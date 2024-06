Bylo to tehdy snadné diváctví. Tvůrci dodržovali zásady platné už v časech loutkáře Kopeckého, kdy se charakter postavy poznal podle toho, jak ji řezbář vyřezal obličej a jestli měla rolničky nebo zlaté vlasy do půl pasu. Takže Hrušínský vždycky hrál rozšafného detektiva, když se na obrazovce objevil Hanzlík, bylo jasné, že je to kriminalistické ucho (ale bystré!), zatímco od Vinkláře nemohl nikdo čekat nic jiného než bezcharakterní padoušství.