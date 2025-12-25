První rok Trumpova druhého mandátu. Možný politický vrchol i hrozba chromé kachny

Trump coby politický fenomén se objevil na scéně před deseti lety a má neuvěřitelnou schopnost být obsahem i tvůrcem zpráv téměř každý den. Rozhodil a pozměnil americkou i světovou politiku více než málokdo jiný za uplynulé půlstoletí.
Trump do úřadu vstupoval letos v lednu dobře připraven; následovala smršť prezidentských vyhlášek. Definitivně otočil klima v americké společnosti proti pozitivní diskriminaci, podle které je člověk vnímán nikoli jako jednotlivec, ale skrze své kolektivní identity (rasu, pohlaví). Pohled na bílé muže coby od přirozenosti sprosté podezřelé, zdá se, skončil.
Nastolil ostrý kurz proti ilegální imigraci, začal brát imigrační zákony vážně a nelegální imigranty deportovat. Tím splnil, co v kampani slíbil, ale zadělal si i na pár problémů. V zahraniční politice navázal přátelství s monarchiemi v Perském zálivu, nejen s neproblematickými Spojenými arabskými emiráty, poněkud problematickou Saudskou Arábií, ale i s velice problematickým Katarem.
Jeho dosavadní největší zahraničněpolitický úspěch nastal v červnu, když se připojil k izraelskému útoku proti Íránu – Američané dva dny bombardovali íránská jaderná zařízení, pak útoky ukončili, nezemřel jediný americký voják a íránský jaderný program byl poškozen a zpomalen.
Jeho největší domácí úspěch nastal na začátku července, když mu obě komory Kongresu, byť těsně, schválily rozpočtové parametry na několik let dopředu (i za cenu ještě většího zadlužení); tedy to, co nazýval „jeden velký, krásný zákon“.
A největším osobním triumfem mu mohl být hojně aplaudovaný projev v izraelském parlamentu Knessetu v polovině října. Tolik triumf a sláva. A nyní problémy, či zadělávání na ně.
Cla, Čína a nová národní strategie
V dubnu vyhlásil svůj „den osvobození“, v podstatě obchodní válku proti celému světu. Je otázka, jestli to bylo ústavní; cla jsou daně, a ty má pravomoc určovat Kongres, nikoli prezident; ústavnost těchto cel již začal Nejvyšší soud USA projednávat a verdikt vynese nejpozději v červnu.
Trump pak následně cla zmírňoval, zase zvyšoval, aby je opět zmírňoval, protože mu ekonomičtí ministři vysvětlili, že tak vysoká cla by poškodila i americké firmy, a celá celní politika se stala chaotickou. Od té doby se mírně stabilizovala, ale cla zvyšují ceny zboží pro americké zákazníky, takže mnozí Trumpovi voliči vidí, že jejich náklady na život za Trumpa neklesly, jak jim sliboval v kampani.
Trump a lidé kolem něj naznačovali, že si chce rozvázat ruce na Blízkém východě i v Evropě (ukončit války, ruskou agresi proti Ukrajině i za cenu ústupků napadené země, Ukrajiny, protože na ni tlačit může, ale páky na Rusko moc nemá), aby se mohl soustředit na zadržování největšího geopolitického protivníka USA Číny.
Je-li tomu tak, pak z hlediska zájmů USA bylo hloupé, že v určité době uvalil na Indii či Vietnam vyšší cla než na Čínu, čímž je vháněl do její náruče. Je pozoruhodné, že v prosinci zveřejněná Národní bezpečnostní strategie USA je vágní nejen ohledně Ruska, ale i Číny. Vnímá-li ji Trumpova vláda jako hlavního protivníka, alespoň nástin strategie vůči ní by to chtělo.
Tato nová národní strategie je v Evropě mnohými vnímaná jako nepřátelský dokument, a skutečně obsahuje drsná slova o Evropě, ale především je nutné ji vnímat jako pokus zachránit Evropu na poslední chvíli před ní samou – nám samým –, abychom se konečně postavili na nohy a byli schopni se bránit sami.
Předčasná chromá kachna
Trump v listopadu 2024 získal coby republikán historicky vysoké procento hlasů Američanů latinskoamerického původu. Pokud by se tento trend potvrdil, mohla by se ztrumpizovaná Republikánská strana stát novou většinovou stranou, čemuž napovídaly i jeho volební úspěchy u černochů.
Jenže na latinskoamerické Američany jde strach z příliš drsných a necitlivých zásahů agentů imigrační policie v ulicích proti nejen ilegálním imigrantům, ale i lidem vypadajícím latinskoamericky, kteří jsou legální imigranti, anebo dokonce občané. Mají strach, že budou rychle deportováni. Takže ve volbách v listopadu se latinští Američané masivně vrátili k demokratům, a jejich přechod k republikánům se nekoná.
To naznačuje, že ve volbách do Kongresu v listopadu 2026 by demokraté mohli uspět, získat většinu ve Sněmovně reprezentantů, přičemž poměr sil v Senátu je nyní otevřený. O to více, že v důsledku Trumpových cel ceny dolů nepůjdou. Takže rok po slavném vítězství v listopadu 2024 se o Trumpovi začíná mluvit jako o chromé kachně.
To je velice brzo, obvykle tak prezident začíná být vnímán v polovině druhého období, nikoli jeho čtvrtině. Získají-li demokraté většinu ve Sněmovně reprezentantů, v roce 2027 odhlasují (další) impeachment Trumpa; Senát jej však podrží.
Spor o Izrael a rychlé stárnutí
Boj o nástupnictví se rozhořel i v Trumpově vlastní koalici MAGA. Rozbuškou bylo jeho úspěšné angažmá na Blízkém východě na straně Izraele. Část jeho podporovatelů tvrdí, že to byla chyba, že USA by měly být principiálně izolacionistické. A že spojenectví s Izraelem je pro USA nevýhodné; mnozí z nich zapluli i do antisemitských vod.
Většina republikánských politiků však s Trumpem souhlasí, že Izrael je a má být spojencem, a americká podpora je správná. Avšak skutečnost, že poté, co se po masakrech Hamásu proti Izraeli 7. října 2023 stala antisemitskou většina mladé progresivní levice, se antisemitismus začíná objevovat i na trumpistické pravici, je povážlivá a neblahá.
Netýká se to Trumpa samotného – má židovského zetě, dceru konvertitku, a tři židovská vnoučata. Ale mnozí, kteří se k němu hlásí, a chtěli by být jeho politickými dědici, zábrany ohledně antisemitismu nemají.
Trump už si nebarví vlasy oranžově, je přirozeně šedivý, ba bělovlasý. Párkrát během jednání upadl do mikrospánku. Některé jeho příspěvky na síti Truth Social vyvolávají pochybnosti o jeho mentálním zdraví. Mnozí vyslovují podezření, že stárne stejně rychle jako Joe Biden před ním. V červnu mu bude osmdesát let. A může zjistit, že první rok jeho druhého prezidentského období byl jeho politickým vrcholem. Všechno, co přijde, může být pro něj politicky již jen horší.