První Juchelkovy měsíce vypadají slibně, teď zásadní reformy trhu práce a penzijního systému

Vidět to je na návrzích transpozice evropských pravidel pro rovné odměňování i digitální platformy. Česko díky tomu míří cestou minimální transpozice úplně stejně, jako to dlouhodobě dělají i jiné evropské země, kde je pracovně-právní byrokracie mnohem nižší než v Česku.
Méně byrokracie, více flexibility
Ve Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR pevně doufáme, že omezování byrokracie, kterou slibovala v programovém prohlášení vláda Andreje Babiše, neskončí jen těmito dvěma předpisy. Náš seznam, co všechno by šlo škrtat, je hodně dlouhý. Snižování byrokracie a větší flexibilita navíc není jen tématem zaměstnavatelů, ale i mladší generace a všech těch, kdo prostě nechtějí pracovat osm hodin denně pro jednoho zaměstnavatele, ale svobodně se rozhodovat, kdy, kde a jak pracují. Je proto nejvyšší čas jim to umožnit.
Současně považujeme za správné, že stát deklaruje záměr důsledně využívat již existující legislativní a kontrolní nástroje k potírání nelegální práce. Ta totiž představuje dlouhodobý problém, který narušuje férové konkurenční prostředí, vytváří nerovné podmínky u podnikatelů a znevýhodňuje subjekty, které své zákonné povinnosti řádně plní. Důsledné vymáhání platné legislativy je navíc rozhodně účinnější cestou než zavádění nových administrativních povinností pro poctivé podnikatele.
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Efektivní kontrola a postih skutečných případů nelegální práce v kombinaci s vyjasněním hranice mezi podnikáním a závislou prací přispívají nejen k ochraně pracovníků a veřejných rozpočtů, ale také k zachování spravedlivého a transparentního podnikatelského prostředí.
Další dvě agendy
V dalších měsících bude potřeba, aby Aleš Juchelka a ministr práce a obchodu Karel Havlíček (ANO) prokázali velkou odvahu při modernizaci systému pro pracovní povolení pracovníků ze třetích zemí. Český systém je zejména kvůli odporu ministerstva vnitra k jakýmkoliv změnám dlouhodobě neuvěřitelně zkostnatělý a kvalifikovanému zájemci o práci v Evropě trvá desetkrát déle získat pracovní povolení do Česka než třeba do Německa.
Nemůžeme se proto divit, že přicházíme o spoustu kvalitních lidí, kteří byli původně ochotní přijít do Česka, ale nakonec jejich talent a pracovitost využijí firmy v jiných zemích. Součástí modernizace musí být i výrazné zjednodušení uznávání kvalifikací zahraničních pracovníků, včetně těch z Evropské unie.
Velká část agendy Aleše Juchelky se bude během celého jeho mandátu nepochybně točit okolo posilování sociálního systému, aby zvládl rychle se horšící demografii obyvatel Česka i to, že na konci svého života žijí déle v nemoci a potřebují stále více péče, včetně neformální od členů svých rodin.
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Stát musí hledat cesty, jak lépe podpořit neformálně pečující a jak lidem pomoci budovat si úspory na důchod, protože průběžný důchodový systém nemá šanci se o ně dlouhodobě postarat. V tomto ohledu je zásadní i spolupráce s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO), například navržené změny třetího pilíře jdou dobrým směrem, a jakákoliv další podpora důchodových investic bude hrát do budoucna velkou roli.
Pozornost by však měl ministr Juchelka věnovat i rostoucím sociálním nerovnostem, protože třeba řada rodin si nemůže pro své děti dovolit školní výlety či pobyty v přírodě, což negativně ovlivňuje jejich zdraví, začlenění do kolektivu i celkový rozvoj. Stačí jen drobné změny v systému sociální podpory, abychom dokázali zajistit, že žádné dítě nebude vyloučeno z běžných školních aktivit jen kvůli finanční situaci rodičů.
Autor je prezidentem Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR a viceprezidentem Hospodářské komory ČR.