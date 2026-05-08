Český vládní pravěk. Stropy pro čerpadláře jsou opakem slibů o zlepšení podnikatelského prostředí

Stropy na maloobchodní ceny a na čerpadlářské marže bez toho, že vláda kompenzuje ušlý zisk takto omezeným firmám (jako ho kompenzovala před pár lety v době stropů na ceny plynu a elektřiny), dávají smysl jedině v případě, že daný trh je málo konkurenční.
V tom případě by ovšem tyto stropy měly být (ale nejsou!) uplatňovány nejen v dobách zvýšených cen, ale pořád, protože na málo konkurenčním trhu mají firmy tendenci „okrádat“ spotřebitele pořád, nejen v době drahých vstupů.
Tento směr úvah má ale jednu slabinu. Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) o maloobchodním trhu s palivy po léta tvrdí, že na něm panuje poměrně slušná konkurence. To by znamenalo, že za nynějšími vysokými cenami paliv není žádná hamižnost prodejců, nýbrž jejich vlastní zvýšené náklady.
A tedy znamená, že pokud vláda chce držet ceny paliv na nižší úrovni, jde o čistě politické rozhodnutí stlačit ceny na vcelku slušně fungujícím trhu dolů pod aktuální tržně adekvátní neboli rovnovážnou úroveň. V takovém případě už ovšem nejde o regulaci tržního selhání, a tudíž by vláda měla dopady stropů čerpadlářům kompenzovat.
Vládní rozhodnutí uvalit na tento trh stropy bez řádné kompenzace postiženým firmám tedy jako by ignorovalo ÚOHS. Přitom cílem české státní správy – jako každého, kdo dělá rozhodnutí s miliardovými dopady – by mělo být rozhodování založené na datech a jejich důkladné expertní analýze. Ignorování závěrů ÚOHS ukazuje, že co se týče regulace nedostatečně konkurenčních trhů, jsme pořád ještě v pravěku.
Nelogické a neférové
Možná je to ale jinak. Nelze vyloučit, že v pozadí opomíjení nálezů ÚOHS je vládní despekt ke spolehlivosti práce tohoto úřadu. Občas můžeme v různých debatách vskutku narazit na obavy, že ÚOHS své analýzy a závěry ohýbá ve prospěch různých zájmových skupin.
Pokud jsou tyto obavy opodstatněné, pak má česká ekonomika velký problém – podobně jako mají velký problém například fotbalisté v zápase, kde rozhodčí píská podle toho, jak ho kdo podmáznul. Není-li nedostatek konkurence na určitém trhu vyvážen vhodnou regulací, nebo naopak je-li zbytečně regulován trh, který to nepotřebuje, efektivnost a prosperita ekonomiky se tím zbytečně dusí.
Řešením špatného výkonu ÚOHS proto není nad kvalitou práce úřadu mávat rukou, nýbrž urychleně zahájit kroky k jejímu zlepšení. Pokud úřad tak důležitý, jako je ten na ochranu tržní disciplíny, v rámci české ekonomiky nefunguje dobře, jde opět o signál, že česká veřejná správa je pořád ještě v pravěku.
(Objevil se i argument, že bez ohledu na stupeň konkurence je teď státní regulace trhu s palivy namístě, protože ceny energií se dnes odvíjejí do značné míry od rozmarů amerického prezidenta, a nejsou tedy výsledkem tradičního potýkání tržní poptávky a nabídky. Není ale jasné, v čem jsou otřesy tržních cen dané vrtochy Donalda Trumpa jiné než otřesy dané třeba vrtochy počasí – a přitom nikdo, aspoň zatím, nepřišel s návrhem vládních zásahů do tržních cen energií jen proto, že je větší zima než obvykle.)
O pravěkém stavu vládnutí v Česku svědčí také konkrétní způsob, jakým byla regulace na pumpařské firmy uvalena. Strop na marži se totiž nezaměřuje na čerpadlářův zisk (jak by bylo logické v boji proti „nepřiměřenému obohacování“ pumpařů); strop se zaměřuje na marži počítanou jako celkový rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou paliva. Tento rozdíl ovšem vedle zisku pokrývá i všechny ostatní výdaje na provoz pumpy a prodej paliv, tedy i výdaje na dopravu paliv, na energie, nájmy, pojištění, platy zaměstnanců a podobně.
Strop na marži je tedy konstruován tak, že pumpám s nižšími výdaji, dejme tomu na nájemné nebo mzdy, dovoluje větší zisk než těm ostatním. To je přece zcela nelogické a hluboce neférové.
Ostatně podobně nelogicky a neférově byla nastavena daň z neočekávaných zisků. I v jejím případě byla na počátku základní myšlenka, která snad měla nějaké rácio, ale praktické provedení bylo velmi nešikovné: namísto zahrnutí každé firmy, která měla nezvykle vysoký zisk, se daň zaměřila jen na dvě odvětví vybraná jakousi nadpozemskou úřední moudrostí, a navíc byla dost podivně definována i hranice očekávaného zisku.
Varování před Českem
Vládní kroky v reakci na zdražení pohonných hmot tedy znovu potvrzují, jak diluviálně se v Česku vláda k ekonomice staví (a to jsem nezmínil problém, že zvolené kroky byly zbytečně plošné, jako by dražší paliva nějak výrazně tížila všechny domácnosti včetně bohatých a nejbohatších).
Podnikatele se slibnými projekty – a je lhostejno, jestli jde o našince nebo cizince – každá taková epizoda varuje před realizací svých nápadů v Česku. Pokud to zkusí, může jim pod nohy přilétnout celá hromada hloupých klacků.
Vlády se už řadu let ve svých programových prohlášeních zaklínají, jak chtějí zlepšit zdejší prostředí pro podnikání. Efekt stropů na marže a ceny paliv (stejně jako předtím daně z neočekávaných zisků) je ovšem přesně opačný.