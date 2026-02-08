Trestejme opilé řidiče. Máme jim ale jako trest zabavovat i auta?

Nový ministr spravedlnosti Jeroným Tejc teď přichází s návrhem, který má konečně zatnout tipec notorickým alkoholikům za volantem: brát jim auta. A klidně i ta, která onomu opilci oficiálně nepatří. Jenže právě tady začíná problém.
Nikdo soudný dnes nezpochybňuje, že řízení pod vlivem alkoholu je hazard s cizími životy. Desítky tisíc přistižených ročně, těžké nehody, mrtví a zranění. Zákazy řízení a pokuty u části recidivistů selhávají, o tom není sporu. Zabavení auta proto může působit jako silná a účinná hrozba nebo přímo trest. Jenže v právním státě nestačí, že pokud by něco mohlo fungovat, tak to zavedeme. Musí to být také spravedlivé, přiměřené a předvídatelné.
A právě tady Tejcův návrh začíná klouzat po tenkém ledě. Zabavení vozidla je mimořádně tvrdý zásah do vlastnického práva. Pokud se má týkat i třetích osob, tedy například leasingových společností, zaměstnavatelů nebo rodinných příslušníků, musí být pravidla naprosto jasná. Nestačí vágní formulace o tom, že někdo „mohl vědět“. Právě v tom se skrývá riziko svévole, nerovnosti a dlouhých soudních sporů. Protože stát bude muset prokázat, že vlastník vozidla o rizikovém jednání věděl a vědomě jej toleroval. Nestačí neurčitost typu „mohl o tom vědět“.
Zkušenosti ukazují, že když stát dostane do ruky silný represivní nástroj, začne se nevyhnutelně rozšiřovat jeho použití. Dnes alkohol, zítra to bude agresivní jízda, pozítří nepřiměřená rychlost. Policie sama říká, že by uvítala širší možnosti zabavovat auta i dalším problémovým řidičům.
A tady už nejde jen o bezpečnost, ale o to, kde se represivní spirála zastaví. Zákon musí stát na jasně vymezených podmínkách, aby neotevřel prostor pro libovůli, nerovné zacházení a vleklé spory. Přenášet odpovědnost za cizí chování na někoho jiného je prostě složité.
A pak je tu ještě jedna rovina: dočasné zajištění vozidla jako preventivní opatření a třeba i zákaz jízdy je jedna věc, ale definitivní propadnutí je už věc zcela jiná a musí o tom rozhodovat výhradně soud. A logicky až po pravomocném odsouzení. A pak je tu ještě princip proporcionality – zabavení vozidla v hodnotě statisíců či milionů korun za přestupek či méně závažný trestný čin může být nápadně v nepoměru k povaze jednání řidiče.
Opomíjeným, ale podstatným aspektem je i čistě praktický dopad takového opatření na denní fungování lidí a firem. Auto dnes není luxus, ale často základní pracovní nástroj – pro řemeslníky, živnostníky, zaměstnance v regionech. Zabavení vozidla tak nemusí trestat jen konkrétního viníka, ale i jeho rodinu, zaměstnavatele nebo kolegy, kteří se ničeho protiprávního nedopustili. Takový postih by mohl mít znaky kolektivního trestu.
Smysluplná debata tedy vůbec nestojí na otázce, zda opilé řidiče tvrdě trestat, nebo ne – to je nesporné. Stojí na tom, zda stát dokáže vytvořit právní nástroj, který bude účinný, ale zároveň ústavně konformní, předvídatelný a odolný proti zneužití. Pokud má být zabavování aut skutečným průlomem, musí jít o krajní opatření, které bude jasně vymezené, přísně kontrolované soudy a použitelné jen tam, kde předtím všechny ostatní mírnější sankce selhaly. Jinak hrozí, že se z boje proti alkoholovým pirátům stane precedent, který jednou dopadne i na ty, kteří si to rozhodně nezaslouží. A to už by byla daň pro právní stát příliš vysoká.