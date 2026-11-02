Zítřek rozhodne o osudu prezidenta Donalda Trumpa. Ve Spojených státech se uskuteční tzv. midterms, tedy kongresové volby uprostřed prezidentského mandátu. Ukáže se, zda si schopný manipulátor udrží většinu v obou komorách Kongresu – a tudíž i téměř diktátorské pravomoci, anebo se z něj stane „chromá kachna“, které už demokratická většina nic moc nedovolí.
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Stane se Trump po volbách chromou kachnou? Na svou hyperaktivitu sotva rezignuje
Pokud si však Evropané myslí, že případné vítězství demokratů něco změní v politice směrem ke Kyjevu, kde nyní Trump nahrává Vladimiru Putinovi a doufá, že za to dostane nějakou formu příměří, pak se mýlí. Dojde maximálně k rétorické změně, protože Ukrajina v USA nikoho moc nezajímá. Změny se dají spíš čekat v politice k Íránu, protože drahá ropa a plyn tíží všechny.
U amerických čerpacích stanic jde cena benzinu a nafty pořád nahoru. Za poslední rok se průměrně zvýšila za galon (3,785 litru) benzinu skoro o 40 procent na 4,2 dolaru a nafty o 74 procent na 6,3 dolaru. To je, jako kdyby Čech platil za litr přes 50 korun. A podobně potraviny – zdražilo ovoce, zelenina či obilné výrobky. Inflace atakuje čtyřprocentní hranici. Naštvanost voličů z Trumpovy drahoty, která ničí nejen nižší, ale už i střední třídu, se zvyšuje.
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Nepopulární válka, vysoké ceny benzínu… Zopakuje se ve volbách v USA rok 2006?
Hlasování přitom přichází v době, která je vymknuta z kloubů. V obou stranách, demokratické i republikánské, si registrovaní voliči předvybrali do listopadových voleb spíš radikální kandidáty. Republikáni pravicové, demokraté zase levicové. Mnohdy nakonec lidé vsadí se zavřenýma očima na menší zlo. Volby do Kongresu se tak mohou zvrhnout v referendum o Trumpovi, což by republikány nepotěšilo. Je totiž jedním z nejméně oblíbených prezidentů s preferencemi okolo 30 procent.
Krom toho se mu s blížícím se koncem v politice začíná drolit jeho základna věrných v hnutí MAGA. Vadí jim, že není úplně vysvětlena kauza Jeffreyho Epsteina, který dodával mladé ženy slavným a mocným. Trumpovo jméno se v té souvislosti také několikrát objevilo. A nemohou mu odpustit válku v Íránu, protože ta je hybatelem zvýšení cen ropy na světových trzích. Což poškozuje všechny republikánské kandidáty.
I proto se paradoxně zvýšil počet volebních okrsků, jak senátních, tak těch ve Sněmovně reprezentantů, kde se předvídají velmi těsné výsledky. A to i v opravdu rudých republikánských státech, jako jsou Texas, Kansas či Iowa. Tam mají v senátních volbách po delší době šanci i demokraté.
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Trump pod tlakem, Nixon znovu v kurzu. Zasáhne Ameriku modrá tsunami?
V USA totiž platí, že v některých obvodech by se v podstatě nemuselo hlasovat. Žije-li tam víc republikánů či demokratů a volba se „dědí“, výsledky jsou předem jasné. S nadsázkou by někde mohla kandidovat i Trumpova golfová hůl a vyhrála by. Nic na tom nezmění ani radikalita kandidáta. Jiné obvody jsou zase demokraticky modré – a tam nevadí ani volání po znárodňování.
Jenže právě válka v Íránu a celní válka s Čínou hodně naštvaly nejen farmáře v Iowě, protože jim to zdražilo hnojiva i pěstování oblíbené kukuřice. Místní republikánská kandidátka do Senátu se tak bojí o výhru.
V Texasu zase demokraté nasadili teologického seminaristu Jamese Talarica, který je oblíbený. A proti němu stojí bývalý texaský generální prokurátor Ken Paxton, za kterým se táhnou obvinění ze zneužití pravomocí a ošklivý rozvod, který nahlodal jeho auru vzorného konzervativce.
Podobně kontroverzních či neoblíbených kandidátů protlačil Trump primárkami několik – a mohlo by se mu to vymstít. Ale moc záleží na tom, zda právě v republikánských státech budou hlasovat všichni zarytí prezidentovi stoupenci, kteří to mohou převážit na jeho stranu. Jinde ale rozhodnou nerozhodní, což republikánům nenahrává. Průzkumy se zatím shodují, že republikáni prohrají ve volbách do Sněmovny reprezentantů, ale v Senátu mohou vyhrát.
Trump má vlastně štěstí, že podobně jako on se zachovali v primárkách i demokratičtí voliči, kteří vyzvedli některé kontroverzní kandidáty. Třeba Abdula El-Sayeda, muslima, který patří k progresivní levici. I on totiž vede v Michiganu o Senát těsný souboj a tvrzení jeho stoupenců, že USA si 11. září zasloužily, mu dost škodí. V nerozhodných soubojích nejspíš převáží kandidát, kterého si lidé vyhodnotí jako méně extrémního.
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Šok v Michiganu. Demokratka podpořila republikána na úkor muslima El-Sayeda
Donald Trump už se při pohledu na průzkumy dostal do takového stresu, že nabídl Američanům 5 000 dolarů, když si udrží většinu v obou komorách Kongresu. Kde by na to vzal, neřekl. Nebo hrozil, že neuzná senátní volby na Aljašce, když tam vyhraje demokrat. Nesáhne nakonec po silovém řešení?
Zpolitizované volby
Obvykle také platí nepsané pravidlo, že 60 dní před hlasováním už justice a policie neotvírají nová vyšetřování kandidátů. Teď ale ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje v Minnesotě demokratku Ilhan Omar, že lhala při získání amerického občanství, když přijela s rodinou ze Somálska. Kandiduje v silně demokratickém obvodu, tak se o vítězství nemusí bát. Akce však vyvolává pochybnost o nestrannosti ministerstva, i když ona sama občas surfuje na hraně antisemitismu.
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Trump slibuje lidem 5000 dolarů, když republikáni vyhrají. Vrací se USA k politice kupování hlasů?
Pokud však Trumpova strana volby prohraje, prezident nebude mít do konce mandátu klid. Demokraté určitě sáhnou po impeachmentu a budou ho chtít odvolat. Důvod si vždycky najdou. Pak by se z něj stal ještě nevyzpytatelnější prezident, který by se na nic neohlížel. Už teď mluví o možnosti vyhlášení stavu nouze, což by mu umožnilo zasahovat do volebního procesu. Nikdo tak neví, zda volby proběhnou klidně. O jeho osudu ale rozhodne hlavně drahota.