Návrat Trumpa? Svět čeká velká jízda, ještě víc bude platit heslo Amerika první

Svým návratem do Bílého domu po čtyřech letech Donald Trump přepsal historické tabulky. Je teprve druhým americkým prezidentem, kterému se to podařilo. Není však třeba se bát, nejde o žádného antikrista, jak se ho snažila v kampani portrétovat Demokratická strana. Konec světa nenastane. Nešlo totiž o černobílý boj dobra proti zlu. Pouze se proti sobě postavily dva koncepty spravování státu a ten republikánský vyhrál. Dobré je, že celkově Trumpa podpořila většina voličů, což zvyšuje legitimitu systému.

A co přinesou příští čtyři roky s Donaldem Trumpem, až v lednu složí přísahu?

Newyorský byznysmen se příliš nezměnil. Takže můžeme čekat trochu chaosu, hodně sebestřednosti a hlavně přístup rovnající se neřízené střele, která své názory mění rychlostí tweetu na sociální síti. To vše smíchané s přístupem koňského handlíře, který chce na každém a za všech okolností vydělat.

Proti jeho prvnímu prezidentskému období se dá očekávat víc pomstychtivosti. Určitě půjde tvrdě proti všem, kteří ho vyšetřují v jeho soudních kauzách. Čistka nejspíš proběhne i v FBI. Cestu mu k tomu umetl Nejvyšší soud, který v podstatě dal svým výrokem prezidentovi absolutní imunitu. A krom toho bude mít Trump většinu v Senátu a nejspíš i ve Sněmovně reprezentantů.

Zatímco Američany zajímá hlavně to, zda jim zajistí levnější potraviny a dostupné bydlení, svět včetně Evropy spíš sleduje, jak změní zahraniční politiku, kterou prosazovala Bidenova administrativa.

NATO nezruší

NATO určitě nezruší, ale přitlačí na evropské spojence, aby dávali na obranu víc než dvě procenta HDP a ideálně za to nakupovali americké zbraně. Bát se však musí Ukrajina, protože Trump jí stopne nebo hodně zpomalí dodávky zbraní. To však neznamená, že je „proruský šváb“, jak o něm někteří říkají.

S úsměvem je třeba nahlížet jeho prohlášení, že do 24 hodin zajistí mír mezi Ruskem a Ukrajinou. Spíš asi dosáhne zamrznutí konfliktu na současných bojových liniích, které stvrdí příměří. A tady by měli dávat pozor spojenci z EU, protože jim zcela jistě hodí na hlavu povinnost kontrolovat, že to Moskva dodržuje. Amerika se bude plně soustředit na svého hlavního nepřítele – Čínu. Takže buď se EU pochlapí, nebo Ukrajina skončí v ruském orbitu zájmů.

Pokud však Putin Trumpa při případném jednání o příměří zesměšní, může se stát cokoliv. Trump totiž nerad ztrácí tvář. On je přece ten macho, který všechno řídí. Prostě tak trochu rocková superstar.

Mimochodem Trump se bude obecně vyhýbat horkým válečným konfliktům. Jen zatěžují státní pokladnu, která už je nyní extrémně předlužená. Dojde spíš na tvrdou zákulisní diplomacii, ve stylu něco za něco.

Pokud jde o Izrael, tak americká pomoc v konfliktu na Blízkém východě neustane. Spíš posílí, protože jeho prostřednictvím si Trump může vyřídit účty s íránskými ajatolláhy.

Jeho diplomacie určitě napře síly, aby dotáhla tzv. abrahámovské dohody, v jejichž rámci některé sunnitské země normalizovaly vztahy s Izraelem. Sjednotil je odpor proti Íránu, hegemonovi na Blízkém východě. Zbývá ještě podepsat to nejdůležitější – smlouvu mezi Izraelem a Saúdskou Arábií.

Děsit by EU měla hlavně Trumpova ekonomická politika. Ještě víc totiž bude platit heslo Amerika první. I proto se dá čekat zvýšení cel na export z Evropy, což poškodí zdejší průmysl. Nejspíš také dojde k snížení korporátní daně, což povede k odlivu výroby z Evropy do USA.

Pokud EU nezačne realisticky přistupovat ke Green Dealu a konkurenceschopnosti, může začít za USA zaostávat ještě víc. V Americe se totiž začne těžit ještě víc ropy i plynu a ekonomika bude zelenat v rámci zdravého rozumu. Vyšší míra izolacionismu a protekcionismu má mezi Trumpovými voliči podporu.

A tentokrát už zvoleného prezidenta nebudou brzdit reaganovští či bushovští republikáni, kteří podporují volný trh a neoliberální zahraniční politiku. Ty budoucí prezident definitivně vymete z Republikánské strany, kterou přeměnil k obrazu svému. „Revoluce“ zvítězí a on si k ní vychoval novou armádu svých úředníků.

Na této vlně se k Trumpovi přisáli magnáti a miliardáři včetně Elona Muska či Petera Thiela. Takže kryptoměny, lety do vesmíru a elektromobilita určitě dostanou zelenou. To vše v rámci Trumpovy podpory ekonomice, jejíž součástí bude zpřísnění ostrahy hranic včetně dostavění hraniční zdi.

Trump totiž musí hlavně zajistit, aby se Američané měli pocitově lépe. Aby průmysl vzkvétal a lidé začali věřit, že Amerika je opět skvělá. Pokud nedodá, bude mít jeho nástupce, asi budoucí viceprezident J. D. Vance, v příštích volbách problém.

Ten mohou mít i demokraté, pokud něco nezmění. Teď dostali příležitost využít neúspěchu Kamaly Harrisové k jejímu politickému odstranění. Její prázdná hesla voliče nezaujala. Stejně jako se přežila politika Antitrump.

A spolu s ní by měli ze strany vypoklonkovat i establishment spojený s Clintonovými a Obamovými. Jde o to vrátit se ke svým přirozeným voličům ze střední a nižší třídy, které zajímá víc cena jídla a bydlení než liberálně levicová agenda. Doba si zkrátka žádá silnou osobnost, které lidé budou věřit v ekonomice a která se přitom nebojí udělat show. Žijeme totiž v době tiktokové. A tu Trump nabídl.