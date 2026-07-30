Stručně shrnuty zní důvody vedení fakulty pro takový krok tak, že dosavadní Ústav translatologie nemá dostatečnou produkci vědeckých výsledků (článků, odborných knih, příspěvků na konferencích, …), jeho paralelní provoz s ústavy, které vzdělávají studenty v jazycích, je ekonomicky velice náročný a navíc „až na výjimky nevyužívá synergie“ (cituji ze stejného dokumentu). Závěry pak znějí tak, že dosavadní struktura nevede k dostatečným výsledkům, a proto je potřeba pracovníky tohoto ústavu částečně přeřadit do vědeckovýzkumných oddělení fakulty (na ústavy anglistiky, germanistiky, …) a částečně – byť se to nikde neříká explicitně, ale jak jinak by se dosáhlo zmíněného posílení ekonomické stability – je nasměrovat na pracovní úřad.
Uvedený dokument dále poněkud nesrozumitelně zdůrazňuje, že k takovým krokům „nevedou dramatické změny, jimiž oblast překladu v souvislosti s AI prochází“ – aniž by však specifikoval, o jaké změny jde – ač o několik odstavců níže uvádí, že takové i jiné inovace musejí proběhnout „s ohledem na současné velké změny v důsledku nástupu umělé inteligence, která dramaticky mění všechny obory“.
Protože jsem se v životě zabýval zpracováním přirozeného jazyka na počítači včetně vývoje systémů strojového překladu a později také zastával různé pozice v managementu vědy (dokonce jazykovědy), rád bych k výše uvedenému přičinil pár poznámek. Domnívám se totiž, že zmíněné „velké změny v důsledku nástupu umělé inteligence“ nijak neumenší potřebu vzdělaných překladatelů a tlumočníků.
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Tam, kde leží Little Big Horn, je indiánská zem…
Strojový překlad je od konce 40. let minulého století až do současnosti excelentním příkladem postupu, kdy se ve zdvihající se šroubovici pravidelně střídají téměř cimrmanovské prvky očekávání a zklamání. Možná stojí za připomenutí, že o jeho možnostech poprvé (sci-fi neberu v úvahu) veřejně uvažoval známý vědec a popularizátor vědy Warren Weaver v memorandu s prostým titulem Translation, které v r. 1949 rozeslal cca 200 vědcům v USA. Zajímavé – přinejmenším z dnešního hlediska – může být, že jeho pohled byl inspirován teoretickými poznatky získanými při dekódování japonských a německých šifer v (tehdy) nedávné válce: představa byla prostě taková, že (např.) ruský text není vlastně nic jiného než „zašifrovaná angličtina“.
Brzy se samozřejmě ukázalo, že skutečnost je daleko složitější. Vztah mezi textem a jeho zašifrovanou podobou je totiž vzájemně jednoznačný (jednomu prostému textu odpovídá právě jeden šifrovaný text a také z každého šifrovaného textu lze jednoznačně rekonstruovat jeho prostou předlohu), což neplatí u překladu: pokud je věta v původním jazyce víceznačná, budou její překlady v rozdílných kontextech samozřejmě znít rozdílně (např. anglickou větu He saw that petrol can explode lze do češtiny přeložit buď Nahlédl, že benzin může vybouchnout, nebo Viděl, jak tamten benzinový kanystr vybuchuje). Rozhodnout, které čtení původní víceznačné věty má být použito pro překlad, je přitom obecně možné pouze na základě věcné znalosti („znalosti světa“).
Navíc platí, že z formálního hlediska je víceznačná prakticky každá jen trochu složitější věta, jen si to my lidé – právě díky znalosti toho, co je reálně možné a co možné spíše není – zpravidla neuvědomujeme (např. věta Choroby probíhají bez příznaků má teoreticky možná i čtení „(Oni) běhají skrze choroby a nemají přitom příznaky“ a dokonce i „Choroby běhají skrze šeřík patřící příznakům“), a to nezmiňuji celou řadu dalších možných komplikací, jako je třeba „překlad“ – či spíše „převod“ – slovních hříček nebo i jen ustálených slovních obratů, pokud neexistují v cílovém jazyce. Zejména poslední jmenovaný problém stál u zrodu anekdotických vadných překladů z angličtiny do ruštiny a zpět, kdy přísloví Out of sight, out of mind („Sejde z očí, sejde z mysli“) dostalo výslednou podobu Invisible madman („Neviditelný šílenec“) a z citátu z Matoušova evangelia (Mat 26,41) The spirit is strong, but the flesh is weak (kralický překlad „Duchť zajisté hotov jest, ale tělo nemocno“, v modernější verzi „Duch je odhodlaný, ale tělo malátné“) vzešlo Vodka is strong, but meat is rotten („Vodka je silná, ale maso je zkažené“).
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O římských neptunáliích a v sekci „pro pamětníky“ i o ruských prázdninách
I když diskuse kolem těchto (a dalších) příkladů v první polovině padesátých let nadšení pro strojový překlad trochu utlumila, snahy o dosažení alespoň nějakých výsledků neutichly – a s vypuštěním Sputniku v r. 1957 dokonce výrazně zesílily, když si Američané uvědomili, že zatímco vědci v SSSR čtou anglické publikace bez jazykových problémů, američtí výzkumníci neovládají ani ruskou abecedu, natož aby rozuměli jazyku a mohli tak mít alespoň základní přehled o sovětské vědě. Vzedmutá vlna snah, bohatě podpořená zejména armádními penězi, však nepřinesla žádný průlom, spíše naopak, začalo být zřejmé, že dosavadní přístupy narazily na své – velmi těsné – hranice.
Začal proto být financován výzkum daleko širších oblastí matematické lingvistiky, který sice přinesl mnoho vědeckých poznatků, ale s jedinou výjimkou žádný skutečně funkční systém. Tou zaznamenáníhodnou odchylkou byl systém MÉTÉO, který byl na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let vyvinut na montrealské univerzitě a který překládal mezi angličtinou a francouzštinou (oběma směry) zprávy kanadských meteorologických stanic: jeho úspěch byl založen na faktu, že taková hlášení užívají velmi omezený slovník a jen relativně malý počet gramatických konstrukcí, a v podstatě tak nepřipouštějí víceznačnost.
S počátkem devadesátých let se v oblasti strojového překladu objevil nový přístup založený na statistickém zpracování předchozích překladů: jeho myšlenka je taková, že se počítačový systém na velkém objemu dvojjazyčných textů typu zdroj + překlad „naučí“, jak překlad zpravidla vypadá, a pokud pak dostane na vstupu text v pouze zdrojovém jazyce, vytvoří v jazyce cílovém takový text, který je vzhledem k datům, na nichž se „učil“, statisticky nejpravděpodobnější.
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Dva ostudné válečné „vynálezy“ Britského impéria
Za zmínku stojí zaprvé fakt, že takový přístup je v jistém smyslu oživením Weaverových myšlenek na „dekódování“, a zadruhé silná česká stopa: jeho zakladatelem byl totiž kladenský rodák Frederick Jelinek, jenž v r. 1948 ještě coby Bedřich Jelínek odešel do USA (nicméně až do svého skonu v r. 2010 si zachoval perfektní češtinu a po r. 1989 si také vybudoval velmi pozitivní vztah k českým matematickým lingvistům). Díky existenci rozbujelé byrokracie a zejména jí vygenerovanému množství překladových dokumentů, na nichž mohly trénovat, začaly takové systémy být – přinejmenším oproti svým předchůdcům – úspěšnější (i když jistě nebyly bez vady, diplomaticky vyjádřeno).
Sofistikovaným rozšířením přístupů statistických jsou dnešní systémy založené na neuronových sítích. Ovšem ani ty zdaleka nejsou schopny překládat bezchybně – nejčastěji proto, že nemají výše zmíněnou znalost světa (to je typické zejména při překladu zájmen odkazujících k osobám či věcem zmíněným dříve v textu), občas ovšem dělají chyby i z ryze jazykových důvodů (to je relativně časté v případech vadného slovosledu nebo nesprávné volby slovesného vidu), a samozřejmě i z řady důvodů dalších (všem, kdo pojedou k Jadranu autem, nedoporučuji překládat slovo pokuta do slovinštiny pomocí Google translate, který vydá nesmyslný výsledek v redu, tedy „v pořádku“; problém je zřejmě v tom, že systém překládá přes angličtinu, v níž se pokuta řekne fine…).
Shrnuto a podtrženo, strojový překlad stále ještě nedospěl (a asi ještě nějaký čas nedospěje) k dokonalosti, byť překladatelům jistě v mnohém ulehčí práci – avšak vzhledem ke stále větší byrokratizaci všeho je otázka, zda to pokryje raketově rostoucí potřebu kvalitních překladů.
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Batrachomýomachia po česku a její souvislosti nejen s angorskými králíky
Jinými slovy, dobří překladatelé budou potřeba stále (a pravděpodobně dokonce stále více, také např. pro snahy firem expandovat na nové trhy), o tlumočnících ani nemluvě, protože praktické výsledky překladu mluvené řeči jsou ještě daleko méně uspokojivé než překlady psaných textů. Rozhodnutí tento obor „restrukturalizovat“ (přeloženo do lidštiny „zrušit“) považuji proto z hlediska celospolečenských potřeb za fundamentálně pochybené.
Rozumím samozřejmě argumentaci, že translatologie jako obor má v hodnocení vědeckého výkonu velmi slabé výsledky. Jenže je potřeba nepřehlížet, že činnost příslušného fakultního ústavu je zaměřena na praktickou přípravu překladatelů a tlumočníků a ze samého principu věci se tak nemůže v počtu vědeckých výsledků měřit s ústavy vědeckovýzkumnými. Vedení Filozofické fakulty by to mělo vzít v úvahu – a prosadit hodnocení kvality práce v oboru translatologie podle kritérií odlišných od vědeckovýzkumných oborů (např. dle úspěšnosti absolventů v zaměstnání), a to nejen interně, ale i jako samostatnou součást celostátní metodiky hodnocení vědeckých institucí.
A co se týče nedostatku peněžních zdrojů – to je samozřejmě problém celé české vědy, která je již po desetiletí a zcela nezávisle na tom, kdo je právě u vlády, žalostně podfinancovaná. Je ale také pravda, že schopností (či neschopností) i v takové situaci zajistit pro instituci alespoň „rozumnou“ míru financování se měří kvalita jejího managementu … takže pokud by veřejná (avšak nikoliv interně vážně míněná) hrozba zrušení tak prakticky potřebného oboru, jako je translatologie, byla součástí takových snah vedení Filozofické fakulty, bylo by potřeba tomu zatleskat.