Trest smrti je přijatelný a spravedlivý, uvažujme o jeho zavedení

Překvapivá zpráva nechala politiky i komentátory klidné. Že lidé necítí spravedlnost a přiměřenost trestů, je asi jejich zaostalost. Ignorování názorů veřejnosti pouze posiluje frustraci. Konzervativní politici nabízející tradičně bezpečnost a ochranu slušných občanů najednou mlčí. Na přímý dotaz odmítla trest smrti i nová ministryně spravedlnosti Eva Decroix, ani nenabídla žádnou časovou osu.
V minulosti byl trest smrti mnohokrát zneužit a mezi moderní předsudky patří jeho kategorické odmítání. Už i v „barbarských“ Spojených státech je trest smrti na ústupu. Ve většině států USA není udělován a v mnoha není vykonáván. Amnesty International může slavit.
Přesto patří ke kultuře americké, ale i dalších demokracií, jako jsou Indie, Japonsko či Jižní Korea, že usvědčený mnohonásobný vrah má šanci na spravedlivý trest tak, jak byl po tisíciletí na mordýřích vykonáván. Jde však jen o jednotky případů ročně.
Evropský pohled na trest smrti je dramaticky odlišný od USA. Předsudek vůči trestu smrti je u evropských kulturních elit silný, navíc letitý, takže se dostal do mnoha mezinárodních dokumentů, které zavazují státy, včetně Česka, jej znovu nezavádět. Stav je to pochybený, vychází z levicových představ o člověku s jeho andělskou přirozeností, zkaženou společností.
To společnost je viník, který má sedět na lavici obžalovaných a omlouvat se za lidmi páchané nepravosti.
Fešácký kriminál pro zrůdy?
Manželé Dana a Jaroslav Stodolovi za osm úkladných vražd dostali doživotí. Tzv. heparinový vrah Petr Zelenka za sedm vražd a deset pokusů doživotí. Olga Hepnarová za zabití osmi lidí, do kterých najela autem, dostala v roce 1974 trest smrti. Zkusme si představit, že by vrah, který v prosinci 2023 na pražské Filozofické fakultě zastřelil 14 lidí, přežil. Dostal by doživotí s přezkumem po dvaceti letech.
|
Olga Hepnarová - poslední popravená žena
Nejčastěji zmiňovaný „hlavní“ argument nevyloučitelnosti justičního omylu není argumentem proti trestu smrti, ale proti trestu vůbec. Jako takový postrádá smysl. Kolika lidem zničilo kariéru či rodinný život pouhé neprokázané obvinění? Každý muž se bojí obvinění ze sexuálního obtěžování a děsí se, pokud by jej nařklo dítě. Zrušíme tedy vyšetřování, obvinění, soudy, nebo i trojky z chování?
Trest smrti v minulosti politici – a to i demokratičtí – občas otvírali, například v Polsku a Francii. Čeští politici tentokrát nenašli odvahu, dokonce ani populisté, od kterých bychom to čekali, například Miroslav Sládek. Po velké reformě trestního práva z dílny ministra spravedlnosti Pavla Blažka došlo ke zmírnění některých nesmyslných trestů, tresty za násilné zločiny však zůstaly nízké.
Trest smrti v právním státě je užitečný a správný prostředek. Existují tak ohavné (zlo)činy, že usmrcení jejich pachatele je mimo rozumnou pochybnost spravedlivé ve smyslu, jak tomuto slovu rozumí euro-americká civilizace. Pocit satisfakce pro pozůstalé i pro celou společnost je důležitý a brání nárůstu frustrace z výsměchu pachatelů.
O preventivní roli trestu smrti svádí zastánci a odpůrci nekončící bitvu. Co odpůrci trestu smrti nemohou popřít, jsou stovky zmarněných životů propuštěnými vrahy. O znovuzavedení trestu smrti pro zvláště závažné zločiny (sériové vraždy, terorismus) bychom měli začít seriózně uvažovat.