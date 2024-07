Třídění šatstva. Třeba jedenáct košil a blůz je fakt těžko omluvitelný počet

Už nevím, proč jsem tomu rozuměla tak, že se bude nosit jen po okolí na Malé Straně, ale na výpravu do města, tedy přes most, není dosti vhodný. Taky si nepamatuju, jestli se to nějak striktně dodržovalo.

Zato vzpomínám na vyprávění jednoho známého mých rodičů, který strávil přes deset let v komunistickém kriminále. Zavřeli ho, osmnáctiletého, někdy v padesátém roce, ještě s několika dalšími mladými kluky a všichni s hrůzou čekali, jestli nedostanou provaz, jako několik starších spoluobžalovaných.