník fotbalové Slavia Praha) prostřednictvím společnosti Rainbow Wisdom Investments Limited se sídlem v Hongkongu.

Miliardy utopené v letenské bažině

Zmínění miliardáři od roku 2004 vlastní i klub AC Sparta Praha a je třeba dodat, že těchto zhruba 17 let nelze nazvat úspěchem ani fotbalově ani finančně. Vstup českých a slovenských miliardářů do předního klubu Premier League ironií osudu přichází zhruba týden po zprávě, že fotbalová Sparta v sezoně 2020/2021 vykázala ztrátu 315 milionů korun. Prý za to mohl nízký příjem z prodeje hráčů a pandemie, kvůli níž se značná část zápasů odehrála bez diváků.

Jenže ztráta Sparty v předešlé sezoně 2019/20 byla ještě větší, 471 milionů korun, což byl druhý nejhorší hospodářský výsledek od příchodu Křetínského a jeho party do klubu v roce 2004. Rekordní ztrátu 723 milionů korun vykázal v době nepovedeného angažmá italského trenéra Andrey Stramaccioniho v sezoně 2017/18. Sparta za posledních 17 let byla v plusu pouze třikrát – 2004/05 (32 miliony), 2016/17 (23 miliony) a 2018/19 (312 milionů).

Z investorského hlediska tedy jasný neúspěch, ale Křetínský a Tkáč si zaslouží pochvalu za to, že akcie klubu jsou odhodláni držet i nadále. Zřejmě je nezajímá, že v letenské bažině utopili už miliardy, ačkoliv Sparta za jejich působení vybojovala titul pouze čtyřikrát. O statistice účasti v lukrativní soutěži Lize mistrů nemá cenu ani hovořit. Takže zklamání i pro fanoušky. „Slavia tě naučí jedné věci: Prohrávat.“

Tato jízlivá hláška na adresu sešívaných platila dlouhá léta, ale v poslední době je Slavia spíše nahrazována Spartou… Proto mnoho odborníků počítalo s tím, že Křetínský a Tkáč nakonec Spartu prodají, aby se zbavili továrny na ztrátu, ale místo toho kupují podíl v předním anglickém klubu za mnoho miliard korun.

Ale nehledejme v nejnovější investici Daniela Křetínského chladné počty tvrdého finančníka. Do hlav miliardářů nevidíme, o jejich strategii veřejnost v podstatě nemá a nikdy nebude mít žádné relevantní informace. A když se naivně zeptáte, proč někdo investuje do něčeho, čemu vůbec nerozumí, dostanete odpověď, že v podobných příbězích hlavní roli nehraje sport, ale spíše osobní touhy. Možná, že Daniel Křetínský pouze chtěl udělat radost své partnerce a uskutečnit sen jejího otce, i když West Ham United se Chelsea nevyrovná. Ale co není, může být.