Vraždil muslim, nebo pravičák? I zločin v Magdeburku se stal předmětem kulturní války

Důvody tu byly, a to dva po sobě. Přesněji řečeno pro obě strany barikády kulturní války, jež se vede ve společnostech Západu. Jedna strana měla „Vánoce“ už v pátek večer, když vyšlo najevo, že útočník pochází ze Saúdské Arábie (v Německu žije skoro dvacet let, od roku 2015 je mu přiznán azyl), tudíž muslim.

To byla voda na mlýn volební kampaně (Němci jdou předčasně volit za dva měsíce), odpůrců masové migrace i diskutérů na českém internetu. Byl to další a pádný doklad toho, že politika Angely Merkelové selhala. Že Německo příliv migrantů a běženců z Blízkého východu nezvládá. Že kancléřčino heslo „Zvládneme to“ nefungovalo a nefunguje.

Ale i doklad, že „to nezvládá“ ani končící vláda Olafa Scholze. V Německu je v dobré paměti, že jeho ministryně vnitra Nancy Faeserová od začátku tvrdila, že hlavní hrozbu – aniž by zmínila islamismus a muslimy – představuje krajní pravice. Tedy politická strana AfD, ale v progresivním Německu stačí říci pravice. Už tento samotný výraz zosobňuje extremismus, fašismus, ba nacismus.

Takže „Vánoce“ páteční noci spočívaly ve zjištění, že pokud zaútočil muslim, tak veškeré zmíněné argumenty byly vyvráceny. Ve stylu: tak vidíte, my to říkali.

Tak vidíte, že hrozí pravice

Jenže pozor. Už v sobotu ráno bylo publikováno, že Taleb A., jak útočníka titulují úřady, je sice rodák ze Saúdské Arábie, je tedy muslim, ale zároveň je zarytý bojovník proti islamismu. Proto ostatně odešel do Evropy. Ba co více. Vyšlo najevo, že sympatizuje s politickými silami bojujícími proti islamismu a masovému přílivu migrantů z muslimského světa do Evropy. A protože u severních sousedů není jiná politická síla s takovým programem než Alternativa pro Německo, Taleb A. logicky sympatizuje s AfD.

A v tu chvíli měla „Vánoce“ druhá strana společenské barikády, progresivisté v Německu i na českém internetu. Tak vidíte, zněl ve shrnutí jejich argument, útočník není žádný islamista, natož džihádista, ale pravičák, „áefďák“ čerpající z našeho domorodého (rozuměj německého, bílého) extremismu.

Německý kancléř Olaf Scholz při projevu na trhu v Magdeburku. (21. prosince 2024).

Z tohoto argumentu pak už jaksi samozřejmě plyne, že ministryně vnitra Faeserová měla a má pravdu. Že hrozbou nejsou muslimové, ale zdejší – němečtí, evropští čeští – pravičáci. A že ti, kteří varují před masovým přílivem muslimů, de facto lžou. Což je samozřejmě demagogický pohled. Odpovídá zákonitostem kulturních válek či volebních kampaní. Prostě situacím, kdy se každá jednotlivá, detailní informace povyšuje na definitivní, téměř zjevenou pravdu, za kterou je nutné se bít. Ale neodpovídá to realitě.

Co váží víc: ochrana islámu, či ochrana žen?

Realitu nelze shrnovat, hodnotit či bilancovat podle jednoho útoku, ač se to často dělá. Hlavně u tak velkých útoků, jakými byly vraždy v redakci listu Charlie Hebdo či v klubu Bataclan (Francie) nebo na vánočním trhu v Berlíně před osmi lety. Ale obecně má platit, že útoky se nehodnotí podle toho, jak se té či oné straně jeví útočník. Jenže kam s tím na kulturní války, že.

Připomeňme říjen 2019, kdy v německém Halle zaútočil pravicový extremista Stephan Balliet na synagogu. Dovnitř se nedostal, ale zabil dvě náhodné oběti u ní. I tehdy „měli Vánoce“ progresivisté. Tak vidíte, zněl jejich argument, že hlavní hrozbou pro Židy nejsou muslimové, ale domácí pravičáci. Jenže i tehdy byl po ruce účinný protiargument. Manfred Gerstenfeld, bývalý šéf oddělení antisemitismu v jeruzalémském památníku Jad vašem, napsal, že všechny antisemitské vraždy v Evropě od roku 2000 jdou na účet muslimů. Balliet tedy doložil, že od října 2019 už to úplně neplatí, ale nevymazal předchozí bilanci a hlavní roli muslimů v ní.

S barikádou kulturní války to ale moc nehne. Někdy působí až tragikomicky. Taleb A. – podle toho, co zjistil magazín Der Spiegel – byl aktivista, který radil ženám ze Saúdské Arábie, jak se dostat na Západ, do světa nesvázaného náboženskými pravidly. Tedy z pohledu tradičního liberalismu a feminismu stál na správné straně barikády.

Jenže podle pokrokově chápaného liberalismu a feminismu (intersekcionální feminismus) stál na špatné straně barikády. „Na sociálních sítích šířil extremistické názory proti islámu“, píše česká feministická autorka. To jako i tím, že pomáhal svobodomyslným ženám ze Saúdské Arábie? Upřímně, spíše to bude tím, že v pokrokářském vidění váží více ochrana islámu než ochrana žen – feminismus sem, feminismus tam.

Nekádrujme, jak se to zrovna hodí

Zločiny jako ten z pátečního večera v Magdeburku se občas stávají. Snažme se při jejich reflexích nepodléhat barikádovému boji kulturní války. „Nedělat si Vánoce“ podle toho, zda ta či ona informace je, nebo není vodou na náš mlýn.

Člověk nemusí být expert oboru bezpečnostních studií, aby si hrubý celkový obrázek udělal sám. Přehled islamistických útoků v Evropě za posledních třicet let je k dispozici na webu. A říká mimo jiné, že v Německu jich bylo deset již před tím pátečním v Magdeburku. Ta hrozba tu prostě je, i když v posledních letech klesá. Kádrování útočníka z Magdeburku – zda byl muslim, nebo pravičák – ji statisticky neovlivní.