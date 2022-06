Zní to hezky, problém je jen v tom, že to nemusí fungovat a že se tím můžeme dostat do velmi nepříjemné situace. Ostatně podobným nicneděláním jsme se za minulé vlády Andreje Babiše propracovali k lockdownům. Současná vláda v tom chce zřejmě pokračovat. Možná doufá, že jí to vyjde jako na začátku roku.