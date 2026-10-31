Odradí zpackaná poprava budoucí vrahy? Proč v USA stále věří, že trest smrti je výstraha

O trestu smrti se jeho odpůrci i příznivci v USA hádají už dlouho. A protože je v jurisdikci každého státu, aby si určil formu popravy, tak se občas stane, že to nezafunguje. Velké farmaceutické firmy totiž nechtějí být spojovány se smrtícími injekcemi, tak se mnohdy najímají lékárny, které náplň do nich připravují. A ne vždy dokonale trefí správný poměr látek.
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Soudy ve Spojených státech přitom v poslední době od trestů smrti ustupují, i když se udělují v opravdu extrémních případech, jako jsou brutální vraždy. Sahají spíše po těch doživotních. Protože co kdyby došlo k justičnímu omylu? Možná je to i tím, že rozhoduje porota – a obyčejní lidé se bojí někoho poslat na elektrické křeslo, smrtící injekci či před popravčí četu. Co kdyby se jednou také oni ocitli na místě vraha? I tak USA paradoxně patří k místům s nejvyšším počtem poprav hned po Číně, Íránu či Saúdské Arábii.
Staré rozsudky
Loni jich bylo 47. To ale dojíždí rozsudky staré 15 až 25 let. A navíc jde hlavně o jižní, konzervativní republikánské státy jako Florida, Texas či Jižní Karolína. To, že se počet poprav zvýšil o 20 oproti předchozím létům, mohlo ovlivnit i to, že v jižanských státech o odvoláních rozhodovali konzervativnější soudci než v minulosti.
Na více rozsudků smrti tlačí i současná Trumpova administrativa. Z poprav jako by chtěla učinit zábavu ve stylu gladiátorských her. Nakonec se ale sám Trump lekl, když ministr obrany Pete Hegseth oznámil, že vrah vojáků Nidal Hasan bude popraven v přímém přenosu. A odvolali to.
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Naštěstí je odvolací systém v USA robustní, aby docházelo k co nejmenšímu počtu chyb. Průměrně to trvá od rozsudku k provedení trestu okolo dvaceti let. Výjimkou není ani 40 let. Takže reálně jde až o půlku lidského života. A obavy z omylů naznačuje i to, že loni bylo k trestu smrti odsouzeno pouhých 23 lidí. Dohromady jich v celách smrti čeká okolo 2 000. Ještě v roce 2001 jich tam sedělo přes 3 500. To doživotně odsouzených bez možnosti odvolání je nyní ve vězení okolo 56 tisíc.
Obavy porotních soudů potvrzuje i statistika, podle které bylo od roku 1973 z cely smrti na základě nových důkazů či procesních chyb osvobozeno víc než 200 lidí. Ve čtyřech amerických státech ze sedmadvaceti, kde se popravuje, je už trest smrti pozastaven.
Ale zpět k samotné popravě. Látky ve smrtících injekcích jsou mnohdy nekvalitní a občas i prošlé. A nemusí je ani aplikovat lékaři, někde stačí jen školení lidé, takže se netrefí do žíly.
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To odpůrcům trestů smrti nahrává, že mohou tvrdit: jsou nehumánní. U skoro 130 těchto rozsudků se také zpětně, občas pozdě, zjistilo, že v případu došlo ke křivé či falešné výpovědi. Krom toho z vědeckých studií vyplývá, že trest smrti přímo úměrně neodrazuje budoucí vrahy.
Ale rodiči, kterému vrah zabije jediné dítě, to nevysvětlíte. I proto se v USA stále popravuje. Je to výstraha. A i kdyby to odradilo jen jediného vraha, má to asi význam. Možná ona zpackaná bolestivá poprava Christy Pikeové „v přímém přenosu“ budoucí vrahy odradí ještě víc.